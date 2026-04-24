Este domingo se corre MaraTANA en Buenos Aires: cuál es el recorrido y cómo inscribirse

La MaraTANA 2026 se correrá el 26 de abril, la largada y llegada será en Av. De los italianos entre Macacha Güemes y Marta Lynch, Costanera Sur

La IV edición de la MaraTANA, la tradicional carrera italiana de Buenos Aires, reunirá este domingo 26 de abril a miles de corredores y visitantes, convirtiendo la ribera porteña en una verdadera fiesta ítalo-argentina.

La MaraTANA, organizada por el Consulado General de Italia en Buenos Aires, ya se instaló como una tradición para la comunidad italiana en Argentina, la más numerosa fuera de Italia. Este domingo promete otra gran convocatoria de runners que correrán por las calles entre Puerto Madero y Costanera Sur,

Los inscriptos pueden elegir entre las tres distancias y reciben un kit de carrera que incluye la remera oficial, diseñada en los colores de Italia y Argentina, el dorsal, galletas y protector solar.

Además, quienes se inscriban quedan automáticamente habilitados para participar en sorteos de pasajes aéreos a Italia, membresías de gimnasio, vouchers y otros premios. Como incentivo adicional, la jornada se acompaña de actividades para todas las edades en el “Espacio Italia”, donde habrá música, food trucks de gastronomía italiana y propuestas recreativas.

Habrá descuentos en inscripciones para quienes tengan pasaporte italiano, mayores de 65 años, familias de estudiantes de las escuelas italianas, integrantes de asociaciones y de grupos de corredores, entre otros. Se recuerda que los cupos son limitados.

Las inscripciones siguen abiertas en el sitio oficial de la carrera.

Cómo es el circuito de MaraTana

El recorrido de los 10 km con punto de partida en Avenida de los Italianos, entre Macacha Güemes y Marta Lynch

El evento tendrá como punto de largada la Avenida de los Italianos, entre Macacha Güemes y Marta Lynch, donde se espera un gran flujo de participantes provenientes de distintos barrios y también de otras colectividades, con acento rioplatense e italiano.

La edición anterior superó los 4.000 corredores, a los que se sumaron miles de visitantes en el “Espacio Italia”, una zona interactiva junto a la largada que ofrece actividades culturales y recreativas para toda la familia.

Este año, la expectativa es igualar o superar esa convocatoria, consolidando al evento como una de las citas deportivas y sociales más relevantes de la agenda porteña.

Tres distancias para todos los niveles

La largada de los 15 km será a las 8:15

El recorrido renovado de la MaraTANA 2026 incluye circuitos emblemáticos de la ciudad.

Habrá tres distancias para elegir:

10 kilómetros : largada a las 8:00

15 kilómetros : largada a las 8:15

3 kilómetros: largada a las 10:00

Esta variedad de circuitos permite que personas de todas las edades y niveles de entrenamiento puedan sumarse, ya sea como corredores experimentados o como participantes que buscan disfrutar una jornada al aire libre y en comunidad.

Más que una competencia de corredores

Lo que distingue a la MaraTANA no es solo su magnitud, sino el sentido de identidad y solidaridad que la atraviesa. El evento busca rendir homenaje a la comunidad italiana de Buenos Aires y transmitir valores a través del deporte.

Cada año, la medalla finisher exhibe la imagen de un monumento emblemático para la colectividad. En esta edición, el diseño incorpora la figura del Palazzo Italia, sede del Teatro Coliseo, como símbolo de la herencia cultural italiana en la ciudad.

El cónsul general de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera, destacó a Infobae el sentido de la celebración: “En nombre de las raíces, los valores del deporte y la solidaridad, la MaraTANA rinde homenaje a la mayor comunidad italiana del mundo fuera de las fronteras nacionales. Espero que quienes tienen raíces italianas o desean acercarse a nuestra colectividad participen en esta hermosa celebración de la identidad italiana”, señaló.

El circuito de 3 km larga a las 10hs

Un evento con impacto social

La MaraTANA también tiene un fuerte componente solidario. Parte de lo recaudado se destina a la Comunidad de Sant’Egidio, una organización que realiza tareas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad en Buenos Aires. Este compromiso social se mantiene como uno de los pilares del evento, que promueve la integración y la ayuda mutua entre los participantes y la comunidad.

La MaraTANA trasciende el ámbito deportivo para convertirse en una celebración de la cultura y el vínculo entre Italia y Argentina. El evento invita tanto a quienes tienen raíces italianas como a quienes desean acercarse a la colectividad a compartir una jornada de deporte, encuentro y solidaridad.

La inscripción está disponible en el sitio oficial de la carrera.