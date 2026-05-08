Expulsaron del país a Dmitrii Novikov, el ciudadano ruso acusado de operar una red internacional de “fake news”

Así expulsaron a Dmitrii Novikov, el ciudadano ruso acusado de operar una red internacional de desinformación

La Policía Federal Argentina (PFA) expulsó del país a Dmitrii Novikov, un ciudadano ruso acusado de integrar una organización internacional dedicada a la desinformación política. El hombre, que ingresó al país como turista, había sido detenido días atrás en el conurbano bonaerense.

El procedimiento, realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA y coordinado por el Ministerio de Seguridad, se adoptó por una infracción a la Ley de Migraciones y en el marco de sospechas sobre su posible participación en actividades que podrían afectar el orden democrático.

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La investigación comenzó el 12 de abril, cuando el ciudadano ruso arribó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza como un biajeo más. Luego se instaló en un domicilio en Lanús, donde —según fuentes oficiales— fue monitoreado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Novikov había arribado al país a principios de abril como turista

Ante la detección de irregularidades, la Dirección Nacional de Migraciones canceló su residencia. Con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, efectivos de la División Asuntos Migratorios lo detuvieron en su domicilio.

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“ATRAPAMOS AL LÍDER RUSO DE LAS FAKE NEWS”, compartió en su cuenta de X, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Dmitrii Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones. Una amenaza para el orden democrático”, añadió.

“Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar. Reglas claras. Ley y orden”, sentenció Monteoliva.

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Montoliva sostuvo que el ruso era una amenaza para el orden democrático del país

Tras su detención, Novikov fue alojado en la División Alcaidías de la PFA. Este miércoles, con custodia policial y en presencia del cónsul ruso, fue trasladado al Aeropuerto de Ezeiza y embarcó en un vuelo de Turkish Airlines rumbo a Estambul.

Para el Gobierno, Novikov podría estar vinculado con “Lakhta” o “La Compañía”, una estructura señalada por la creación y difusión de campañas de desinformación política en distintos países. En ese marco, también indicaron que Novikov habría sido expulsado previamente de República Dominicana por hechos similares.

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El acusado fue puesto en un vuelo con destino a Estambul

La denuncia por las operaciones de desinformación en Argentina financiadas por el régimen ruso

A principios de abril, el abogado argentino Jorge Monastersky pidió a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional.

El documento reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.

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El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.

El comunicado de la SIDE sobre el caso Novikov

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.

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Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”. La fuente agrega: “La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.