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Receta de rol de manzana y canela, rápida y fácil

Una alternativa deliciosa y reconfortante para temporadas frías, ideal para compartir en familia o disfrutar junto a una infusión caliente

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Un rollo de canela y manzana con glaseado, azúcar glas y nueces picadas, en un plato de cerámica sobre una mesa de madera. Fondo borroso
El rol de manzana y canela es uno de los clásicos de la pastelería argentina ideales para acompañar mate o café en cualquier estación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a canela y manzana recién horneada puede transformar cualquier tarde fría en un recuerdo cálido. Basta con entrar a una panadería y dejarse tentar por los rollos de esta preparación para comprender por qué, en Argentina, los roles de manzana y canela son una de esas opciones que invitan a compartir, ideales para acompañar el mate o el café.

En muchas regiones del país, este clásico de la pastelería hogareña se convirtió en un símbolo de las sobremesas familiares. El rol de manzana y canela combina la suavidad de una masa esponjosa con el dulzor de la fruta fresca, equilibrada por el toque especiado de la canela. Es habitual encontrarlo en confiterías tradicionales y panaderías de barrio, especialmente durante el otoño y el invierno, cuando la manzana está en temporada y el clima invita a hornear.

La versatilidad de esta preparación reside en su sencillez: no es necesario esperar una ocasión especial ni contar con experiencia previa en repostería. Con la receta adecuada, es posible preparar roles de manzana y canela en casa a partir de ingredientes básicos como harina, azúcar, manteca, levadura, manzanas y canela. El resultado es un postre ideal tanto para una merienda informal como para una mesa de celebración.

Los roles de manzana y canela son de esas recetas que atraviesan generaciones y reúnen a la familia en torno a la mesa. El aroma que invade la casa al hornearlos puede evocar recuerdos de momentos compartidos y tardes frías en compañía.

Receta de rol de manzana y canela

El rol de manzana y canela es un arrollado de masa suave, relleno con manzanas salteadas, azúcar y canela, luego enrollado, cortado en porciones y horneado hasta alcanzar el punto justo. Se prepara de manera fácil y rápida con masa de hojaldre comprada o casera, lo que agiliza la elaboración.

Vista cenital de seis roles de manzana y canela con azúcar glas en una bandeja metálica oscura. El relleno visible contiene trozos de manzana y especias
El aroma a canela y manzana recién horneada crea un ambiente cálido, mientras el glaseado brillante y la masa dorada realzan el atractivo del rol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de masa de hojaldre (400 gr)
  • 2 manzanas verdes medianas
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 huevo
  • Azúcar impalpable, cantidad necesaria

Cómo hacer rol de manzana y canela, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Forrar una placa con papel manteca.
  2. Pelar y cortar las manzanas en cubitos pequeños.
  3. En una sartén, derretir la manteca y saltear las manzanas con el azúcar y la canela durante 5 minutos, hasta que estén apenas blandas. Dejar enfriar.
  4. Estirar la masa de hojaldre sobre la mesada y distribuir el relleno de manzana de manera uniforme, con 2 cm libres en uno de los bordes.
  5. Enrollar la masa sobre sí misma desde el borde relleno, hasta formar un cilindro apretado.
  6. Cortar en 8 a 10 rodajas y acomodarlas en la placa, con espacio entre cada una.
  7. Batir el huevo y pintar la superficie de los roles.
  8. Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y bien cocidos.
  9. Dejar entibiar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

Consejo clave: El horno debe estar bien caliente para que la masa quede crocante y dorada.

Manos sosteniendo una bandeja con nueve rollos de canela y manzana recién horneados, cubiertos con glaseado y espolvoreados con azúcar
El proceso incluye preparar la masa, armar el relleno, enrollar, cortar y hornear hasta lograr la textura deseada y un aroma tentador (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 roles individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 3 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en la heladera hasta 3 días en recipiente hermético. También se puede freezar por hasta 2 meses. Para recuperar textura, calentar unos minutos en horno antes de servir.

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