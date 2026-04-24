Cómo es el nuevo centro médico inaugurado en Recoleta que atenderá a más de 40.000 pacientes por mes

Swiss Medical inauguró un nuevo centro médico en Recoleta con capacidad para atender a 40.000 pacientes por mes.

Swiss Medical inauguró su centro médico número 47 en la Ciudad de Buenos Aires, con capacidad para recibir a más de 40.000 pacientes cada mes. La apertura del establecimiento en la calle Larrea 1177, en el barrio porteño de Recoleta, consolida su red de atención ambulatoria en la capital argentina.

El flamante centro está equipado con tecnología de última generación, orientada tanto al diagnóstico por imágenes como a la atención médica integral. La instalación dispone de resonancia magnética nuclear, mamografía, ecografía, ecografía mamaria y otros estudios de alta complejidad, lo que amplía el alcance y la precisión de los diagnósticos ofrecidos a los pacientes de la compañía de medicina prepaga.

Según informaron de la empresa, más de 450 profesionales y personal administrativo forman parte del equipo que dará soporte a la nueva sede. Esta dotación permitirá ampliar la cantidad de turnos disponibles y mejorar la experiencia de quienes asisten al centro.

En tal sentido, Swiss Medical subrayó que la apertura busca optimizar la prestación de servicios. “Es una demostración más de nuestro trabajo diario para ofrecer la mejor experiencia a nuestros pacientes”, expresó Facundo Belocopitt, vicepresidente de la firma. Al mismo tiempo subrayó que el centro permitirá atender a “más de 40.000 pacientes por mes, lo que implica una mayor disponibilidad de turnos y mejor servicio”.

Más de 450 profesionales y personal administrativo forman parte del equipo que dará soporte a la nueva sede.

La instalación fue proyectada desde cero con el objetivo de integrar excelencia clínica, espacios adaptados al entorno familiar y un seguimiento constante de la experiencia del paciente. La compañía destacó en su comunicado que la infraestructura se apoya en la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la red de atención en puntos estratégicos del país.

El centro cuenta con consultorios de diversas especialidades, como clínica médica, pediatría, odontología general y pediátrica, otorrinolaringología, cardiología y ginecología. Esta variedad permite que personas de todas las edades accedan a una cobertura médica integral sin necesidad de desplazarse a diferentes sitios para completar sus consultas y estudios.

La apertura en Recoleta se suma a otras iniciativas recientes de Swiss Medical. En los últimos meses, la empresa inauguró un sanatorio en Nordelta, orientado al cuidado integral del paciente, y un centro médico en Pilar con capacidad para abordar más de 40 especialidades. Ambos espacios refuerzan la presencia de la compañía en la zona norte del conurbano bonaerense y ratifican su apuesta por la innovación, la calidad médica y el acceso a servicios de salud de alto nivel.

La apertura en Recoleta se suma a otras iniciativas recientes de Swiss Medical.

El centro de Pilar, ubicado en el complejo Tortugas Open Mall (TOM), incluye tecnología avanzada para estudios de resonancia magnética, radiografía, ecografía, mamografía y radiografía panorámica odontológica. Además, la atención cardiológica se realiza en colaboración con profesionales del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

La estrategia de crecimiento de Swiss Medical se caracteriza por la inversión en infraestructura sanitaria y la incorporación de tecnología de avanzada para responder a la demanda creciente de servicios médicos. Con la inauguración del centro de Recoleta, la compañía amplía su cartilla y mejora la disponibilidad de turnos en la ciudad.

La compañía enfatizó que sus espacios están diseñados para asegurar una experiencia de usuario que combine eficiencia, atención personalizada y recursos técnicos de última generación. El nuevo centro médico en el barrio porteño busca posicionarse como uno de los más modernos de la red y como referencia en la atención ambulatoria de la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta nueva apertura es una demostración más de nuestro trabajo diario para ofrecer la mejor experiencia a nuestros pacientes”, afirmó Facundo Belocopitt en el comunicado oficial difundido por la empresa. “Más de 40.000 pacientes por mes, lo que implica una mayor disponibilidad de turnos y mejor servicio”, concluyo el directivo sobre el impacto de la ampliación del servicio.