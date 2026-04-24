Receta de bocados de quinoa y chocolate, rápida y fácil

¿Quién puede resistirse a un bocado dulce y saludable? El contraste entre el sabor intenso del chocolate y el toque sutilmente terroso de la quinoa convierte a estos bocaditos en una tentación ideal para cualquier momento del día. Son ese pequeño mimo que acompaña la merienda, el mate de la tarde o el antojo de las noches frescas.
En Argentina, la quinoa —grano ancestral de los Andes— ganó un lugar propio en la cocina moderna. Mezclada con chocolate, se transforma en un snack rápido, fácil y nutritivo, perfecto para quienes buscan algo rico sin complicaciones y con ingredientes accesibles.
Receta de bocados de quinoa y chocolate
Los bocados de quinoa y chocolate son pequeñas porciones de quinoa cocida mezclada con chocolate derretido y un toque de miel, que al enfriarse quedan firmes y crocantes por fuera, suaves por dentro. No requieren horno y se preparan en minutos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Enfriado: 15 minutos
Ingredientes
- 100 gr de quinoa
- 150 gr de chocolate semiamargo o amargo
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de aceite neutro (opcional, para mayor brillo)
- 30 gr de frutos secos picados (opcional)
Cómo hacer bocados de quinoa y chocolate, paso a paso
- Lavar la quinoa bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga clara.
- Cocinar la quinoa en 300 cc de agua con una pizca de sal. Cuando absorba el agua (aprox. 12 minutos), apagar y dejar enfriar.
- Importante: La quinoa debe quedar bien seca y suelta. Si hace falta, dejarla unos minutos más en la sartén para que evapore el líquido.
- Derretir el chocolate a baño maría o en microondas, en intervalos cortos, mezclando para que no se queme.
- Añadir la miel, la esencia de vainilla y el aceite al chocolate, mezclando bien.
- Incorporar la quinoa cocida (y fría) y los frutos secos, mezclando hasta que todo quede cubierto de chocolate.
- Con una cuchara, formar pequeños montoncitos sobre una placa cubierta con papel manteca o silicona.
- Llevar a la heladera por 15 minutos o hasta que los bocados estén firmes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 15 bocaditos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 70 kcal
- Grasas: 3 gr
- Carbohidratos: 10 gr
- Proteínas: 1,5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan hasta 1 semana en heladera, en recipiente hermético. También pueden congelarse por 1 mes, separados con papel manteca para que no se peguen.