La Guardia Costera decomisa 1.165 kilos de cocaína valorados en USD 19,3 millones en operativos en el Caribe

Autoridades estadounidenses aseguran importante cargamento de estupefacientes y arrestan a seis sospechosos en acciones conjuntas que refuerzan la vigilancia naval y la cooperación internacional

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó 1.165 kilogramos de cocaína en la Base Miami Beach, Florida, tras una serie de operativos realizados en el mar Caribe a lo largo de marzo y abril de 2026. El cargamento, valuado en más de 19,3 millones de dólares, fue interceptado durante tres acciones coordinadas y seis presuntos traficantes quedaron bajo custodia de las autoridades federales, según informó la institución.

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), la incautación fue el resultado de intervenciones conjuntas entre los buques cutter Resolute, cutter Tahoma y USS Billings, este último con un equipo de cumplimiento de la ley de la USCG a bordo. La operación contó con el apoyo del Escuadrón de Interdicción de Helicópteros, el Equipo de Cumplimiento de la Ley del Sur LEDET 405 y la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur (Joint Interagency Task Force South), bajo la coordinación del Distrito Sureste de la Guardia Costera, con sede en Miami.

Según datos oficiales de la USCG, el 80% de los narcóticos incautados con destino a Estados Unidos son interceptados en el mar. Las acciones desarrolladas buscan frenar el ingreso de drogas ilícitas y dificultar la logística de organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

¿Cuántos kilogramos de cocaína fueron incautados en el mar Caribe y cuál es su valor?

La Guardia Costera de Estados Unidos reportó la incautación de 1.165 kilogramos (2.570 libras) de cocaína durante tres operativos en aguas internacionales del mar Caribe. El valor en el mercado negro de este cargamento supera los 19,3 millones de dólares. Los paquetes decomisados fueron extraídos de embarcaciones interceptadas por el cutter Resolute, el cutter Tahoma y el USS Billings.

La droga quedó bajo custodia de las autoridades federales, que iniciaron los procedimientos judiciales contra seis personas identificadas como presuntos integrantes de redes de tráfico internacional, según la información suministrada por la USCG.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó 1.165 kilogramos de cocaína valorados en más de 19,3 millones de dólares en el mar Caribe. (U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 3rd Class Reese Hindmarsh)

¿Cómo se desarrollaron los operativos en el mar Caribe?

Las operaciones de interdicción se realizaron en aguas internacionales del mar Caribe, en una zona bajo vigilancia de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur. Los sistemas de inteligencia y monitoreo aéreo permitieron detectar y seguir las embarcaciones sospechosas. Una vez localizadas, las unidades de la Guardia Costera procedieron a abordar y asegurar las naves donde se transportaba la droga.

El cutter Resolute, con base en St. Petersburg, Florida, lideró la operación, mientras que el USS Billings ofreció respaldo con un equipo táctico especializado. El Escuadrón de Interdicción de Helicópteros intervino en la persecución de embarcaciones rápidas. Según el comandante Ian Starr, jefe del cutter Resolute, “el éxito de estas interdicciones refleja la fortaleza de nuestras alianzas y la persistencia de las tripulaciones. Al detener estos envíos en el mar, evitamos que drogas peligrosas lleguen a nuestras comunidades y dificultamos las operaciones de organizaciones criminales transnacionales”, según consta en el comunicado oficial.

¿Qué autoridades y unidades participaron en la incautación?

La intervención contó con la participación de varias agencias y equipos especializados:

Cutter Resolute : Unidad de patrulla marítima de la USCG, con base en St. Petersburg, Florida.

Cutter Tahoma : Buque de patrulla marítima enfocado en operaciones de interdicción y combate al narcotráfico.

USS Billings : Buque de combate litoral de la Marina estadounidense, con un equipo de cumplimiento de la ley de la USCG a bordo.

Escuadrón de Interdicción de Helicópteros : Encargado de la persecución y abordaje de embarcaciones rápidas.

