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La confesión íntima de Florencia de la V sobre dos famosas: “Me enamoré de mujeres”

La conductora y actriz abrió su corazón en una charla con Moria Casán y reveló cómo las artistas la conquistaron con su presencia y talento sobre el escenario

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Florencia de la V confesó que se enamoró platónicamente de dos mujeres famosas en el ambiente del espectáculo (Video: La Mañana con Moria, Elnueve)

Florencia de la V volvió a sorprender y a abrir su corazón en una charla a fondo con Moria Casán, en el programa La mañana con Moria (Eltrece). En medio de un clima distendido y durante el clásico juego “Yo nunca”, la conductora y actriz se animó a hacer una de las confesiones más sinceras de su carrera: reveló que, en el pasado, se enamoró de mujeres famosas con las que compartió escenarios y proyectos en el mundo del espectáculo.

Sin rodeos y con la naturalidad que la caracteriza, Flor arrancó contando: “Yo sí me enamoré en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres”. La frase, inesperada para muchos, generó la inmediata reacción de Moria Casán, que quiso saber más sobre esa experiencia y celebró la sinceridad de su invitada: “¿Se puede saber de quién? Es lindo lo que decís, es hermoso. Es un lindo autodescubrimiento”.

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Antes de dar nombres, la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve) explicó cómo funciona la atracción en su caso y de dónde nace ese tipo de enamoramiento. “A mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar, lo interesante de ese rol. Cómo se paran, qué dicen, de qué manera hablan… Me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa”, detalló.

Flor De La V Furiosa Con Su Ex Panelista Estefi Berardi capturas
La conductora reveló durante una entrevista con Moria Casán que sus sentimientos surgieron a partir de la admiración por el arte y la escena

La conductora reflexionó sobre el poder de la presencia en escena, la seducción artística y el magnetismo que pueden generar ciertas colegas a través de su talento y personalidad. “Me seduce el arte. Si la persona hace un papel interesante, si dice la letra de una forma especial, si tiene esa presencia escénica... me conquista”, aseguró, dejando en claro que sus emociones nunca pasaron del plano platónico y que jamás concretó un vínculo amoroso con estas mujeres.

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Finalmente, ante la insistencia de Moria y la curiosidad del público, Flor no esquivó la pregunta y se animó a dar los nombres de las dos mujeres que más la marcaron en ese sentido: Eliana Guercio y Claudia Fernández, dos vedettes y figuras reconocidas de la farándula con las que compartió cartel y escenarios en diferentes etapas de su carrera. “Fueron varias las mujeres de las que me enamoré, pero principalmente ellas dos. Eliana tiene una presencia escénica que es increíble. Bajaba la escalera en el teatro que no sabés lo que era. Y Claudia tiene esta cosa en el escenario de cómo se para, cómo camina, que es cautivante”, expresó Florencia, sin rastros de incomodidad y con una admiración genuina.

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Eliana Guercio y Claudia Fernández fueron las figuras de la farándula que más marcaron a Florencia de la V con su presencia escénica
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La presencia escénica de Eliana Guercio y el magnetismo de Claudia Fernández cautivaron a Florencia de la V en distintas etapas de su carrera

La revelación fue recibida con naturalidad y complicidad tanto por Moria como por el público y colegas, que valoraron la libertad y honestidad de Flor para hablar de su mundo interior. Flor de la V, que lleva más de 28 años de carrera y es una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino, aprovechó también para hacer un repaso por su evolución personal y profesional. Reconoció que durante mucho tiempo fue muy prejuiciosa y que recién ahora, con los años y el recorrido, se anima a hablar con libertad sobre sus emociones y vivencias: “Estamos hablando de un amor platónico, claro está”.

La confesión de Flor de la V se suma a una larga lista de momentos en los que la actriz y conductora se animó a romper barreras y hablar a fondo sobre su identidad, sus deseos y sus emociones. Felizmente casada con Pablo Goycochea desde hace años y madre de dos hijos, Flor siempre se mostró segura de su orientación sexual y de sus elecciones, pero aclaró que estos sentimientos formaron parte de una etapa de autodescubrimiento que la enriqueció y la ayudó a crecer como persona.

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