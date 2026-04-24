Crimen y Justicia

“Él paga la comida”: detuvieron a un padre por abusar de su hija de 16 años y a su madre por ocultarlo

El hecho se repitió a lo largo de cuatro años. La hermanastra de la víctima fue la denunciante

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Detuvieron a un padre por abusar de su hija y a la madre por encubrirlo en Misiones
El expediente judicial detalla incidentes que comenzaron con manoseos e insinuaciones desde que la víctima tenía doce años

En la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, detuvieron a un hombre de 58 años, identificado como R.A.M., por abusar de su hija de 16 años. Luego, también aprehendieron a la madre, identificada como R.L. (47), por ocultar los hechos que ocurrieron durante cuatro años: los justificó porque el padre era quien las mantenía económicamente.

La denuncia formal se radicó en la Comisaría de la Mujer y fue impulsada por la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años, quien decidió intervenir cuando la adolescente relató los hechos ocurridos desde que tenía apenas 12.

De acuerdo con el expediente, los primeros episodios consistieron en manoseos e insinuaciones. La joven comunicó en ese momento la situación a su madre, lo que derivó en una primera salida del hogar por un plazo de dos meses. Sin embargo, ambas regresaron a la vivienda, según la víctima, esto marcó el comienzo de una etapa aún más grave.

El primer abuso sexual con acceso carnal habría ocurrido en una ocasión en que la madre se ausentó del domicilio y la adolescente quedó a solas con su padre. Cuando la menor de edad le refirió lo sucedido, la respuesta materna, de acuerdo con la denuncia, fue elocuente: “¿Acaso no te dio plata para la comida?”. Esto se consideró como conocimiento y justificación económica frente a los hechos.

Detuvieron a un padre por abusar de su hija y a la madre por encubrirlo en Misiones
La madre de la víctima fue detenida bajo sospecha de encubrir los abusos sexuales por motivos económicos

La investigación suma como prueba una grabación realizada por la denunciante hace diez días, donde se escucharía a la madre admitir: “Él paga la comida. Yo no tengo plata ni otro lugar donde vivir”.

El calvario de la joven persistió hasta el presente. De acuerdo con la información de Misiones Online, el último domingo, mientras la menor se encontraba en la casa de su hermanastra, recibió una llamada amenazante de su padre, quien la obligó a regresar. Temiendo por su integridad, la víctima decidió permanecer con su familiar y allí se radicó la denuncia formal que precipitó la intervención policial.

Esa misma mañana, R. A. M. fue detenido por agentes del Comando Centro, y poco después, la madre de la menor fue aprehendida bajo sospecha de haber encubierto los delitos.

El expediente judicial avanza con ambos detenidos a disposición del magistrado, quien evalúa la responsabilidad penal de la madre en función de las grabaciones y testimonios que la sindican como presunta facilitadora y encubridora de los abusos.

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