Gritos, acusaciones y lágrimas: la feroz disputa entre Brian Sarmiento y Luana Fernández que agitó la casa de Gran Hermano

Conversaciones y debates en los dormitorios de la casa de Gran Hermano

La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió uno de sus momentos más tensos tras el fracaso del grupo “Bomba Atómica” en la prueba semanal del dominó gigante.

Un conflicto que venía gestándose explotó finalmente entre Brian Sarmiento y Luana Fernández, quienes protagonizaron una discusión a gritos que sacudió los ánimos de todos los participantes. La jornada, marcada por acusaciones cruzadas y reproches sobre el desempeño en el juego, dejó secuelas tanto en la estrategia grupal como en el plano emocional de varios integrantes.

El detonante fue la caída de las fichas de dominó, precisamente en la zona donde Luana las había acomodado. Brian no dudó en señalar esa acción como el origen del fracaso, al responsabilizar a Luana delante de todo el grupo. Ante la crítica abierta, la modelo respondió con sarcasmo y evidente molestia, recordando que ya había sido cuestionada en otra ocasión por no querer perder a propósito durante la prueba de liderazgo. “Todo es culpa mía, yo soy la culpable de todo”, lanzó Fernández, visiblemente afectada por la acumulación de reproches.

La pelea escaló rápidamente cuando Luana le recriminó a Brian que llevaba semanas actuando de manera diferente. “Hace semanas que vos no sos el mismo”, le dijo, poniendo en duda la actitud del exfutbolista. La respuesta de Sarmiento fue inmediata, en un tono desafiante: “¿Cómo voy a ser el mismo si lo único que hacés es pensar en vos?”. Estas frases sintetizan la fractura interna en “Bomba Atómica” y cómo las tensiones individuales impactan en la dinámica colectiva.

Los participantes de Gran Hermano se reúnen con expectación y nerviosismo para escuchar el anuncio de los nominados a la eliminación.

La intensidad del enfrentamiento atrajo a otras integrantes del grupo, sumando nuevas voces y alimentando el conflicto. Solange Abraham tomó partido por Luana, mostrando su apoyo y enfrentándose a Tamara Paganini, quien respaldó a Brian Sarmiento. La discusión se extendió al plano personal, con cruces verbales directos entre las ex participantes de ediciones anteriores.

Fernández, en un intento por defender su postura, exigió explicaciones sobre por qué debía dejarse perder en la prueba de liderazgo de la novena semana. El intercambio subió de tono cuando Luana se dirigió a Tamara Paganini con una frase que dejó en claro la ruptura: “Igual quedate tranquila que no te iba a salvar a vos”. Esta declaración reveló el nivel de resentimiento acumulado y la falta de confianza entre miembros del mismo grupo.

En paralelo, la pelea entre Tamara y Solange sumó un nuevo capítulo al clima de tensión. Tamara acusó a Solange de ser la responsable de encender la mecha de la discusión, y Solange respondió calificando de “ordinaria” a Paganini. La réplica de Tamara llegó en tono burlón, profundizando la distancia entre ambas.

Las acusaciones no se limitaron al error en la prueba semanal. Brian Sarmiento fue más allá y puso en duda la lealtad de Luana hacia el grupo, acusándola de “nunca defender a su grupo” y de haber utilizado a Zunino “solo por un shippeo”. En un discurso cargado de tensión, Brian aclaró sus intenciones dentro del juego: “Escúchame una cosita para que te quede bien en claro. Yo acá estoy jugando para ganar y yo tengo un grupo atrás que cuando voy a votar y cuando voy a hacer las cosas, siempre pienso en mí y pienso en el grupo. Prefiero que se queden ellos dos a que se queden los otros dos del otro bando. ¿Sabes por qué? Porque nos hacen quedar para el orto siempre. Y a mí, al que más me hacen quedar para el orto”.

Brian Sarmiento, en el centro de la polémica en Gran Hermano

Por su parte, Luana cuestionó abiertamente la lógica detrás de la estrategia que le exigía perder a propósito. La modelo reclamó coherencia y pidió explicaciones concretas sobre por qué debía sacrificar sus posibilidades en beneficio de otros, dejando en evidencia las fisuras en la estrategia colectiva.

Estas declaraciones dejaron al descubierto la fragmentación interna y la dificultad para sostener alianzas dentro de un contexto donde cada decisión puede significar la permanencia o la eliminación.

En medio del clima de euforia y gritos, el conflicto tuvo consecuencias emocionales que se manifestaron especialmente en Solange Abraham. La participante terminó llorando nuevamente, visiblemente afectada, cuando la conversación derivó en recordar su antigua discusión con Andrea del Boca, quien, en ese momento, le había mencionado a su hija. La evocación de ese episodio personal incrementó el nivel de angustia en Solange y marcó el punto más sensible de la noche.

La pelea en “Bomba Atómica” no solo expuso la fragilidad de las alianzas estratégicas sino también la vulnerabilidad emocional de quienes participan, en una dinámica donde los conflictos trascienden el juego y afectan las relaciones personales.