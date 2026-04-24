Guatemala

Guatemala: La agrupación Usac Dire interpone diez amparos para detener elección de rector en la USAC

La organización presentó recursos legales ante los tribunales guatemaltecos en respuesta a presuntas anomalías durante el proceso de votación universitaria, señalando exclusiones y participación irregular de delegados en instancias decisivas del procedimiento

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Primer plano de un hombre asiático mayor con gafas y chaleco azul, junto a varias personas, incluyendo una mujer con blusa floral, en un evento al aire libre
Las recientes acciones emprendidas ante instancias constitucionales y el Ministerio Público revelan la dimensión del conflicto universitario y ponen en suspense la continuidad del actual liderazgo académico(USAC DIRE Dignidad y Rescate)

Integrantes de la agrupación Dignidad y Rescate (Usac Dire) presentaron diez recursos de amparo ante los órganos jurisdiccionales en Guatemala para frenar el proceso de elección de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), tras denunciar la exclusión irregular de cuerpos electorales y la participación de delegados no electos. Consideran que estas acciones constituyen un atentado contra la legalidad universitaria y una amenaza directa a la democracia institucional.

Las acciones constitucionales ingresadas por Usac Dire comprenden ocho amparos por la exclusión ilegal de cuerpos electorales decidida en la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) del seis de abril, y dos amparos contra hechos ocurridos el ocho de abril en Antigua Guatemala, donde participaron cuerpos electorales cuya designación no había concluido válidamente o estaba pendiente de resolución judicial. En un video difundido en sus redes sociales, la agrupación informó que el cuerpo electoral de profesionales de arquitectura —que debía repetir su elección por orden judicial— participó en la citada sesión. La elección del Colegio de Humanidades también se encontraba suspendida por decisión de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, por lo cual sus representantes estaban impedidos de intervenir en el proceso.

Con la presentación simultánea de diez amparos, Usac Dire procura impedir los efectos del proceso que culminó con la elección y ratificación de Walter Mazariegos como rector. La agrupación declaró: “Estas acciones que estamos presentando son una serie de distintas acciones legales que estamos iniciando para poder contener y detener el robo que se dio de la elección a rector el 8 de abril”.

Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Un sector conformado por estudiantes, egresados y catedráticos estableció una presencia pacífica en las inmediaciones del hotel en la Antigua Guatemala debido a inquietudes sobre la selección de nuevas autoridades académicas universitarias ((Foto EFE/ Alex Cruz))

El grupo atribuye una responsabilidad determinante a la Corte de Constitucionalidad. Considera que si el tribunal no interviene, será cómplice y traicionará la ley, dejando sin protección la institucionalidad de la universidad y la democracia en Guatemala.

Los amparos buscan la nulidad de la elección y la repetición del proceso

El reclamo central es la anulación de la exclusión de electores legítimos y la convocatoria a un nuevo proceso electoral con reglas transparentes. La organización insistió en que la defensa de la USAC supone una defensa de la democracia, ya que, según su denuncia, los hechos del ocho de abril significaron “un robo tan descarado que todos fuimos testigos, no solo la comunidad universitaria san carlista, sino también el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional”, relató uno de los voceros de Usac Dire al presentar los recursos.

El proceso para elegir rector ya se encuentra en el ámbito penal. El diecisiete de abril, el diputado José Chic formalizó una denuncia penal contra el rector en funciones, Santos de Jesús Dávila Aguilar, y contra miembros del cuerpo electoral universitario. El documento presentado ante el Ministerio Público (MP) contempla también a “todos aquellos que resulten responsables de integrar y avalar dicho proceso electoral” en el que resultó ganador Walter Mazariegos, quien fue ratificado ese mismo día por el CSU.

Presentación de denuncias penales y demandas constitucionales agrava la crisis institucional

La serie de acciones judiciales muestra la magnitud del conflicto en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que afronta un proceso electoral marcado por controversias y una participación activa de la comunidad universitaria. El resultado de los amparos y la resolución de la denuncia penal influirán directamente en el curso de la crisis y en el futuro inmediato del liderazgo en la USAC.

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