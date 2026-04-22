Receta de costillas de cerdo a la mostaza, rápida y fácil

El aroma ahumado y la salsa cremosa se funden en la mesa, prometiendo una experiencia reconfortante que invita a mojar el pan y pedir “otro poquito más”. Costillas de cerdo a la mostaza es la respuesta para esos días en que la cocina debe ser rápida, rica y sin complicaciones.
En Argentina, las costillas de cerdo suelen acompañar encuentros familiares, asados improvisados o cenas de amigos donde el sabor intenso y la practicidad son prioridad. La mostaza aporta carácter, mientras la crema suaviza y equilibra, logrando una salsa envolvente que conquista tanto a grandes como chicos. Es una de esas recetas que se convierte en salvavidas para quienes buscan lucirse sin pasar horas cocinando.
Receta de costillas de cerdo a la mostaza
Las costillas de cerdo a la mostaza son tiras carnosas de cerdo cocidas al horno o sartén, bañadas en una salsa cremosa a base de mostaza, crema de leche y un toque de miel. El resultado es una carne jugosa, dorada por fuera y cubierta por una capa sabrosa de salsa, ideal para acompañar con papas, arroz blanco o una ensalada fresca.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 50 minutos
Ingredientes
- 1,5 kg de costillas de cerdo (pechito o costillar)
- 2 cucharadas de mostaza tipo Dijon o clásica
- 3. 200 cc de crema de leche
- 4. 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
- 1 ramita de tomillo fresco (opcional)
- 1 pizca de sal fina
- Pimienta negra molida, a gusto
Cómo hacer costillas de cerdo a la mostaza, paso a paso
- Prender el horno a 200 °C para lograr un dorado uniforme.
- Mezclar la mostaza con la miel, la crema, el ajo, el aceite, sal y pimienta en un bol.
- Disponer las costillas en una fuente apta y pincelar con la mitad de la salsa.
- Llevar al horno y cocinar 30 minutos, girando a mitad de cocción para que doren parejo.
- Retirar, cubrir con el resto de la salsa y sumar el tomillo fresco.
- Hornear 20 minutos más hasta que la carne esté bien tierna y la salsa burbujee.
- Consejo técnico: Para una costra bien crocante, aumentar la temperatura a 220 °C los últimos 5 minutos.
- Servir caliente, cortando entre huesos y acompañando con papas al horno o ensaladas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 550 kcal
- Grasas: 42 g
- Carbohidratos: 5 g
- Proteínas: 35 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Puede freezarse por 1 mes, preferentemente sin la salsa para evitar que se corte al descongelar. Para recalentar, usar fuego bajo y agregar una cucharada extra de crema si la salsa quedó muy espesa. Así, las costillas recuperan su jugosidad y siguen siendo irresistibles, incluso después de unos días.