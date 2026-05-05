El Salvador

Beyoncé deslumbra en la Met Gala gracias al trabajo de un maquillador mexicano-salvadoreño

La más reciente edición del evento en Nueva York incorporó la visión del artista de origen latino llamado Rokael Lizama, quien fue responsable del estilo de la aclamada cantante

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La cantante y compositora estadounidense Beyoncé llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
La cantante y compositora estadounidense Beyoncé llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)

La aparición de Beyoncé en la alfombra de la Met Gala 2026 de este lunes en Nueva York destacó no solo por su estilismo, sino también por la historia del artista que estuvo detrás de su maquillaje.

El responsable de ese grandioso look fue Rokael Lizama, artista de ascendencia mexicana y salvadoreña, quien ha consolidado su lugar en la industria de la belleza internacional, según reporta el portal especializado Remezcla.

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El maquillaje de Beyoncé en la gala, uno de los eventos más esperados del año, consistió en un estilo de acabados luminosos con un marcado difuminado de sombras oscuras, de acuerdo con la información del citado medio.

Lizama, quien compartió su entusiasmo en redes sociales, expresó: “Estoy agradecido y bendecido de haber podido presenciar esto. Horas incontables de amor y trabajo duro se invirtieron en este momento. Eres mi inspiración para siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

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En la gala, la artista fue acompañada por su hija Blue Ivy, en la primera aparición de la joven en este evento, ambas luciendo estilos coordinados.

La historia de superación de Rokael Lizama resalta las oportunidades que ofrece la moda global para los talentos latinos que superan barreras legales. (Cortesía: Rokael Lizama)
La historia de superación de Rokael Lizama resalta las oportunidades que ofrece la moda global para los talentos latinos que superan barreras legales. (Cortesía: Rokael Lizama)

Una historia de resiliencia

Rokael Lizama nació en Durango, México, y de ascendencia salvadoreña llegó a Los Ángeles a los cuatro años. Su pasión por la belleza se manifestó desde la infancia, creando looks junto a sus hermanas.

Aunque su estatus migratorio le impidió obtener una licencia de cosmetología en un primer momento, logró acceder a la residencia y se inscribió en la escuela de belleza, un paso que describe como su verdadera vocación y “algo que haría el resto de mi vida”, según destaca Remezcla.

El trabajo de Lizama no solo ha llegado a la alfombra de la Met Gala. El artista también ha colaborado con celebridades de alta gama como Lala Anthony, realizando su maquillaje para ediciones previas de este evento, incluyendo el look de 2022 inspirado en la película Queen of the Damned.

Su trayectoria lo ha llevado a crear su propia línea de productos, ampliando así el acceso de los consumidores a los estilos de maquillaje que realiza para figuras destacadas.

Lizama también ha trabajado en otros eventos con la actriz Demi Moore y la socialité Kim Kardashian.

Rokael Lizama ha colaborado previamente con figuras como Demi Moore y Kim Kardashian. (Cortesía: Rokael Lizama)
Rokael Lizama ha colaborado previamente con figuras como Demi Moore y Kim Kardashian. (Cortesía: Rokael Lizama)

¿Qué es la Met Gala y por qué es uno de los eventos clave de la moda internacional?

Es un evento anual de recaudación de fondos que se realiza en beneficio del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La gala marca la inauguración de la exposición de moda del museo y reúne a destacadas figuras del mundo de la moda, el cine, la música, el deporte y las artes.

Beyoncé deslumbra en la Met Gala 2026 de Nueva York con un maquillaje creado por el artista latino Rokael Lizama. (ANGELA WEISS / AFP)
Beyoncé deslumbra en la Met Gala 2026 de Nueva York con un maquillaje creado por el artista latino Rokael Lizama. (ANGELA WEISS / AFP)

Cada edición tiene un tema específico, que inspira la vestimenta de los asistentes y define la exposición anual del Costume Institute. En 2026, la gala tuvo de temática el Arte del Vestuario: El Cuerpo Vestido como Arte.

La organización y dirección del evento está a cargo de Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue, quien lidera la lista de invitados y supervisa todos los aspectos de la gala. La Met Gala se caracteriza tanto por su exclusividad como por el impacto mediático que genera.

La iniciativa reúne fondos para financiar las exposiciones, adquisiciones y actividades educativas del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

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