Tendencias

Qué es el umbral de la felicidad y cómo impacta en la salud, según un estudio internacional

Un análisis de datos de más de cien países reveló que superar cierto nivel de satisfacción se asocia con menor riesgo de enfermedades crónicas y una mayor esperanza de vida

Guardar
Un estudio internacional identifica el
Un estudio internacional identifica el umbral de felicidad que reduce la mortalidad por enfermedades crónicas en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La felicidad, más allá de ser un anhelo personal, se ha consolidado como un factor clave para la salud y la longevidad. Durante años, la ciencia ha debatido sobre el impacto del bienestar emocional en la calidad de vida, pero ahora un estudio internacional ha identificado el punto exacto en el que deja de ser solo una sensación y comienza a salvar vidas.

Este hallazgo redefine el papel de la alegría en la salud pública y ofrece una herramienta concreta para reducir la mortalidad por enfermedades crónicas. Un equipo de investigadores analizó datos de 123 países a lo largo de 16 años y determinó que existe un umbral mínimo a partir del cual la felicidad se convierte en un activo protector frente a la mortalidad.

Este avance, publicado en Frontiers in Medicine, marca un antes y un después en la comprensión de cómo el bienestar emocional puede influir en la esperanza de vida y en la prevención de enfermedades no transmisibles.

Cuál es el punto de inflexión de la felicidad

El ensayo científico identificó que el punto de inflexión se sitúa en 2,7 puntos en la Escalera de la Vida, una escala de cero a diez utilizada por una multinacional para medir el bienestar subjetivo.

El bienestar emocional, medido por
El bienestar emocional, medido por la Escalera de la Vida, se consolida como factor clave para la longevidad y la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la profesora Iulia Iuga, investigadora de la Universidad de Alba Iulia y primera autora del trabajo, se demostró que funciona como un activo para la salud de la población solo una vez que se supera un umbral el mínimo identificado en la investigación. A partir de ese nivel, cada incremento se traduce en una reducción medible de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes.

El análisis reveló que, por debajo de esa línea, las mejoras en la felicidad no se reflejan en una disminución de las muertes por enfermedades crónicas. Sin embargo, una vez superado, cada aumento del 1% se asocia con una disminución estimada del 0,43% en la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles entre los 30 y 70 años. La experta subrayó: “Dentro del rango observado, no encontramos evidencia de efectos adversos de la felicidad ‘excesiva’”, lo que indica que no existe un límite superior a partir del cual deje de ser beneficiosa para la salud.

El indicador denominado Life Ladder, que consulta diariamente a las personas en qué peldaño de la vida se sienten, permitió a los investigadores observar que países con condiciones básicas cubiertas superan el nivel de 2,7 puntos y experimentan un descenso sostenido en las muertes por enfermedades crónicas.

En contraste, las naciones por debajo de ese nivel, a menudo afectadas por conflictos o pobreza, no muestran mejoras de salud asociadas a incrementos en la satisfacción vital. La profesora describió este umbral como “apenas sobrellevar”, en referencia a quienes se sitúan en el extremo inferior de la escala.

Superar los 2,7 puntos en
Superar los 2,7 puntos en la Escalera de la Vida disminuye el riesgo de muerte por enfermedades no transmisibles como cáncer y diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabas para el estado de ánimo

Los resultados analizados también identificaron factores que dificultan la capacidad de distinguir los estados de ánimo y que, además, representan amenazas para la salud independientemente del nivel de felicidad de la población. La obesidad y el consumo de alcohol explican una parte significativa de las muertes por enfermedades crónicas, incluso en países con altos niveles de bienestar.

Los investigadores concluyeron que la alegría no actúa como un escudo frente a estos malos hábitos: tanto la gordura como el consumo elevado de estas bebidas aumentan el riesgo de muerte en todos los contextos, sin importar el grado de satisfacción vital.

