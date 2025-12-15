Día del Cupcake: seis recetas fáciles y originales para disfrutar en casa

El Día Mundial del Cupcake es la excusa perfecta para rendirle homenaje a uno de los bocados más aclamados en todo el mundo.
Pequeños pero irresistibles, los cupcakes nos invitan a jugar con sabores, coberturas y decoraciones para crear postres verdaderamente personalizados y únicos. Ya sea para celebrar cumpleaños, reuniones informales o simplemente endulzar una tarde, estas preparaciones son siempre un acierto por su presentación simpática y su porción individual.
Desde recetas clásicas de vainilla y chocolate hasta opciones más audaces con frutas, especias o rellenos, los cupcakes permiten experimentar tanto con la masa como con los toppings.
Además, su preparación sencilla y rápida garantiza un resultado delicioso, incluso para quienes recién se animan a la repostería. Estos pequeños pasteles se adaptan a todos los paladares, dietas y ocasiones, regalando creatividad y sabor en cada bocado.
Aquí, un repaso por seis recetas.
1. Cupcakes clásicos de vainilla
Ingredientes:
1- 120 g de manteca a temperatura ambiente
2- 180 g de azúcar
3- 2 huevos
4- 200 g de harina 0000
5- 1 ½ cucharadita de polvo para hornear
6- ½ cucharadita de sal
7- 120 ml de leche
8- 1 cucharadita de extracto de vainilla
Paso a paso:
1. Precalentar el horno a 180°C y colocar cápsulas de papel en los moldes para cupcakes.
2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
3. Añadir los huevos de a uno y la esencia de vainilla.
4. Incorporar alternando la harina mezclada con polvo de hornear y sal, y la leche.
5. Rellenar los moldes hasta 2/3 de su capacidad.
6. Hornear 18-20 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, salga seco.
7. Dejar enfriar antes de decorar a gusto.
2. Cupcakes de chocolate intenso
Ingredientes:
1- 100 g de manteca
2- 180 g de azúcar
3- 2 huevos
4- 150 g de harina 0000
5- 50 g de cacao amargo
6- 2 cucharaditas de polvo de hornear
7- 1 pizca de sal
8- 120 ml de leche
Paso a paso:
1. Precalentar el horno a 180°C. Preparar los moldes con cápsulas de papel.
2. Batir manteca y azúcar hasta cremoso.
3. Añadir huevos de a uno.
4. Tamizar harina, cacao, sal y polvo de hornear, e incorporar en tres veces, alternando con la leche.
5. Llenar las cápsulas apenas por encima de la mitad.
6. Hornear durante 20 minutos.
7. Enfriar y decorar con ganache de chocolate o crema.
3. Cupcakes de limón con glaseado
Ingredientes:
1- 120 g de manteca
2- 170 g de azúcar
3- Ralladura de 1 limón
4- 2 huevos
5- 180 g de harina
6- 1 ½ cucharadita de polvo de hornear
7- 1 pizca de sal
8- 120 ml de leche
9- 2 cucharadas de jugo de limón
Paso a paso:
1. Batir manteca, azúcar y ralladura hasta cremoso.
2. Agregar los huevos de a uno.
3. Añadir jugo de limón.
4. Agregar harina, polvo de hornear y sal alternando con leche.
5. Llenar cápsulas y hornear 18 minutos.
6. Mezclar 100 g de azúcar impalpable con 2-3 cucharadas de jugo de limón para el glaseado.
7. Enfriar los cupcakes y cubrir con el glaseado.
4. Cupcakes de zanahoria y canela
Ingredientes:
1- 2 huevos
2- 150 g de azúcar
3- 100 ml de aceite neutro
4- 150 g de zanahoria rallada fina
5- 160 g de harina
6- 1 cucharadita de polvo de hornear
7- 1 cucharadita de canela
8- 1 pizca de sal
Paso a paso:
1. Batir huevo y azúcar hasta integrar.
2. Agregar el aceite y zanahoria rallada.
3. Sumar harina, polvo de hornear, canela y sal, mezclar suave.
4. Rellenar molde hasta 3/4.
5. Hornear 18-20 min a 180°C.
6. Dejar enfriar y cubrir con frosting de queso, si se desea.
5. Cupcakes veganos de banana
Ingredientes:
1- 2 bananas maduras
2- 100 g de azúcar
3- 60 ml de aceite vegetal
4- 180 g de harina
5- 1 cucharada de polvo de hornear
6- 1 pizca de sal
7- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso:
1. Pisar las bananas, agregar azúcar y aceite.
2. Incorporar la esencia de vainilla.
3. Tamizar harina, sal y polvo de hornear. Integrar todo.
4. Rellenar 2/3 de los moldes.
5. Hornear 20 minutos a 180°C.
6. Dejar enfriar y decorar si se desea.
6. Cupcakes marmolados vainilla y chocolate
Ingredientes:
1- 120 g de manteca
2- 170 g de azúcar
3- 2 huevos
4- 200 g de harina
5- 1 ½ cucharadita de polvo de hornear
6- 1 pizca de sal
7- 120 ml de leche
8- 2 cucharadas de cacao amargo
Paso a paso:
1. Batir manteca y azúcar. Sumar huevos uno a uno.
2. Agregar harina, polvo de hornear y sal alternando con leche.
3. Separar 1/3 de la masa y mezclar ese tercio con el cacao.
4. Llenar los moldes alternando cucharadas de ambas mezclas y dibujar remolinos con un palillo.
5. Hornear 20 minutos a 180°C.
6. Una vez fríos, decorar a gusto.