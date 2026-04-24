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Emilia Attias contó cómo la afectaron las exigencias del modelaje a los 14 años: “Me vi hecha un esqueleto y me dio miedo”

La conductora narró el episodio que vivió cuando la obligaron a bajar cinco kilos para trabajar y una charla con una nutricionista le abrió los ojos para elegir el camino de la salud

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Emilia Attias contó cuáles fueron las exigencias del modelaje con ella cuando tenía 14 años

Las exigencias físicas del modelaje marcaron la adolescencia de Emilia Attias, quien logró transformar su relación con su cuerpo tras vivir un episodio límite bajo la supervisión de una nutricionista. Invitada a Resu Chic, la modelo relató un momento clave en su crecimiento personal.

Durante su adolescencia, Attias enfrentó la presión de adaptarse a los estándares del modelaje y sufrió trastornos alimentarios relacionados con esas exigencias. Según relató, la intervención médica y el apoyo familiar cambiaron el rumbo de su bienestar. Actualmente, celebra su identidad y salud.

“Yo tenía que bajar cinco kilos. Tengo un cuerpo normal. Me trataban como una persona gorda, porque no eran los cánones de una modelo tipo, porque era más, no sé, más grandota”, recordó Attias al repasar aquella etapa. Añadió: “Me hicieron creer que yo para trabajar en el medio y tener éxito, la tarea en mi cabeza de catorce años es bajar de peso”.

La repercusión de ese mandato afectó su salud. “Bajé esos no cinco, bajé siete kilos y estaba superflaca. No estaba saludable. No me gustaba estar así, pero sentía que el medio me exigía eso”, detalló la actriz. También explicó cómo se percibía entonces: “Yo me miraba al espejo y a mí me gustaba como era y no tenía ningún problema social”.

Emilia Attias relató cómo se vio en el espejo luego de bajar siete kilos cuando tenía 14 años

El cambio llegó gracias a la intervención de una profesional de la salud. “La nutricionista me miró y me dijo: ‘Tenés anorexia’”, relató. Y compartió uno de los momentos más duros: “Cuando me pesa, y por primera vez tengo un espejo enfrente y me veo. Y me vi hecha un esqueleto y me dio miedo. Me dio miedo cómo me vi, todos los huesos sobresalidos”. La advertencia médica fue clara: “Me dijo: ‘Mirá, tenés que venir en veinte días y pesar por lo menos doscientos gramos más’”.

La respuesta emocional fue inmediata. “Yo me acuerdo que salí de ahí y le dije: ‘Mamá, no me gusta cómo estoy, no me gusta cómo me veo. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer’”. En solo veinte días, la actriz recuperó tres kilos: “Mi cabeza hizo así en un segundo”.

Cómo Emilia Attias logró romper con los estereotipos del modelaje

El proceso de sanación, según Attias, implicó la revalorización de sus raíces y el respaldo familiar. Subrayó: “De ahí nunca más me permití lastimarme de esa manera y que una exigencia del medio, que en realidad era equivocada, me volviera a poner a mí en una situación peligrosa que no me gustara y de tanto maltrato a mi cuerpo”.

El cambio fue también mental. La artista señaló que el punto de inflexión la llevó a priorizar su bienestar sobre las expectativas externas. La comunicación con su madre, afirmó, fue clave para su crecimiento personal, y el entorno se mantuvo como pilar esencial.

Emilia Attías posa sonriente frente a la entrada de un edificio, con top strapless estampado, jeans acampanados, cinturón con tachuelas y collares
El impactante look de Emilia Attias para celebrar sus 39 años en marzo (RS Fotos)

El look de su fiesta de cumpleaños 39

El viernes posterior al 15 de marzo de 2026, Emilia Attias celebró su cumpleaños 39 en un boliche de la Costanera. La fiesta reunió a invitados famosos, a su pareja y destacó por su atmósfera reservada y distendida.

Uno de los focos de la noche fue la relación sentimental con Guillermo Freire, economista y empresario. Su presencia acentuó el clima de armonía y apoyo que vive la conductora, quien celebró junto a su círculo más íntimo y su hija Gina.

La tendencia Y2K fue protagonista en el impactante vestuario de la actriz. Lució pantalones negros de tiro ultra bajo y bota ancha, un top bandeau texturizado en tonos grises y una campera de cuero. El conjunto se completó con botas, una mini cartera negra y collares de cadenas plateadas, evocando la moda de los 2000.

El evento estuvo marcado por la espontaneidad. La gastronomía, elegida cuidadosamente, acompañó a los brindis y al clásico corte de la torta con velas. Al final de la noche, la actriz tomó la barra de DJ y animó la pista de baile, en una escena destacada por los asistentes.

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