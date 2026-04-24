El plan de Alemania para construir el mayor ejército de Europa y duplicar su presupuesto militar ante la amenaza de Rusia

En su columna en Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont desglosó el ambicioso programa de rearme alemán, orientado a convertir a Alemania en la potencia militar dominante de Europa hacia 2039. El plan prevé duplicar el presupuesto militar, multiplicar la cantidad de soldados activos y reservistas, y destinar inversiones récord a tecnología y equipamiento de última generación, todo como respuesta directa a la amenaza que representa Rusia en el escenario geopolítico regional.

Durante la emisión junto a Maru Duffard y Fede Mayol, Serbin Pont precisó que el gobierno alemán busca elevar el presupuesto de defensa al 3,5% del PBI para 2035 y alcanzar los 152.800 millones de euros anuales, además de pasar de 185.000 a 260.000 soldados activos en la próxima década.

“Alemania se prepara para ser el mayor ejército de Europa en el año 39. Y no, no estoy hablando de 1939, estoy hablando de 2039. Qué paradojas de la historia, pero es lo que están planificando”, planteó el columnista.

Alemania adquirirá tanques Leopard 2, blindados Puma y Boxer, aviones F-35 y Eurofighter, submarinos, buques y sistemas antimisiles Arrow 3 y Patriot (EFE/Detmar Modes)

El plan alemán para el liderazgo militar europeo

El objetivo oficial es “convertirse en una de las mayores fuerzas militares que hay en territorio europeo”, lo que implica ampliar tanto la tropa activa como los cuadros de reservistas: pasar de 60.000 a 200.000 en 2033 y conformar una fuerza de 460.000 efectivos disponibles para una eventual movilización.

Serbin Pont puntualizó: “Quieren ampliar los cuadros de reservistas. Reservistas son el personal militar que ha cumplido servicio militar y vuelve a la vida civil, pero tienen la capacidad de ser movilizados en tiempos de guerra, tiempos de emergencia. Quieren pasar de 60 mil que hay en la actualidad a 200 mil en 2033”.

El especialista destacó la magnitud de los fondos asignados: “Para el próximo año se está proyectando 150 y 2.800 millones de euros de presupuesto militar. Esta ampliación no solo es dar recursos a las fuerzas armadas, hay un plan para ampliar drásticamente la cantidad de soldados que están en servicio en el ejército alemán”.

Alemania proyecta duplicar su presupuesto de defensa y aumentar sus soldados activos de 185.000 a 260.000 en la próxima década (REUTERS/Angelika Warmuth)

Inversión récord en equipamiento y tecnología militar

El plan incluye una inversión de 355.000 millones de dólares hasta 2041 solo en material y 500.000 millones de dólares en infraestructura, con adquisiciones de tanques Leopard 2, vehículos Puma y Boxer, más de 5.000 unidades, aviones F-35 y Eurofighter, helicópteros, buques, submarinos y sistemas Arrow 3 y Patriot.

“Son casi ocho mil millones de dólares solo en sistema Arrow 3 para poder defenderse de misiles balísticos”, precisó Serbin Pont, quien remarcó el contraste con la región: “Argentina gasta aproximadamente 2.200 millones de dólares al año, así que hoy están gastando 70 veces el presupuesto de defensa argentino y quieren llegar al punto en el que estén gastando casi 100 veces el presupuesto militar argentino en algún momento”.

La estrategia alemana también busca adaptar el despliegue territorial de la OTAN y desarrollar armamento de sexta generación, en un contexto donde “ningún país europeo está realmente planificando para una inversión de esta magnitud”.

Rusia como amenaza central y el mundo ante una nueva era de conflictos

La amenaza rusa es el eje de la transformación. “La preocupación es una en particular, y es Rusia”, subrayó Serbin Pont, recordando los recientes movimientos militares de Moscú en la frontera con Estonia. “En un futuro cercano, dentro de la próxima década, década y media, Alemania se podría encontrar en un conflicto armado convencional con Rusia y es por eso que necesitan preparar a las fuerzas armadas de Alemania y también preparar a las fuerzas armadas de la OTAN en general”.

El megaplan de rearme alemán busca convertir a Alemania en la mayor potencia militar de Europa para 2039 ante la amenaza de Rusia (Europa Press)

En el intercambio, Duffard expresó la inquietud que genera este escenario: “A veces siento como que es muy distópico, ¿no? Porque es como me voy, este, preparando y voy invirtiendo un montón de plata en un momento de escasez del mundo, de complejidades”.

El columnista respondió: “La tendencia global hoy es: lo que se viene es mucho peor de lo que estamos viviendo. Nos tenemos que ir preparando para un mundo cada vez más turbulento, más anárquico y con mayor competencia y choques entre potencias”.

La columna abordó también la situación de Argentina y el Cono Sur como regiones relativamente alejadas de la conflictividad global: “Hay una tendencia entre muchos de los que vienen de Silicon Valley, del sector de defensa, de empezar a mirar al cono sur como una buena apuesta a futuro, sea en términos de su propia vivienda o negocios, porque estamos tan alejados geográficamente que los conflictos por lo menos nos quedan un poco lejos por ahora”.

Entre los factores que hacen atractivo al país, Serbin Pont enumeró: “Producen alimentos, producen energía, tienen recursos estratégicos, están alejados, frío en el invierno, agua potable, que son elementos superimportantes, sobre todo en una guerra que va a estar impulsada por inteligencia artificial”.

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