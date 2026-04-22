Receta de costillas de cerdo a la mostaza, rápida y fácil

Un plato irresistible, listo en solo una hora, ideal para sorprender a quienes disfrutan de los sabores intensos y la cocina práctica

La receta de costillas de cerdo a la mostaza es una opción fácil y rápida, lista en solo una hora de principio a fin (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma ahumado y la salsa cremosa se funden en la mesa, prometiendo una experiencia reconfortante que invita a mojar el pan y pedir “otro poquito más”. Costillas de cerdo a la mostaza es la respuesta para esos días en que la cocina debe ser rápida, rica y sin complicaciones.

En Argentina, las costillas de cerdo suelen acompañar encuentros familiares, asados improvisados o cenas de amigos donde el sabor intenso y la practicidad son prioridad. La mostaza aporta carácter, mientras la crema suaviza y equilibra, logrando una salsa envolvente que conquista tanto a grandes como chicos. Es una de esas recetas que se convierte en salvavidas para quienes buscan lucirse sin pasar horas cocinando.

Receta de costillas de cerdo a la mostaza

Costillas
La preparación de las costillas de cerdo a la mostaza requiere apenas 10 minutos de trabajo previo y 50 minutos de cocción (crédito Freepik)

Las costillas de cerdo a la mostaza son tiras carnosas de cerdo cocidas al horno o sartén, bañadas en una salsa cremosa a base de mostaza, crema de leche y un toque de miel. El resultado es una carne jugosa, dorada por fuera y cubierta por una capa sabrosa de salsa, ideal para acompañar con papas, arroz blanco o una ensalada fresca.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 1,5 kg de costillas de cerdo (pechito o costillar)
  • 2 cucharadas de mostaza tipo Dijon o clásica
  • 3. 200 cc de crema de leche
  • 4. 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
  • 1 ramita de tomillo fresco (opcional)
  • 1 pizca de sal fina
  • Pimienta negra molida, a gusto

Cómo hacer costillas de cerdo a la mostaza, paso a paso

El truco para conseguir la costra crocante en las costillas es aumentar la temperatura del horno a 220 °C durante los últimos cinco minutos
  1. Prender el horno a 200 °C para lograr un dorado uniforme.
  2. Mezclar la mostaza con la miel, la crema, el ajo, el aceite, sal y pimienta en un bol.
  3. Disponer las costillas en una fuente apta y pincelar con la mitad de la salsa.
  4. Llevar al horno y cocinar 30 minutos, girando a mitad de cocción para que doren parejo.
  5. Retirar, cubrir con el resto de la salsa y sumar el tomillo fresco.
  6. Hornear 20 minutos más hasta que la carne esté bien tierna y la salsa burbujee.
  7. Consejo técnico: Para una costra bien crocante, aumentar la temperatura a 220 °C los últimos 5 minutos.
  8. Servir caliente, cortando entre huesos y acompañando con papas al horno o ensaladas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 550 kcal
  • Grasas: 42 g
  • Carbohidratos: 5 g
  • Proteínas: 35 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las costillas de cerdo a la mostaza pueden conservarse hasta tres días en heladera o un mes en el freezer si se almacenan sin la salsa (Freepik)

Se conserva en heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Puede freezarse por 1 mes, preferentemente sin la salsa para evitar que se corte al descongelar. Para recalentar, usar fuego bajo y agregar una cucharada extra de crema si la salsa quedó muy espesa. Así, las costillas recuperan su jugosidad y siguen siendo irresistibles, incluso después de unos días.

Últimas Noticias

Inteligencia emocional: claves para gestionar lo que las personas sienten sin reprimirlo, según un psicólogo

El especialista Marc Brackett explicó en el Huberman Lab podcast de qué manera la identificación precisa, la autopercepción y la influencia de la educación permiten transformar el vínculo con los sentimientos

Inteligencia emocional: claves para gestionar lo que las personas sienten sin reprimirlo, según un psicólogo

Receta de ravioles de pollo caseros, rápida y fácil

Una opción práctica y rica para compartir en familia, con masa fina, relleno sabroso y toda la calidez del hogar

Receta de ravioles de pollo caseros, rápida y fácil

Cómo es la exigente rutina matutina de Mark Wahlberg: 14 ejercicios para el tren inferior y core

Según un análisis realizado por Men’s Health, el actor impulsa un entrenamiento de alto volumen desde la madrugada, con una combinación de fuerza, resistencia y trabajo abdominal que pone el foco en el rendimiento físico bajo condiciones de intensidad sostenida

Cómo es la exigente rutina matutina de Mark Wahlberg: 14 ejercicios para el tren inferior y core

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Una combinación impensada de ingredientes cotidianos puede convertirse en aliada tanto para fortalecer plantas como para alejar olores o insectos de manera natural

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Método RAMP: el calentamiento de 5 minutos que mejora el rendimiento y reduce el riesgo de lesiones

El enfoque detallado por Men’s Health propone una preparación breve y estructurada que prioriza la activación específica, la movilidad dinámica y la progresión de cargas para optimizar la ejecución desde el inicio del entrenamiento

Método RAMP: el calentamiento de 5 minutos que mejora el rendimiento y reduce el riesgo de lesiones
DEPORTES
Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

“La presión es un privilegio”, aseguró Tchouaméni tras superar las críticas en el Real Madrid

TELESHOW
El contundente mensaje de Dalma Maradona a Gianinna luego de declarar por la muerte de su padre: “Hoy la rompiste”

El contundente mensaje de Dalma Maradona a Gianinna luego de declarar por la muerte de su padre: “Hoy la rompiste”

Cecilia Milone habló de la dolorosa relación con su madre: “Fue dañina, hubo abuso emocional”

Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Es mi sueño: un participante le cantó a su esposa un bolero a capela por sus 50 años juntos y emocionó a todos

El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en el gimnasio: cuál es el ejercicio de fuerza extrema que quiere alcanzar

INFOBAE AMÉRICA

Inician manifestaciones en Ciudad de Guatemala: exigen reforma universitaria y defensa del territorio frente a crisis social y ambiental

Inician manifestaciones en Ciudad de Guatemala: exigen reforma universitaria y defensa del territorio frente a crisis social y ambiental

Tras una semana con 75 tornados, nuevas tormentas severas amenazan a más de 10 millones de personas

El corte de internet expone las grietas dentro del régimen iraní: el Gobierno lo critica pero no puede levantarlo

Honduras: Congreso Nacional aprueba presupuesto de 444,335 millones de lempiras con foco en control fiscal y gasto social

El diplomático Jorgan K. Andrews asume oficialmente el cargo de encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala