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El fenómeno detrás del regreso de los rituales en los cementerios

Influencers y entusiastas impulsan recorridos, talleres y relatos en redes, devolviendo a los cementerios un lugar central en la vida urbana

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El auge de los rituales y recorridos en cementerios argentinos responde al impulso de influencers y comunidades en redes sociales

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Camila Quilez, creadora de la cuenta de Instagram (@cementerios.arg), compartió cómo su fascinación por los cementerios la llevó a construir una comunidad que explora historias, símbolos y tradiciones funerarias, mientras organiza recorridos temáticos y talleres para resignificar la relación con la muerte.

En diálogo con el equipo compuesto por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Camila Quilez explicó el origen de su vínculo con los cementerios: “Yo empecé en el cementerio de la mano de mi abuela, en una época donde se iba más y tenían otra cultura con respecto a eso, que ahora medio se perdió”.

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Los cementerios como espacios de memoria, arte y comunidad

Quilez relató que los cementerios son mucho más que lugares de duelo: “A mí me genera una tranquilidad y me parece un espacio donde yo me siento muy en paz”. Destacó la riqueza del patrimonio funerario: “La arquitectura, la simbología y las historias de la gente me convocan a recorrer y narrar estos sitios”.

Venta de Bóvedas Cementerio
Los cementerios de Argentina se destacan por su diversidad cultural, reflejando influencias religiosas y distintas tradiciones funerarias (Archivo)

Sobre los epitafios, recordó: “Antes había unos epitafios viejos, divinos, hermosos y decían mucho sobre la persona que falleció. Ahora son muy repetitivos”. Citó el caso de Ricardo Roberto Bonnet, en el cementerio británico: “Un muy buen tipo”.

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Además, impulsa talleres para resignificar la despedida: “Con ‘Diseñá tu lápida’ nos juntamos a crear, tomar vermú y poner en palabras lo que cada uno siente. Ponen cosas espectaculares”.

Cementerios, masonería y devociones populares

Quilez subrayó la diversidad cultural que atraviesa a los cementerios argentinos: “Tenemos tantas influencias culturales y religiosas que cada cementerio es un mundo diferente”.

Explicó que el de Chacarita reúne “muchos estratos sociales, muchas épocas y muchas historias”, mientras que los cementerios británico y alemán reflejan tradiciones de religiones disidentes.

CEMENTERIOS PORTEÑOS chacarita
Las devociones populares tienen su epicentro en el cementerio de Chacarita, donde se rinde homenaje a figuras como Gilda, Gardel y Cerati (Archivo)

La masonería es otro de los ejes que aborda en sus recorridos: “El cementerio de La Plata tiene mucha simbología de masonería porque La Plata es una ciudad masona. En el británico hacemos recorridos sobre masonería, donde buscamos las lápidas con la escuadra y el compás”.

Sobre las devociones populares, identificó a Gardel y Gilda como los casos más emblemáticos: “El cementerio de Chacarita tiene el panteón de SADAIC, el de actores, a Gilda, donde va mucha gente. También está Cerati, Gustavo Kupinski… hay mucha actividad y muchos famosos”.

Distinguió la diferencia con la Recoleta, “que si bien es el más visitado, tiene sepulcros históricos y políticos”. Y agregó: “A Gilda le piden cosas, le agradecen y la honran. Es la fe de cada uno y respeto lo que a cada uno le sirva”.

Ritualidad perdida, leyendas y lo paranormal

Según Quilez, la cultura del duelo cambió drásticamente: “Ahora se dice que vivimos en la época de la muerte de la muerte, porque ya casi no habitamos los cementerios”.

Restauración cementerio recoleta
La masonería y sus símbolos son protagonistas en recorridos por cementerios históricos como el de La Plata y el británico (Archivo)

Señaló que antes eran espacios de encuentro y ritualidad: “El cementerio está pensado para ser habitado, tiene bancos, está organizado para que la gente lo visite. La cultura cambió tanto que eso se perdió”.

Citó la transformación de los rituales: “Antes los velorios duraban siete días, el duelo era de un año. Ahora se creman y listo, en dos días volvés al trabajo”. En cuanto a las leyendas urbanas, mencionó relatos como el de la dama de blanco, presente en casi todos los cementerios: “Se repite en todos lados. Vos lo contás y te dicen: ‘Ah, acá también pasa’”.

Quilez narró una experiencia personal en el cementerio británico durante una visita nocturna: “Por primera vez en 15 años me pasó ver dos señoras en el pasillo principal. Cuando me acerqué, se esfumaron. No sentí miedo, me sentí cómoda. Es la primera vez que vivo algo así”. Rechazó la búsqueda sistemática de fenómenos paranormales, pero aceptó: “Yo creo mucho en esas cosas, pero si no me pasa, no lo invento”.

La entrevista cerró con la invitación a actividades temáticas: “Sábado, sepulcros de famosos en Chacarita. Domingo, masonería en el británico. Mañana, taller de lápidas”. Y con una reflexión sobre la muerte: “Quiero creer que si viviste bien y tu alma está tranquila, trasciende a otro plano y existe una reencarnación. Pero nadie sabe qué va a pasar. Nos convoca a todos”.

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