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La tajante frase de José Mourinho sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi a River Plate

El entrenador del Benfica se refirió al futuro del marcador central de la selección argentina y no descartó que pueda recalar en el Millonario

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River Plate se está preparando para concretar un importante mercado de pases a mitad de año y uno de los nombres más fuertes que circulan para jerarquizar el plantel es el de Nicolás Otamendi. El campeón del mundo con la selección argentina expresó en reiteradas oportuniades su deseo de vestir la camiseta del Millonario. El marcador central finaliza su vínculo con el Benfica en unos meses y, ante los rumores con el cuadro argentino, José Mourinho, entrenador del cuadro luso, habló al respecto y aseguró que su futuro depende únicamente de él.

En la conferencia de prensa previa al partido de este sábado contra el Moreirense, correspondiente a la jornada 31 de la Liga de Portugal, el histórico director técnico puntualizó en la chance de que Otamendi se marche de la institución. “Depende solo de él. Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos”, comenzó Mourinho.

Inmediatamente, el estratega portugués de 63 años dejó entrever que el futuro del defensor está entre seguir en el Benfica o volver a la Argentina para jugar en River. “Jugó su último partido con la selección en territorio argentino por decisión suya, creo que terminará con la Selección después del Mundial por decisión suya, y será por decisión suya que regrese a Argentina y a River o continúe en el Benfica. Creo que todo está en sus manos”.

Mourinho Otamendi portada
Mourinho aseguró que el futuro de Otamendi dependerá netamente de su decisión (@slbenfica)

A lo largo de su sexta temporada en Benfica, Mourinho sostuvo que el capitán se mantuvo con “presencia siempre constante”, “muy pocas lesiones” y escasas ausencias. Según portales locales, la dirigencia del club portugués, encabezada por Rui Costa, manifestaron su interés por extender su vínculo y contar con los servicios del exdefensor de Vélez Sarsfield una temporada más.

En la última convocatoria de la selección argentina en marzo, Otamendi puntualizó en las chances de jugar en River a mitad de año. “No quiero agregar ninguna palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez. Tengo contrato con Benfica y se finaliza en junio. No tengo más nada”, comentó en el aeropuerto. Cuando le preguntaron si hay posibilidades soltó un “veremos”.

Tras esto, el vicepresidente de River, Ignacio Villarroel, habló al respecto. “Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar", reconoció. No obstante, rápidamente intentó calmar la ansiedad al afirmar: “Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos. Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada”.

Mourinho no descartó que Otamendi se vaya a River
Mourinho no descartó que Otamendi se vaya a River

José Mourinho siempre se deshizo en elogios con Nicolás Otamendi en los últimos meses. “Creo que con los futbolistas una cosa es la edad real y otra cosa es lo que vemos en el campo y, en mi caso, como entrenador, no es solo lo que veo en el campo durante el partido, sino también lo que veo durante los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos (espero que no se ofendan porque yo soy más viejo que ellos), pero hay viejos de 38 y 40 años que son jóvenes futbolistas. Nico (Otamendi) es joven”, indicó casi sin inmutarse el entrenador que tuvo exitosos pasos por el Real Madrid, Inter, Porto y Chelsea, entre otros.

A esto, agregó: “Hay clubes donde el brazalete pertenece a quien ha jugado más partidos o alguien de la misma nacionalidad que el club. En este caso, el brazalete está en el brazo de alguien que es realmente el capitán, que se considera capitán y tiene el peso de un capitán”.

Otamendi lleva disputados 278 partidos con el Benfica, con el que convirtió 18 goles y dio 14 asistencias, además de haber logrado cuatro títulos. Anteriormente, el jugador nacido en Buenos Aires se inició en Vélez (jugó 55 encuentros), pasó por el Porto (125 PJ), Atlético Mineiro (19), Valencia (38) y Manchester City (210). Con la selección argentina participó en 129 encuentros y marcó 7 tantos. Además, obtuvo el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima. A pesar de que nunca pasó por River, siempre expresó su deseo de jugar en el Millonario.

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