Receta de bocados de quinoa y chocolate, rápida y fácil

Livianos, prácticos y tentadores, son perfectos para calmar el antojo dulce en cualquier momento del día

Vista aérea de bocaditos de arroz inflado con chocolate en papel de horno, un vaso de leche, cacao en polvo en un cuenco y una cuchara.
Listos para disfrutar, frescos y con mucho sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién puede resistirse a un bocado dulce y saludable? El contraste entre el sabor intenso del chocolate y el toque sutilmente terroso de la quinoa convierte a estos bocaditos en una tentación ideal para cualquier momento del día. Son ese pequeño mimo que acompaña la merienda, el mate de la tarde o el antojo de las noches frescas.

En Argentina, la quinoa —grano ancestral de los Andes— ganó un lugar propio en la cocina moderna. Mezclada con chocolate, se transforma en un snack rápido, fácil y nutritivo, perfecto para quienes buscan algo rico sin complicaciones y con ingredientes accesibles.

Receta de bocados de quinoa y chocolate

Los bocados de quinoa y chocolate son pequeñas porciones de quinoa cocida mezclada con chocolate derretido y un toque de miel, que al enfriarse quedan firmes y crocantes por fuera, suaves por dentro. No requieren horno y se preparan en minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Enfriado: 15 minutos

Ingredientes

Ingredientes de cocina en mesada blanca: bol de quinoa, barra de chocolate, tarro de miel, aceitera, cuchara con vainilla, sal y frutos secos picados.
Una alternativa dulce y fácil para la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 100 gr de quinoa
  • 150 gr de chocolate semiamargo o amargo
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de aceite neutro (opcional, para mayor brillo)
  • 30 gr de frutos secos picados (opcional)

Cómo hacer bocados de quinoa y chocolate, paso a paso

  1. Lavar la quinoa bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga clara.
  2. Cocinar la quinoa en 300 cc de agua con una pizca de sal. Cuando absorba el agua (aprox. 12 minutos), apagar y dejar enfriar.
  3. Importante: La quinoa debe quedar bien seca y suelta. Si hace falta, dejarla unos minutos más en la sartén para que evapore el líquido.
  4. Derretir el chocolate a baño maría o en microondas, en intervalos cortos, mezclando para que no se queme.
  5. Añadir la miel, la esencia de vainilla y el aceite al chocolate, mezclando bien.
  6. Incorporar la quinoa cocida (y fría) y los frutos secos, mezclando hasta que todo quede cubierto de chocolate.
  7. Con una cuchara, formar pequeños montoncitos sobre una placa cubierta con papel manteca o silicona.
  8. Llevar a la heladera por 15 minutos o hasta que los bocados estén firmes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 15 bocaditos.

Primer plano de una pila de bocados de quinoa y chocolate caseros sobre una tabla de madera, con granos de quinoa tostados y trozos de chocolate visibles en su superficie.
Crocantes por fuera, suaves por dentro: el placer saludable de todos los días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 70 kcal
  • Grasas: 3 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 1,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan hasta 1 semana en heladera, en recipiente hermético. También pueden congelarse por 1 mes, separados con papel manteca para que no se peguen.

