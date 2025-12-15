Día del Cupcake: seis recetas fáciles y originales para disfrutar en casa

Los cupcakes ofrecen un amplio espectro de opciones que conquistan todos los paladares y permiten una personalización total en sabores y decoraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Cupcake es la excusa perfecta para rendirle homenaje a uno de los bocados más aclamados en todo el mundo.

Pequeños pero irresistibles, los cupcakes nos invitan a jugar con sabores, coberturas y decoraciones para crear postres verdaderamente personalizados y únicos. Ya sea para celebrar cumpleaños, reuniones informales o simplemente endulzar una tarde, estas preparaciones son siempre un acierto por su presentación simpática y su porción individual.

Desde recetas clásicas de vainilla y chocolate hasta opciones más audaces con frutas, especias o rellenos, los cupcakes permiten experimentar tanto con la masa como con los toppings.

Además, su preparación sencilla y rápida garantiza un resultado delicioso, incluso para quienes recién se animan a la repostería. Estos pequeños pasteles se adaptan a todos los paladares, dietas y ocasiones, regalando creatividad y sabor en cada bocado.

Aquí, un repaso por seis recetas.

1. Cupcakes clásicos de vainilla

La preparación de cupcakes destaca por su sencillez y rapidez, lo que los hace accesibles para quienes recién comienzan en la pastelería y desean experimentar con ingredientes comunes como manteca, azúcar, harina y leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 120 g de manteca a temperatura ambiente

2- 180 g de azúcar

3- 2 huevos

4- 200 g de harina 0000

5- 1 ½ cucharadita de polvo para hornear

6- ½ cucharadita de sal

7- 120 ml de leche

8- 1 cucharadita de extracto de vainilla

Paso a paso:

1. Precalentar el horno a 180°C y colocar cápsulas de papel en los moldes para cupcakes.

2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

3. Añadir los huevos de a uno y la esencia de vainilla.

4. Incorporar alternando la harina mezclada con polvo de hornear y sal, y la leche.

5. Rellenar los moldes hasta 2/3 de su capacidad.

6. Hornear 18-20 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, salga seco.

7. Dejar enfriar antes de decorar a gusto.

2. Cupcakes de chocolate intenso

Entre los procesos fundamentales de cualquier cupcake, el horneado a 180°C durante aproximadamente veinte minutos asegura una cocción pareja y un centro suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 100 g de manteca

2- 180 g de azúcar

3- 2 huevos

4- 150 g de harina 0000

5- 50 g de cacao amargo

6- 2 cucharaditas de polvo de hornear

7- 1 pizca de sal

8- 120 ml de leche

Paso a paso:

1. Precalentar el horno a 180°C. Preparar los moldes con cápsulas de papel.

2. Batir manteca y azúcar hasta cremoso.

3. Añadir huevos de a uno.

4. Tamizar harina, cacao, sal y polvo de hornear, e incorporar en tres veces, alternando con la leche.

5. Llenar las cápsulas apenas por encima de la mitad.

6. Hornear durante 20 minutos.

7. Enfriar y decorar con ganache de chocolate o crema.

3. Cupcakes de limón con glaseado

El glaseado de limón para cupcakes no solo suma sabor sino que también aporta brillo y frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 120 g de manteca

2- 170 g de azúcar

3- Ralladura de 1 limón

4- 2 huevos

5- 180 g de harina

6- 1 ½ cucharadita de polvo de hornear

7- 1 pizca de sal

8- 120 ml de leche

9- 2 cucharadas de jugo de limón

Paso a paso:

1. Batir manteca, azúcar y ralladura hasta cremoso.

2. Agregar los huevos de a uno.

3. Añadir jugo de limón.

4. Agregar harina, polvo de hornear y sal alternando con leche.

5. Llenar cápsulas y hornear 18 minutos.

6. Mezclar 100 g de azúcar impalpable con 2-3 cucharadas de jugo de limón para el glaseado.

7. Enfriar los cupcakes y cubrir con el glaseado.

4. Cupcakes de zanahoria y canela

La decoración de los cupcakes puede adaptarse a cualquier ocasión, desde cumpleaños y celebraciones formales hasta eventos temáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 2 huevos

2- 150 g de azúcar

3- 100 ml de aceite neutro

4- 150 g de zanahoria rallada fina

5- 160 g de harina

6- 1 cucharadita de polvo de hornear

7- 1 cucharadita de canela

8- 1 pizca de sal

Paso a paso:

1. Batir huevo y azúcar hasta integrar.

2. Agregar el aceite y zanahoria rallada.

3. Sumar harina, polvo de hornear, canela y sal, mezclar suave.

4. Rellenar molde hasta 3/4.

5. Hornear 18-20 min a 180°C.

6. Dejar enfriar y cubrir con frosting de queso, si se desea.

5. Cupcakes veganos de banana

Las bananas maduras aportan humedad y dulzura natural a la masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 2 bananas maduras

2- 100 g de azúcar

3- 60 ml de aceite vegetal

4- 180 g de harina

5- 1 cucharada de polvo de hornear

6- 1 pizca de sal

7- 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso:

1. Pisar las bananas, agregar azúcar y aceite.

2. Incorporar la esencia de vainilla.

3. Tamizar harina, sal y polvo de hornear. Integrar todo.

4. Rellenar 2/3 de los moldes.

5. Hornear 20 minutos a 180°C.

6. Dejar enfriar y decorar si se desea.

6. Cupcakes marmolados vainilla y chocolate

Los cupcakes marmolados de vainilla y chocolate aportan un toque visual atractivo, al lograr remolinos en la masa mediante la combinación y alternancia de dos mezclas, una de ellas enriquecida con cacao amargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 120 g de manteca

2- 170 g de azúcar

3- 2 huevos

4- 200 g de harina

5- 1 ½ cucharadita de polvo de hornear

6- 1 pizca de sal

7- 120 ml de leche

8- 2 cucharadas de cacao amargo

Paso a paso:

1. Batir manteca y azúcar. Sumar huevos uno a uno.

2. Agregar harina, polvo de hornear y sal alternando con leche.

3. Separar 1/3 de la masa y mezclar ese tercio con el cacao.

4. Llenar los moldes alternando cucharadas de ambas mezclas y dibujar remolinos con un palillo.

5. Hornear 20 minutos a 180°C.

6. Una vez fríos, decorar a gusto.