Economía

El dólar subió por tercer día y se operaron casi USD 1.000 millones en el mercado, un máximo en 2026

Mayor demanda por cobertura y compras oficiales llevaron al dólar mayorista a $1.399,50, el precio más alto desde el 13 de marzo. El dólar al público subió a $1.420 en el Banco Nación

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El BCRA compra divisas en el mercado a un promedio de USD 90 millones por día.
El BCRA compra divisas en el mercado a un promedio de USD 90 millones por día.

El dólar se negoció en alza en el mercado mayorista, ante una mayor demanda por cobertura observada por los operadores, aun dado un gran volumen de operaciones, que alcanzó los USD 954,5 millones, en una etapa que concentra mayores liquidaciones por exportaciones del agro en conjunto con un fuerte flujo de divisas que ingresan a la plaza por la emisión de deuda corporativa y provincial.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, observó este viernes un “volumen récord en el segmento de contado para el 2026, superando el registro del 29 de diciembre del año anterior”.

El dólar mayorista ganó 7,50 pesos o 0,5%, a $1.399,50, un máximo desde el 13 de marzo. El tipo de cambio oficial conserva un descenso de 55,50 pesos o 3,8% en 2026.

A lo largo de la última semana el dólar comercial ascendió 35 pesos o 2,6 por ciento.

El BCRA estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.693,51, cifra que dejó al dólar mayorista a 294,01 pesos o 21% de esa referencia.

El dólar al público sumó cinco pesos o 0,4% este viernes, para concluir a $1.420 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Así, el billete minorista se encareció 30 pesos o 2,2% en la semana, para volver a operarse en el nivel del 30 de marzo.

El dólar blue quedó operado sin variantes a $1.420 para la venta, mientras que las agencias informales tomaron los billetes ofrecidos a $1.400, esto es 30 pesos o 2,2% más que los $1.370 en las entidades bancarias.

Todos los contratos de dólar futuro estuvieron negociados con alzas en un rango de 0,2% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más operadas, para fin de mes, terminaron a $1.403, con ganancia de seis pesos o 0,4 por cinto.

Dada la seguidilla de compras de contado del BCRA, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró que “abril se perfila como el período más fructífero del año para la institución, ya que suma compras por USD 2.300 millones en apenas tres semanas. Esta tendencia de fortalecimiento financiero cuenta con un respaldo adicional en el corto plazo”.

“Un informe técnico presentado por Vladimir Werning, vicepresidente del organismo, anticipa ingresos inminentes por USD 3.200 millones vinculados a la liquidación de Obligaciones Negociables. El saldo positivo mensual ratifica la eficacia de la estrategia cambiaria oficial en un contexto de alta demanda”, evaluó Morales.

La provincia de Chubut volvió a los mercados internacionales con un nuevo bono en dólares bajo ley de Nueva York por USD 650 millones en un instrumento a 10 años -con una vida promedio de 6,6 años- a una tasa de 9,45 por ciento. Al mismo tiempo, el gobierno provincial anunció una oferta de recompra para su bono con vencimiento en 2030 -que tiene USD 267 millones en circulación-, que sería financiada con los fondos de la emisión de esta semana.

“Se convierte así en la quinta provincia en emitir en los mercados internacionales tras las elecciones, luego de CABA, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos”, indicó Max Capital.

“Esta operación refleja la renovada confianza de los inversores internacionales en las provincias argentinas y en estructuras financieras sólidas, incluso en un contexto global desafiante. El resultado obtenido para Chubut demuestra que, con una estrategia adecuada, es posible acceder al mercado en condiciones competitivas”, señaló Marcos Wentzel, Managing Director de Puente.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas todos los días operativos excepto el 2 de enero, por encima del límite programado del 5% de la oferta y con compras diarias promedio de 90 millones de dólares.

Sin contar la operatoria de este viernes, la entidad monetaria acumula compras por 6.683 millones de dólares en lo que va del año, para sumar 73 ruedas consecutivas con intervención en el mercado.

“En el corto plazo, los riesgos cambiarios (en Argentina) permanecen contenidos gracias a la fuerte oferta estacional de divisas”, reportó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

Por su parte, el agente de liquidación y compensación Facimex estimó que “la velocidad de la apreciación cambiaria reavivó el debate en torno al tipo de cambio real, a pesar del impresionante ritmo de compras de divisas del BCRA”.

“Si el mercado de bonos está en lo correcto, el Gobierno encararía el próximo año electoral con un tipo de cambio real muy apreciado en términos históricos”, estimó Facimex.

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