Panamá

Panamá suma 33 muertes por influenza en 2026 mientras dengue mantiene presión sanitaria

La mayoría de los fallecidos por influenza no estaba vacunada, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

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El subclado K de influenza A H3N2 presenta mutaciones en la proteína de hemaglutinina, objetivo clave de vacunas contra la gripe - crédito iStock
El 100% de los fallecidos por influenza no contaba con vacunación en la temporada actual. crédito iStock

Panamá registró una nueva defunción por influenza, elevando el total a 33 muertes acumuladas en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud, lo que refleja la persistencia de esta enfermedad respiratoria en el país, especialmente entre grupos vulnerables como adultos mayores y menores de un año.

Las cifras muestran que la mayor proporción de fallecimientos por influenza se concentra en personas de 65 años y más, quienes representan más de la mitad de los casos, seguidos por niños menores de un año, lo que evidencia el impacto de la enfermedad en poblaciones con mayor riesgo de complicaciones severas.

Uno de los elementos más relevantes del informe es que el 100% de las personas fallecidas no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual, mientras que el 81.8% tampoco estaba vacunado en 2025, lo que refuerza la importancia de la inmunización como principal medida de prevención para evitar desenlaces fatales.

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda que suele manifestarse con síntomas como fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga y dolores musculares, pero que puede volverse peligrosa cuando evoluciona hacia complicaciones como neumonía o insuficiencia respiratoria, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

En paralelo, el país enfrenta un escenario activo en materia de dengue, con un total de 1,896 casos acumulados en 2026, de los cuales la mayoría corresponde a cuadros sin signos de alarma, aunque se han identificado 225 casos con signos de alarma y 12 casos graves, lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Influenza EsSalud
La influenza puede derivar en complicaciones como neumonía en casos graves. Foto: Andina

El informe también confirma un total de 6 defunciones por dengue en lo que va del año, registradas en regiones como Bocas del Toro, Los Santos y Coclé, lo que evidencia que, aunque menos letal que en años anteriores, la enfermedad sigue representando un riesgo para la población.

A diferencia de la influenza, el dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar general y dolores musculares, pero que puede agravarse cuando aparecen señales como sangrado, vómitos persistentes o dolor abdominal intenso.

El dengue se vuelve potencialmente mortal cuando evoluciona hacia formas graves, como el dengue hemorrágico o el choque por dengue, condiciones que pueden provocar fallas orgánicas y complicaciones severas, especialmente en niños, adolescentes y personas con condiciones preexistentes.

El dengue ha causado seis muertes en regiones como Bocas del Toro, Los Santos y Coclé. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
El dengue ha causado seis muertes en regiones como Bocas del Toro, Los Santos y Coclé. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Las autoridades sanitarias han insistido en que, en el caso del dengue, la clave está en la eliminación de criaderos de mosquitos, mientras que para la influenza la herramienta principal sigue siendo la vacunación, lo que marca una diferencia fundamental en la forma de prevención de ambas enfermedades.

El informe epidemiológico también muestra que el sistema de salud continúa bajo presión por otras enfermedades, como las infecciones respiratorias agudas, que acumulan miles de casos en lo que va del año, así como patologías como leishmaniasis, malaria y leptospirosis, que siguen presentes en distintas regiones del país.

En el caso de la malaria, por ejemplo, se reporta una reducción del 29% en los casos en comparación con 2025, lo que representa una señal positiva en el control de esta enfermedad, aunque las autoridades advierten que no se deben relajar las medidas de prevención.

Otros eventos bajo vigilancia incluyen enfermedades como hantavirus, chikungunya y virus Oropouche, que, aunque con menor incidencia, forman parte del monitoreo permanente del sistema de salud ante posibles brotes o incrementos inesperados.

Mano con guante verde sostiene un tubo de ensayo de sangre etiquetado 'Leishmania' con un resultado positivo. Fondo de tubos de ensayo de colores.
La leishmaniasis acumula 638 casos en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades reiteraron que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz y menos costosa, destacando medidas como el lavado frecuente de manos, la vacunación, el control de vectores y la eliminación de criaderos, como acciones clave para reducir el impacto de estas enfermedades.

El comportamiento simultáneo de influenza y dengue refleja un escenario epidemiológico complejo, donde enfermedades respiratorias y vectoriales coexisten, obligando al sistema de salud a mantener una vigilancia activa y a la población a adoptar medidas preventivas constantes.

En este contexto, el Ministerio de Salud insiste en que la detección temprana de síntomas y la atención médica oportuna son determinantes para evitar complicaciones graves, en un momento en que la circulación de virus y bacterias mantiene presión sobre los servicios de salud a nivel nacional.

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