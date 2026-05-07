La era de las transparencias: qué celebridades las eligen como su sello de audacia en la moda

La moda de mostrar piel y jugar con superposiciones cautiva a figuras (REUTERS/Mario Anzuoni)

La tendencia de las transparencias se consolidó como una de las apuestas más audaces en el mundo de la moda actual, especialmente entre figuras de la industria del espectáculo.

Esta elección estilística no solo destaca por revelar la piel y jugar con la sensualidad, sino también por reinterpretar el concepto de elegancia al incorporar materiales translúcidos, encajes, tules y detalles estratégicos.

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En diferentes alfombras rojas o apariciones, las celebridades convirtieron las transparencias en un recurso para diferenciarse y captar todas las miradas, fusionando vanguardia y sofisticación en cada aparición pública. Cada look se transforma en una declaración estética que desafía los límites tradicionales del vestuario formal y redefine el glamour contemporáneo.

Ya sea mediante prendas completamente translúcidas, combinaciones con bordados, aplicaciones metálicas o el contraste de texturas, las celebridades a continuación exploran nuevas formas de expresión personal a través de la moda.

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Vestidos de transparencias y plumas

Tyla luce un vestido de plumas y transparencias en tonos marrón, gris y negro (REUTERS/Mario Anzuoni)

El uso de plumas combinado con transparencias encontró su espacio en las alfombras rojas. Tyla optó por un vestido confeccionado casi en su totalidad con plumas en tonos marrón, gris y negro, dispuesto para dejar gran parte de la piel al descubierto. La estructura asimétrica de la prenda cubría estratégicamente el torso y la cadera, generando una transparencia natural.

Kendall Jenner y el encaje negro transparente

Kendall Jenner elige encaje negro transparente y detalles metálicos para un after party (imageSPACE)

Kendall Jenner también se sumó a esta moda con un vestido largo de encaje negro con transparencias, completamente ajustado al cuerpo y con aberturas irregulares. El diseño, que usó para el after party de los Oscar, era de cuello alto y mangas largas permitió que la piel quedara visible, mientras la falda incluía una abertura lateral. Los motivos florales del encaje se combinaron con detalles metálicos sobre una base color nude.

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La modelo complementó el look con el cabello liso peinado hacia atrás, pendientes rojos y zapatos de tacón, mostrando cómo las transparencias pueden ser protagonistas.

Zaira Nara: lencería, blazer y detalles metálicos

Zaira Nara combina lencería, blazer corto y transparencias en los Martin Fierro de la moda

Zaira Nara apuesta bastante por las transparencias. Para los Martín Fierro de la moda eligió una combinación audaz al mezclar una prenda de lencería negra con transparencias, shorts y medias de encaje, junto a un blazer corto decorado con monedas doradas. El estilismo se completó con una cadena de eslabones gruesos dorada y labios en rojo intenso, mientras el cabello suelto en ondas marcadas aportó textura visual.

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Celebridades masculinas: transparencias en la alfombra roja

Connor Storrie y Hudson Williams apuestan por camisas transparentes en la alfombra roja (REUTERS/Danny Moloshok)

El fenómeno de las transparencias también ha llegado al vestuario masculino. Connor Storrie y Hudson Williams desfilaron en el after party de los Oscar con prendas superiores transparentes: Connor eligió una camiseta de tul marrón que dejaba el torso expuesto, combinada con pantalón ancho y abrigo de piel marrón al brazo, más un collar plateado. Hudson lució una blusa negra translúcida sin mangas, con una larga cola de gasa, pantalón negro recto y zapatos de charol.

Karol G: encaje celeste y estola en los Grammy

Karol G deslumbra con un vestido largo de encaje celeste y aplicaciones bordadas en los Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

Karol G eligió para los premios Grammy un vestido largo de encaje celeste, completamente transparente y decorado con aplicaciones de bordado floral y una marcada abertura frontal. La prenda se acompañó de una estola a juego con flecos largos y sandalias de tacón.

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Teyana Taylor: blanco y negro con corsé transparente en los Oscar

Teyana Taylor destaca con corsé transparente y falda bicolor en los Oscar (REUTERS/Daniel Cole)

Teyana Taylor sorprendió en los Oscar con un vestido de gala en blanco y negro. La parte superior consistió en un corsé negro transparente adornado con cristales, mientras la falda voluminosa de acabado peludo alternaba franjas blancas y negras, creando un efecto de movimiento.

Un collar de diamantes y un peinado corto completaron el estilismo, que destacó en la alfombra roja por su audacia y juego de texturas. Las transparencias en la zona del corsé aportaron ligereza visual a una silueta de gran presencia.

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Dakota Johnson: encaje azul eléctrico translúcido

Dakota Johnson apuesta por un vestido ajustado azul eléctrico completamente translúcido (Grosby)

Dakota Johnson se presentó con un vestido ajustado de encaje azul eléctrico, completamente translúcido y de manga larga. El diseño ceñido al cuerpo permitió destacar la silueta y se combinó con el cabello suelto y flequillo.

Kim Kardashian: negro, brillos y transparencias urbanas

Kim Kardashian fusiona negro, brillos y transparencias en un look nocturno urbano (Backgrid/The Grosby Group)

Kim Kardashian optó por un vestido largo negro con transparencias en la parte superior y detalles de pedrería plateada. La falda de lentejuelas, la abertura lateral y las mangas con aplicaciones de piel sintética negra completaron el diseño.

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Sandalias plateadas y maquillaje de ojos acentuado definieron el conjunto, captado en un entorno urbano nocturno. El uso de transparencias en combinación con brillos y texturas añade profundidad y dinamismo al look.

Gigi Hadid: transparencias nude y cristales

Gigi Hadid elige un vestido nude con cristales y detalles metalizados en el escote (REUTERS/Heather Khalifa)

Gigi Hadid eligió un vestido largo de transparencias en tono nude, adornado con incrustaciones de cristales y detalles metalizados en el escote. El diseño de falda larga y ajustada dejó ver la silueta y se completó con un ramo de flores como accesorio.

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El cabello suelto en ondas suaves acompañó la estética etérea bajo la luz natural del evento. Las transparencias y los cristales crearon un efecto delicado y luminoso, reforzando la tendencia de prendas que juegan con la ilusión óptica y la sofisticación.

Jenna Ortega: satén marfil, encaje y contraste de accesorios

Jenna Ortega apuesta por satén marfil, transparencias y accesorios en contraste en alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jenna Ortega apostó por un vestido de satén color marfil con transparencias y detalles de encaje en el escote y la falda. El diseño, con tirantes finos y abertura lateral, permitió ver medias color gris claro y zapatos de plataforma negra.

El cabello negro, suelto y liso, y el maquillaje oscuro en los labios completaron el look. La mezcla de transparencias con satén y la elección de accesorios en contraste mostraron la versatilidad de esta tendencia en diferentes contextos y estilos.