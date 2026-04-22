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Qué es la alopecia por tracción y cómo impacta en la caída de cabello

El auge de peinados tensos, productos fijadores y herramientas de calor incrementa la incidencia de esta condición y fragilidad capilar en la población joven, alertan dermatólogos internacionales

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Mujer de 35 años con cabello oscuro y flequillo cepillándose el pelo en un baño moderno; un mechón de cabello se desprende y cae al suelo.
Dermatólogos internacionales alertan sobre la creciente incidencia de problemas capilares entre jóvenes por la influencia de tendencias en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de estilos como las coletas tirantes, el peinado slicked-back y el uso excesivo de productos fijadores está generando preocupación entre dermatólogos internacionales y tricólogos. Según detalló el New York Post, la alopecia por tracción y la caída del cabello asociada a estos hábitos preocupan cada vez más a los especialistas: el estiramiento constante, característico de las coletas ajustadas, trenzas tensas o recogidos con gel, produce tracción en los folículos pilosos.

La American Academy of Dermatology y expertos en tricología capilar consultados por The Independent advierten que este estrés mecánico frecuente puede provocar alopecia por tracción, una afección cuyos daños pueden volverse irreversibles si la tensión sobre el cabello se mantiene durante meses o años, afectando la raíz y la densidad capilar.

Según la literatura médica de referencia publicada en la National Library of Medicine, la alopecia por tracción se produce por una fuerza de tensión prolongada que causa inflamación perifolicular, lo que eventualmente conduce a la destrucción del folículo y su sustitución por tejido cicatricial irreversible.

La tracción constante sobre el cabello no solo amenaza su crecimiento: puede inducir inflamación en el cuero cabelludo, generar sensibilidad y producir zonas de cabello más fino, sobre todo en las sienes y la línea frontal, que son las áreas más expuestas a la tensión. Según la especialista en dermatología capilar, Dra. Dina Strachan, la frecuencia de casos ha aumentado entre adolescentes y adultos jóvenes, fenómeno asociado a la popularidad de estos estilos impulsados por redes sociales y celebridades.

Mujer de 40 años con cabello oscuro recogido en un moño se rasca el lado derecho de la cabeza con la mano, su rostro muestra una expresión de dolor o picazón.
Dermatólogos internacionales alertan sobre la creciente incidencia de problemas capilares entre jóvenes por la influencia de tendencias en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en tricología capilar subrayan que, aunque factores como el estrés, las alteraciones hormonales, la genética y los hábitos alimenticios influyen en el envejecimiento del cabello, la combinación de tensión mecánica y productos agresivos constituye uno de los principales desencadenantes actuales de problemas capilares.

En particular, el peinado slicked-back, caracterizado por el cabello completamente pegado al cuero cabelludo mediante productos fijadores, ha adquirido relevancia en el entorno de celebridades, influencers y la industria de la moda. Si bien ofrece un aspecto uniforme, su uso frecuente interfiere en el ciclo natural de regeneración del cabello y puede aumentar el riesgo de caída y modificación de la pigmentación.

La especialista británica en dermatología capilar, Dra. Sharon Wong advirtió que la presión social y las tendencias pueden llevar a descuidar la salud capilar. Wong aconseja alternar estilos, evitar el exceso de tensión y poner especial atención a los signos de debilitamiento o irritación.

Qué riesgos identifican los especialistas en los peinados de moda

El estiramiento habitual de los peinados ajustados produce un estrés mecánico permanente en los folículos, lo que incrementa notablemente el riesgo de alopecia por tracción. Cuando esta condición se prolonga, la pérdida de cabello puede consolidarse y volverse permanente.

Los productos fijadores con fórmulas agresivas, en particular los que incluyen alcohol y otros químicos, resecan tanto el cabello como el cuero cabelludo. Especialistas en tricología capilar afirman que la acumulación de estos residuos conduce a pérdida de brillo, aumento de fragilidad y mayor tendencia al quiebre del pelo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dermatólogos internacionales alertan sobre la creciente incidencia de problemas capilares entre jóvenes por la influencia de tendencias en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición frecuente a fuentes de calor, como planchas y secadores, no solo conduce al debilitamiento, sino que, según expertos, puede degradar la melanina capilar. La degradación de este pigmento, responsable del color del cabello, facilita la aparición de canas si existen factores predisponentes. Los especialistas remarcan que este fenómeno requiere una exposición repetida y prolongada para observar cambios perceptibles.

Asimismo, los expertos consultados por el medio británico The Independent sostienen que el desconocimiento sobre los riesgos derivados de estos hábitos acecha sobre todo a los sectores jóvenes de la población, quienes adoptan tendencias sin contemplar las consecuencias para la salud capilar.

Recomendaciones para evitar caída y daño capilar

  • Alternar los peinados y evitar recoger el cabello con fuerza, permitiendo periodos de descanso.
  • Limitar el uso de productos fijadores y optar por fórmulas suaves, preferentemente sin alcohol.
  • Priorizar la hidratación tanto del cuero cabelludo como de la fibra capilar mediante mascarillas y aceites nutritivos.
  • Reducir la exposición a herramientas de calor y favorecer el secado natural del cabello.
  • Consultar a un dermatólogo ante signos como caída excesiva, zonas de cabello más delgado, picazón o aparición de canas fuera de lo esperable para la edad.

Especialistas destacan la importancia de la educación en salud capilar y de detectar de manera temprana las alteraciones para preservar la densidad del cabello.

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