Los autores advirtieron que no se puede esperar que una población feliz consuma menos alcohol o tenga menos problemas de peso de manera natural. Por el contrario, la salud pública requiere políticas activas para reducir estos riesgos. El estado de ánimo potencia los efectos de una vida saludable, pero no sustituye la necesidad de adoptar hábitos responsables.

Otro factor, que actúa como “arma de doble filo”, es la urbanización. En países más felices, la vida urbana suele asociarse a mejores servicios y atención médica, mientras que en naciones menos felices, el crecimiento urbano desordenado incrementa la contaminación, el sedentarismo y el estrés, lo que se traduce en más muertes por enfermedades crónicas. Los resultados del ensayo sugieren que las políticas nacionales deben combinar medidas económicas, sociales y ambientales para crear el entorno necesario en el que la felicidad tenga un impacto real y duradero en la salud.

Temas Relacionados

FelicidadBienestar emocionalSalud públicaEnfermedades crónicasEsperanza de vidaAlegríaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Quiénes deben vacunarse contra el COVID-19: las recomendaciones según las edades y grupos de riesgo

La caída en la aplicación de dosis y la percepción de bajo riesgo complican la protección de los grupos vulnerables. Tras el incremento de contagios en Formosa, dos expertos dieron a Infobae las razones que hacen necesaria la vacunación

Quiénes deben vacunarse contra el

Cómo funciona Flora, la gata robot que ayuda a reducir la ansiedad en adultos mayores

El dispositivo interactivo incorporado en una residencia geriátrica demuestra cambios emocionales significativos y abre paso a nuevas formas de acompañamiento para personas con alzheimer

Cómo funciona Flora, la gata

Amaxofobia: cómo superar el miedo a conducir un auto

El temor a manejar impacta en la vida cotidiana y puede generar dependencia de otras personas. El psicólogo Omar Alzugaray explicó en Infobae en Vivo cómo el tratamiento adecuado permite recuperar la autonomía y la libertad de movimiento

Amaxofobia: cómo superar el miedo

Descubren el secreto genético detrás de la calidad del té

Un hallazgo científico en China revela cómo la manipulación de un gen específico puede transformar la cosecha y el sabor de una de las infusiones más consumidas a nivel global

Descubren el secreto genético detrás

El protector solar solo no alcanza: qué otras medidas recomiendan los especialistas para prevenir el cáncer de piel

El daño solar es acumulativo y puede manifestarse décadas después. La 32° Campaña Nacional de Prevención de la Sociedad Argentina de Dermatología, advierte el rol fundamental de hábitos como usar sombrero y ropa adecuada

El protector solar solo no
DEPORTES
El pedido de Guillermo Barros

El pedido de Guillermo Barros Schelotto para Vélez al enterarse del título de “Campeón de Liga” que recibió Central: “Tiene que ser retroactivo”

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

“La gloria no tiene precio”: el festejo de Ángel Di María tras el trofeo de campeón que la AFA le dio a Rosario Central

Franco Colapinto eligió a qué piloto de la F1 llevaría a La Bombonera y contó las dificultades por “vivir de noche” en Las Vegas

Insólito: la AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

TELESHOW
Guido Kaczka interrumpió su programa

Guido Kaczka interrumpió su programa para socorrer al mini Hombre Araña tras una caída en vivo

Las postales de Coty Romero en Roma: look urbano y estilo relajado para dar un paseo por la historia

Facundo Pieres habló de su relación actual con Zaira Nara y de los rumores de romance con Gabriela Sari

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

INFOBAE AMÉRICA

Los tres gigantes de la

Los tres gigantes de la música global apuestan por una startup que promete revolucionar el streaming musical

Insectos en el menú de una cafetería sorprenden a estudiantes en Alemania

La presidenta de Kosovo disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas tras el fracaso para formar Gobierno

Irán vetó a los inspectores de la ONU en los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Brasil interceptó y disparó contra una aeronave sospechosa que ingresó sin autorización desde Venezuela