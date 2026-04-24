Liverpool hace historia y conquista 60 estadios en la Premier League

El gol de Van Dijk consumó el triunfo 2-1 sobre Everton en una nueva edición del derbi de Merseyside (REUTERS/Phil Noble)

Liverpool consiguió una marca inédita en la historia de la Premier League tras ganarle 2-1 al Everton sobre la hora en el conocido "derbi de Merseyside". El triunfo en el Hill Dickinson, la nueva casa de los Toffees tras haber emigrado de Goodison Park, significó el estreno para los dirigidos por Arne Slot en una cancha donde jamás habían disputado un encuentro. Por lo tanto, la victoria significó convertirse en el primer club en la historia de la competición en lograr victorias en 60 estadios diferentes.

Este resultado, de acuerdo con lo señalado por Sports Illustrated, representa “una nueva marca para Liverpool, pero una historia conocida de dolor para sus rivales de ciudad”. El equipo Red superó a Arsenal y Manchester United en la lucha por el liderato de esta estadística. A su vez, la consultora especializada en estadísticas deportivas Opta señaló que ningún otro equipo ha igualado esta marca desde el inicio del actual formato de la liga en 1992.

Cómo se gestó el récord

En el partido correspondiente a la fecha 33 de la Premier League, Everton y Liverpool se vieron las caras en una edición del derbi de Merseyside, uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol inglés.

El encuentro, que comenzó de manera austera, comenzó a regalar emociones a la media hora cuando Mohamed Salah abrió el marcador. Everton igualó a través de Beto en la segunda parte, lo que llevó el partido a un final tenso. Cuando el cuarto árbitro anunció que se jugarían 11 minutos de tiempo añadido, la decisión provocó protestas entre la hinchada local debido a la prolongada revisión VAR y atenciones médicas en la segunda mitad.

Liverpool mantuvo la presión y, en el minuto 100, concretó el gol decisivo que selló la victoria y el récord en el fútbol inglés. Virgil van Dijk fue el autor del grito agónico.

Este triunfo no solo generó un nuevo motivo de celebración para los hinchas de Liverpool, sino que extendió una racha adversa para Everton: el sexto gol convertido por los Reds en tiempo agregado frente al clásico rival, la mayor cantidad de tantos sobre la hora anotados por un mismo club ante un adversario específico en la Premier League, según datos recogidos por Opta.

A su vez, también significó un alivio para el equipo rojo que, faltando pocas fechas para que culmine la temporada, pelea para quedarse con el último cupo que da acceso directo a la UEFA Champions League.

Liverpool alcanzó las 60 victorias en estadios diferentes de la Premier League, un récord histórico del fútbol inglés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido de Liverpool por los estadios de la Premier League

La cifra de 60 estadios en los que Liverpool se llevó la victoria evidencia la regularidad y presencia continua del club en la élite del fútbol inglés. El dato toma especial relevancia considerando que el equipo jamás ha descendido desde la creación de la Premier League en 1992. Esto le permitió disputar partidos tanto en recintos históricos como en estadios temporales de clubes recién ascendidos. Y ahora, tras su triunfo, el ranking quedó de la siguiente manera:

Liverpool: 60

Arsenal y Manchester United: 57

Tottenham: 56

Everton: 55

Chelsea: 54

Manchester City: 53

De acuerdo con Sports Illustrated, la marca de Liverpool es “incompleta pero insuperable”. El club solo tiene dos escenarios pendientes: Bloomfield Road, estadio de Blackpool, y Kenilworth Road, casa de Luton Town.

En enero de 2011, visitó la casa del Blackpool, pero cayó 2-1 ante el equipo local, que atravesaba una racha positiva tras su ascenso. Sin embargo, terminarían descendiendo a final de esa temporada y, desde entonces, nunca más regresaron a la Premier League.

Mientras que en Kenilworth Road, el equipo de Jürgen Klopp enfrentó a Luton Town en noviembre de 2023 y estuvo próximo a igualar el récord en ese escenario. Aquel día Luis Díaz anotó en el último suspiro para marcar el 1-1 y salvar a su equipo de la derrota. Esa jornada, además, quedó marcada por el festejo del colombiano exhibiendo una camiseta con el mensaje: “Libertad para papá”, en referencia al secuestro que sufrió su padre, quien cuatro días más tarde terminaría siendo libertado.