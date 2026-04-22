La mezcla de cáscara de banana y vinagre destaca como fertilizante natural rico en potasio, fósforo y magnesio para plantas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de soluciones naturales para el cuidado de plantas y espacios domésticos impulsó el interés por preparados caseros que aprovechan residuos habituales de la cocina. En este contexto, la mezcla de cáscara de banana con vinagre se posicionó como una alternativa destacada entre aficionados a la jardinería y a la limpieza sustentable. Este método capta la atención por su simplicidad y por los beneficios que ofrece tanto para el desarrollo de las plantas como para tareas domésticas.

El recurso, que utiliza únicamente ingredientes accesibles, fue recomendado por especialistas y medios internacionales de jardinería. De acuerdo con Real Simple, la práctica permite enriquecer el sustrato de macetas y huertas urbanas, a la vez que aporta soluciones para el mantenimiento diario del hogar.

Especialistas y medios de jardinería recomiendan usar cáscara de banana con vinagre para enriquecer macetas y huertas urbanas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

La mezcla de cáscara de banana y vinagre se destaca por su versatilidad en la jardinería y en el hogar. Better Homes & Gardens señala que la cáscara de banana contiene potasio, fósforo y magnesio, tres minerales esenciales para el crecimiento y la resistencia de las plantas. Estos nutrientes se liberan gradualmente al dejar las cáscaras en vinagre, favoreciendo la salud de las raíces y la formación de flores y frutos.

El vinagre blanco o de manzana, según Real Simple, cumple una doble función: acelera la descomposición de la cáscara, permitiendo que los minerales pasen al líquido, y ajusta el pH del sustrato, lo que resulta ventajoso para especies que prefieren suelos ácidos como las hortensias y las azaleas. Better Homes & Gardens advierte que la aplicación excesiva puede afectar a especies sensibles a la acidez, por lo que se recomienda actuar con moderación y probar previamente en una sola planta.

El preparado también puede ayudar como repelente natural de insectos en el jardín y como desodorizante para ambientes domésticos.

El vinagre blanco o de manzana en la mezcla acelera la descomposición de nutrientes y ajusta el pH del sustrato vegetal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la mezcla de cáscara de banana y vinagre

Para preparar el fertilizante, especialistas de Real Simple aconsejan colocar cáscaras de dos o tres bananas en un frasco de vidrio limpio y cubrirlas completamente con vinagre blanco o de manzana. El recipiente debe mantenerse cerrado y dejarse reposar entre 48 horas y cinco días, con el fin de que los nutrientes se transfieran al líquido.

Transcurrido ese tiempo, Better Homes & Gardens recomienda colar la mezcla y guardarla en una botella con atomizador. Antes de aplicar en plantas, es fundamental diluir el líquido en agua para evitar daños derivados del exceso de acidez.

Plantas que requieren suelos ácidos, como las hortensias y azaleas, se benefician de la mezcla de cáscara de banana y vinagre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la mezcla de cáscara de banana y vinagre como fertilizante natural

La solución resultante puede emplearse como fertilizante líquido. Real Simple sugiere diluir una parte de la mezcla en tres partes de agua y regar la tierra de las plantas, evitando el contacto con hojas y tallos. El preparado es especialmente útil para especies que requieren potasio y para plantas adaptadas a suelos ácidos.

Better Homes & Gardens resalta que el uso de residuos de cocina como fertilizantes orgánicos representa una alternativa eficaz a los productos industriales, siempre que se controle la frecuencia de aplicación. Se recomienda utilizar la mezcla una vez por semana y observar la reacción de cada especie antes de ampliar su uso.

El preparado casero también se utiliza como repelente natural de insectos y desodorizante efectivo para ambientes domésticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la mezcla de cáscara de banana y vinagre para limpiar el hogar

Más allá de la jardinería, la mezcla encuentra aplicaciones en la limpieza doméstica. Según Real Simple, diluir la solución permite limpiar el polvo de las hojas de plantas de interior, aportando brillo y nutrientes. Además, Better Homes & Gardens explica que dejar un recipiente abierto con el preparado cerca del tacho de basura o en la cocina ayuda a neutralizar olores, dado que el vinagre actúa como desodorizante y la banana contribuye a absorber compuestos responsables del mal olor.

El preparado también puede emplearse para limpiar superficies o como repelente natural de insectos, siempre que se diluya adecuadamente y se realice una prueba previa en un área pequeña.