La AFA dio a conocer a los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

Este sábado comenzarán los playoffs del Torneo Apertura y la Liga Profesional de Fútbol, en conjunto con la AFA, dio a conocer quiénes serán los árbitros que impartirán justicia en los cruces de octavos de final.
El primer duelo de los mata-mata se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será el clásico entre Talleres y Belgrano. El mundialista Darío Herrera será el encargado de arbitrar el partido que comenzará a las 16.30. El neuquino tendrá el apoyo en el VAR de Hernán Mastrángelo.
La jornada continuará a las 19 en La Bombonera con el cruce entre Boca Juniors y Huracán. Pablo Echavarría fue el designado y tendrá apoyo de Gastón Monsón Brizuela en el VAR. El sábado se cerrará con otros dos cruces en simultáneo desde las 21.30. Argentinos Juniors recibirá a Lanús con Leandro Rey Hilfer como autoridad máxima (Fernando Echenique estará en el VAR) e Independiente Rivadavia jugará en Mendoza frente a Unión de Santa Fe con Luis Lobo Medina como referí y Héctor Paletta desde Ezeiza.
El domingo, Rosario Central abrirá la jornada frente a Independiente en el Gigante de Arroyito (15.00) con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Lucas Novelli en el VAR. En La Plata, Estudiantes chocará ante Racing desde las 17, con Sebastián Martínez como juez y José Carreras en el VAR.
Por último, River-San Lorenzo en el Monumental (domingo a las 19.00) contará con Sebastián Zunino y Silvio Trucco como principales autoridades y Vélez-Gimnasia será arbitrado por Andrés Gariano y tendrá en el VAR a Germán Delfino.
LOS ÁRBITROS DESIGNADOS PARA OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA:
Sábado 9 de mayo
- 16.30: Talleres (4° A) vs Belgrano (5° B)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Lucas Pardo
- 19.00: Boca Juniors (2° A) vs Huracán (7° B)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Diego Romero
- 21.30: Argentinos Juniors (3° B) – Lanús (6° A)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Iván Núñez
- 21.30: Independiente Rivadavia (1° B) vs Unión (8° A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
- 15.00: Rosario Central (4° B) vs Independiente (5° A)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
- 17.00: Estudiantes (1° A) vs Racing (8° B)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
- 19.00: River Plate (2° B) vs San Lorenzo (7° A)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Carlos Córdoba
- 21.30: Vélez (3° A) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (6° B)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gisela Trucco
LOS CRUCES Y EL CUADRO DE LOS PLAYOFFS DEL TORNEO APERTURA
