Receta de rol de manzana y canela, rápida y fácil

Un aroma a canela y manzana recién horneada puede transformar cualquier tarde fría en un recuerdo cálido. Basta con entrar a una panadería y dejarse tentar por los rollos de esta preparación para comprender por qué, en Argentina, los roles de manzana y canela son una de esas opciones que invitan a compartir, ideales para acompañar el mate o el café.
En muchas regiones del país, este clásico de la pastelería hogareña se convirtió en un símbolo de las sobremesas familiares. El rol de manzana y canela combina la suavidad de una masa esponjosa con el dulzor de la fruta fresca, equilibrada por el toque especiado de la canela. Es habitual encontrarlo en confiterías tradicionales y panaderías de barrio, especialmente durante el otoño y el invierno, cuando la manzana está en temporada y el clima invita a hornear.
La versatilidad de esta preparación reside en su sencillez: no es necesario esperar una ocasión especial ni contar con experiencia previa en repostería. Con la receta adecuada, es posible preparar roles de manzana y canela en casa a partir de ingredientes básicos como harina, azúcar, manteca, levadura, manzanas y canela. El resultado es un postre ideal tanto para una merienda informal como para una mesa de celebración.
Los roles de manzana y canela son de esas recetas que atraviesan generaciones y reúnen a la familia en torno a la mesa. El aroma que invade la casa al hornearlos puede evocar recuerdos de momentos compartidos y tardes frías en compañía.
Receta de rol de manzana y canela
El rol de manzana y canela es un arrollado de masa suave, relleno con manzanas salteadas, azúcar y canela, luego enrollado, cortado en porciones y horneado hasta alcanzar el punto justo. Se prepara de manera fácil y rápida con masa de hojaldre comprada o casera, lo que agiliza la elaboración.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 lámina de masa de hojaldre (400 gr)
- 2 manzanas verdes medianas
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharada de canela en polvo
- 2 cucharadas de manteca
- 1 huevo
- Azúcar impalpable, cantidad necesaria
Cómo hacer rol de manzana y canela, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C. Forrar una placa con papel manteca.
- Pelar y cortar las manzanas en cubitos pequeños.
- En una sartén, derretir la manteca y saltear las manzanas con el azúcar y la canela durante 5 minutos, hasta que estén apenas blandas. Dejar enfriar.
- Estirar la masa de hojaldre sobre la mesada y distribuir el relleno de manzana de manera uniforme, con 2 cm libres en uno de los bordes.
- Enrollar la masa sobre sí misma desde el borde relleno, hasta formar un cilindro apretado.
- Cortar en 8 a 10 rodajas y acomodarlas en la placa, con espacio entre cada una.
- Batir el huevo y pintar la superficie de los roles.
- Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y bien cocidos.
- Dejar entibiar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.
Consejo clave: El horno debe estar bien caliente para que la masa quede crocante y dorada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 roles individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en la heladera hasta 3 días en recipiente hermético. También se puede freezar por hasta 2 meses. Para recuperar textura, calentar unos minutos en horno antes de servir.