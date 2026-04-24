Nito Artaza fue abuelo por segunda vez: la emoción de la famlia y el nombre elegido

Catalina, la hija de Sabrina Artaza y nieta de Nito Artaza, duerme plácidamente envuelta en una manta con un gorrito blanco, recién llegada al mundo.

Hay noticias que conmueven a una familia entera y otras que parecen abrir un tiempo nuevo. Para Nito Artaza, la llegada de Catalina, la segunda hija de Sabrina Artaza, tiene algo de ambas cosas. La felicidad del actor y productor desborda, imposible de esconder, en cada palabra. Su hija fue madre nuevamente y el reconocido artista atraviesa esas horas donde la ternura se mezcla con la ansiedad de los abrazos postergados.

En una charla exclusiva con Teleshow, Nito compartió la alegría por este presente luminoso y se detuvo en los pequeños detalles que, muchas veces, son los que construyen la verdadera dimensión de un nacimiento. Catalina —contó— fue un nombre elegido por Sabrina, una decisión nacida desde la intimidad familiar. Pero fue al hablar de Muna, la primogénita de cinco años, cuando la escena cobró una sensibilidad especial.

“Muna está enloquecida con su hermanita”, relató, con la voz atravesada por la emoción. Y entonces llegó esa imagen que resume la ternura de una hermana mayor esperando a la bebé: “Hasta le dio un peluche y le puso su olor para que ella ya sepa su olor”. Como si el vínculo empezara antes del primer encuentro. Como si el amor tuviera también memoria anticipada. “Ella jugaba con su bebé, parecida a un bebé de verdad”, agregó, dibujando con palabras la dulzura de esa espera.

Por ahora, los tiempos del reencuentro serán pausados. Primero viajará la abuela. Nito, en tanto, planea ir a Europa hacia fines de mayo. “Sabrina quería estar un poco más tranquila”, explicó, al respetar los ritmos de ese nuevo hogar que acaba de expandirse.

Nito Artaza y Sabrina Artaza

La llegada de Catalina resignifica, además, un anuncio que ya había emocionado meses atrás. Fue en octubre, cuando Sabrina compartió en sus redes una escena tan festiva como reveladora. En el video, su esposo John y la pequeña Muna bailaban al ritmo de la cumbia, entre sonrisas y pasos improvisados. De pronto aparecía ella, y todo adquiría otro sentido. “Esta familia crece al ritmo de la cumbia”, decía el posteo, una frase que condensaba celebración y anuncio. Había música, había juego, había luz. Y había una vida en camino.

Ese presente tiene raíces profundas. Hace siete años, Sabrina tomó una decisión que marcó su destino: cruzar el Atlántico e instalarse en Francia. “Tengo que hacer mi experiencia francesa”, le dijo entonces a su padre. No era una elección menor. En la Argentina atravesaba un momento profesional pleno, pero eligió correrse de lo conocido y construir otro horizonte. París fue el escenario de esa nueva vida y también el lugar donde nació Muna.

Con el tiempo, esa mudanza dejó de ser solo geográfica para volverse también una transformación vital. En los últimos meses, Sabrina abrió una ventana íntima sobre ese recorrido y compartió en sus redes una suerte de manifiesto personal. “Me llamo Sabrina Artaza, soy franco-argentina y hace siete años y medio que vivo en Francia. Soy actriz, bailarina y cantante, y trabajé durante más de doce años en comedia musical y teatro en Argentina”, escribió.

Pero había algo más. Una vocación que se estaba gestando en silencio. “Había algo con lo que soñaba: transmitir y enseñar”, reveló. Ese deseo se volvió proyecto cuando comenzó a dar clases de iniciación musical en español y también talleres en francés para niños en escuelas infantiles y primarias.

Nito Artaza será abuelo nuevamente

Sus palabras transmitían plenitud. “Estoy muy feliz con los resultados y he descubierto una verdadera pasión”, confesó, dejando ver una etapa de realización profunda. Despertar curiosidades, acompañar procesos creativos, sembrar arte en los más chicos: allí encontró un nuevo sentido.

Desde ese universo construido entre dos culturas, ahora llega Catalina para ensancharlo todo.

Mientras Nito espera el viaje para conocer a su nueva nieta, las imágenes se acumulan del otro lado del océano: una hermana mayor que le deja su olor en un peluche, una madre que eligió una vida lejos para crear la propia, un abuelo que cuenta los días para abrazar.

Y en medio de todo, esa certeza simple y conmovedora que suele traer cada nacimiento: la familia, una vez más, vuelve a empezar.