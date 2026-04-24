Escalofriante asesinato de un ex futbolista en Italia: le clavaron un destornillador en el cuello

Gabriele Vaccaro, un joven de 25 años, falleció en el Hospital San Matteo de Pavía tras ser atacado con un destornillador en el cuello la madrugada del pasado domingo, después de salir de una discoteca y protagonizar un altercado en un estacionamiento. La investigación policial apunta a que el motivo fue un comentario inapropiado dirigido a una mujer, hecho que desencadenó una pelea fatal y ha dejado a tres jóvenes detenidos como presuntos responsables.

La reconstrucción de los hechos del medio La Repubblica sitúa a Vaccaro —ex futbolista nacido en Favara, Sicilia, y empleado en un centro de clasificación de correos en Stradella— saliendo del local junto a dos amigos alrededor de las 3:30 de la madrugada. Tras buscar un lugar para comer algo, el grupo fue interceptado por tres personas en el aparcamiento de la antigua zona de Cattaneo. Entre coches estacionados, un solo golpe en el cuello, con un objeto descrito por los investigadores como “más bien un destornillador o un punzón que un cuchillo”, provocó la herida mortal. Según los testimonios recogidos por la policía, la víctima aún pudo pronunciar a sus amigos: “No me encuentro bien, llévenme a casa”. Fue trasladado de urgencia, pero falleció poco después.

Cuando la policía identificó a los tres sospechosos, recabó pruebas a través de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. El primero de los detenidos fue llevado a la comisaría de Viale della Repubblica en Pavía al atardecer, cubriéndose el rostro para evitar ser reconocido. Los otros dos jóvenes estaban vinculados al mismo entorno del sospechoso principal. El fiscal Fabio Napoleone dirige las investigaciones en colaboración con el comisario Andrea Lenoci y la Brigada Volante de la policía local. Las autoridades locales aún no han aportado mayores detalles sobre el avance de los interrogatorios ni han recuperado el arma utilizada.

Uno de los amigos que acompañaban a Vaccaro aquella noche también resultó herido en el abdomen durante la pelea y recibió atención en el hospital. Los relatos de los sobrevivientes, sumados a la revisión de las grabaciones del local y del estacionamiento, permitieron a los agentes delinear la secuencia de los hechos y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

La noticia provocó consternación en Favara, localidad natal de la víctima en la provincia de Agrigento, Sicilia. Gabriele Vaccaro había dejado su ciudad tres años antes para trabajar en el norte de Italia, tras una etapa como lateral derecho en equipos de fútbol amateur, entre ellos el Pro Favara, donde también jugaron sus hermanos Gerlando y Totò. El club le rindió homenaje con un minuto de silencio en el estadio Bruccoleri antes del partido contra Paternò. Diversos equipos locales como Casteltermini y Kamarat, así como los rivales Sommatinese y Empedoclina, enviaron mensajes de condolencia a la familia.

El alcalde de Favara, Antonio Palumbo, declaró un día de duelo por la muerte de Vaccaro, señalando “nuestra comunidad pierde una parte de su futuro”. Familiares y amigos llegaron al hospital de Pavía cuando recibieron la noticia. La hermana menor de Gabriele, Erika, así como sus padres Salvatore y Lia, permanecieron acompañados por allegados y recibieron muestras de solidaridad tanto en el hospital como en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de pésame y los recuerdos de quienes compartieron con él años de infancia y fútbol.

Por otra parte, miembros del equipo Castrumfavara, camiseta que también vistió Vaccaro, formaron parte de una procesión con velas en su memoria: “Iluminamos el cielo de Favara con la luz de las antorchas para mantener viva la sonrisa de Gabriele”. En el último partido oficial, con triunfo 3-1 de local ante Citta di Gela, colgaron una bandera en el estadio: “Tu sonrisa vivirá eternamente”.

Las autoridades de Pavía ampliaron la causa penal contra los cuatro amigos del adolescente de 16 años implicado en la muerte. Ahora enfrentan investigación por complicidad en el homicidio y cargos por omisión de socorro, luego de los hechos ocurridos en el estacionamiento. El motivo de la indagatoria quedó reforzado después de que las cámaras de vigilancia confirmaran que el altercado entre los dos grupos se prolongó cerca de diez minutos, periodo en el que el menor exhibió un arma no identificada, según constatan las imágenes difundidas por las autoridades.

El menor, arrestado bajo la acusación de homicidio, será interrogado el próximo martes en el Instituto Beccaria de Milán y es objeto, además, de investigación por intento de asesinato contra el otro amigo de la víctima, quien sigue internado en el Policlínico San Matteo.