La AFA dio a conocer a los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

La Liga Profesional de Fútbol designó a las autoridades de los partidos que abrirán los playoffs del primer certamen del semestre

Darío Herrera será el árbitro del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano en los playoffs del Torneo Apertura (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Este sábado comenzarán los playoffs del Torneo Apertura y la Liga Profesional de Fútbol, en conjunto con la AFA, dio a conocer quiénes serán los árbitros que impartirán justicia en los cruces de octavos de final.

El primer duelo de los mata-mata se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será el clásico entre Talleres y Belgrano. El mundialista Darío Herrera será el encargado de arbitrar el partido que comenzará a las 16.30. El neuquino tendrá el apoyo en el VAR de Hernán Mastrángelo.

La jornada continuará a las 19 en La Bombonera con el cruce entre Boca Juniors y Huracán. Pablo Echavarría fue el designado y tendrá apoyo de Gastón Monsón Brizuela en el VAR. El sábado se cerrará con otros dos cruces en simultáneo desde las 21.30. Argentinos Juniors recibirá a Lanús con Leandro Rey Hilfer como autoridad máxima (Fernando Echenique estará en el VAR) e Independiente Rivadavia jugará en Mendoza frente a Unión de Santa Fe con Luis Lobo Medina como referí y Héctor Paletta desde Ezeiza.

Pablo Echavarría será el árbitro de Boca-Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura

El domingo, Rosario Central abrirá la jornada frente a Independiente en el Gigante de Arroyito (15.00) con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Lucas Novelli en el VAR. En La Plata, Estudiantes chocará ante Racing desde las 17, con Sebastián Martínez como juez y José Carreras en el VAR.

Por último, River-San Lorenzo en el Monumental (domingo a las 19.00) contará con Sebastián Zunino y Silvio Trucco como principales autoridades y Vélez-Gimnasia será arbitrado por Andrés Gariano y tendrá en el VAR a Germán Delfino.

LOS ÁRBITROS DESIGNADOS PARA OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA:

Sábado 9 de mayo

- 16.30: Talleres (4° A) vs Belgrano (5° B)

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Lucas Pardo

- 19.00: Boca Juniors (2° A) vs Huracán (7° B)

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Juan Mamani
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Diego Romero

- 21.30: Argentinos Juniors (3° B) – Lanús (6° A)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
  • Cuarto árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Facundo Tello
  • AVAR: Iván Núñez
Leandro Rey Hilfer
Leandro Rey Hilfer dirigirá el cruce entre Argentinos Juniors y Lanús

- 21.30: Independiente Rivadavia (1° B) vs Unión (8° A)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Diego Martín
  • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

- 15.00: Rosario Central (4° B) vs Independiente (5° A)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
  • Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti

- 17.00: Estudiantes (1° A) vs Racing (8° B)

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Sebastián Habib
Yael Falcón Pérez llevará las riendas del duelo entre Rosario Central e Independiente

- 19.00: River Plate (2° B) vs San Lorenzo (7° A)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Yamil Possi
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Carlos Córdoba

- 21.30: Vélez (3° A) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (6° B)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Gisela Trucco

LOS CRUCES Y EL CUADRO DE LOS PLAYOFFS DEL TORNEO APERTURA

Imagen detallada del cuadro de eliminatorias del Torneo Apertura 2026 de la LPF, mostrando los enfrentamientos de octavos de final con los escudos de los equipos en un estadio de fútbol lleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