LEDET 405 : Equipo táctico que realiza abordajes y asegura evidencia.

Joint Interagency Task Force South : Organismo responsable de la vigilancia, detección y monitoreo de rutas ilícitas en el Caribe y Atlántico.

Distrito Sureste de la Guardia Costera: Coordina las acciones de interdicción en la región, con sede en Miami.

La colaboración entre estas entidades permitió una respuesta eficaz ante el tráfico marítimo de drogas, de acuerdo con el reporte institucional.

Las operaciones antidrogas fueron ejecutadas por los buques cutter Resolute, cutter Tahoma y USS Billings, con el apoyo de equipos tácticos y unidades aéreas. (U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 3rd Class Reese Hindmarsh)

¿Por qué es clave la interdicción marítima en el combate al narcotráfico?

Según la USCG, el 80% de los narcóticos con destino a Estados Unidos se intercepta en alta mar, antes de que alcancen territorio estadounidense. Las operaciones de interdicción permiten frenar cargamentos de gran volumen y dificultan la financiación de las organizaciones criminales.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 la Guardia Costera incautó más de 231.000 kilogramos (511.000 libras) de cocaína, una cifra que triplica el promedio anual de años anteriores. Esta tendencia corresponde a la intensificación de patrullajes y a la implementación de operaciones conjuntas como la Operación Pacific Viper, en el Pacífico oriental.

Desde el inicio de esa operación, la USCG ha decomisado 97.500 kilogramos (215.000 libras) adicionales de cocaína y detenido a 160 presuntos narcotraficantes. Según la institución, estas acciones han supuesto pérdidas de miles de millones de dólares para las redes delictivas y han evitado la llegada de drogas a comunidades estadounidenses.

¿Qué ocurre con los detenidos y el cargamento decomisado?

Las seis personas arrestadas en los operativos fueron entregadas a las autoridades federales, quienes activaron los procedimientos judiciales correspondientes. Los detenidos enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas y podrían comparecer ante tribunales federales, de acuerdo con la legislación estadounidense.

El cargamento de 1.165 kilogramos de cocaína quedó bajo resguardo de las autoridades, que realizarán peritajes y pruebas de laboratorio. La Guardia Costera y la Joint Interagency Task Force South mantienen abiertas las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y los posibles vínculos de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales.

Seis presuntos integrantes de redes de narcotráfico internacional quedaron bajo custodia federal tras los operativos en aguas internacionales. (U.S. Coast Guard photo by Seaman Nicholas LaPara)

¿Qué impacto tiene la incautación en las redes criminales y en las comunidades?

La USCG sostiene que la incautación y descarga de grandes volúmenes de droga afecta la logística y las finanzas de los carteles responsables del tráfico ilícito. La pérdida de mercancía y la aprehensión de tripulaciones alteran los esquemas de operación y dificultan la planificación de nuevas rutas de contrabando.

El informe institucional señala que la cooperación internacional y la coordinación entre agencias estadounidenses y extranjeras han sido determinantes para detectar y detener embarcaciones en tránsito por el Caribe y el Pacífico. Estas acciones buscan reducir la disponibilidad de drogas en el continente y limitar el acceso a precursores usados en la producción de sustancias sintéticas como el fentanilo.

¿Qué se espera tras este operativo de la Guardia Costera de Estados Unidos?

El cargamento incautado permanece bajo custodia federal y los procesos judiciales seguirán su curso en los próximos meses. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció que continuará reforzando patrullajes y la cooperación con agencias internacionales para anticipar y neutralizar nuevas rutas de tráfico marítimo.

El comandante Ian Starr reiteró que la persistencia y la capacidad de respuesta de la institución han permitido contener parte del flujo de drogas hacia Estados Unidos. Las investigaciones en torno a la red criminal detrás de la droga incautada seguirán activas y podrían derivar en nuevas acciones judiciales o incautaciones adicionales, según la información oficial.