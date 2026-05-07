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Cómo un experimento y un vestido viral pusieron en duda la percepción humana del color

Dos casos icónicos de la filosofía y las redes sociales revelan que cada cerebro construye su propia versión de los tonos que ve, según Popular Science

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Corteza visual iluminada en una cabeza humana sagital. Haces de luz de colores vibrantes entran por los ojos y se proyectan como líneas onduladas.
Desde la antigüedad, la definición de color desafía a filósofos y científicos por su naturaleza subjetiva y compleja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde tiempos antiguos, la humanidad se ha enfrentado a la dificultad de definir con claridad qué es el color. Aunque resulta sencillo señalar objetos cotidianos y asignarles un tono —por ejemplo, afirmar que una manzana es roja—, explicar qué significa realmente “rojo” o por qué ciertos objetos presentan ese color es un reto aún sin una respuesta universalmente satisfactoria. El lenguaje cotidiano refleja esta complejidad: las palabras para describir los colores suelen ser vagas y dependen de experiencias personales.

La cuestión central, según la revista de divulgación científica Popular Science, radica en que el color no es solo una propiedad física del mundo, sino también un fenómeno que involucra la interpretación de nuestros sentidos y nuestro cerebro. Así, la dificultad para definir los colores no se limita a las restricciones del lenguaje, sino que se encuentra en la naturaleza subjetiva de la percepción.

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Para muchas personas, la pregunta: “¿Es el color real?”, encierra una paradoja: aunque todos vemos y nombramos colores a diario, la experiencia de cada individuo puede diferir de manera significativa, lo que convierte al color en un concepto tanto familiar como problemático para la ciencia y la filosofía contemporánea.

Vista frontal de un ojo humano transparente que muestra la retina y los conos en la fóvea. Rayos de luz de colores viajan desde los conos hacia el nervio óptico.
La percepción del color varía en cada individuo, demostrando que es una experiencia personal y dependiente de la biología y la historia de cada uno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación neurocientífica del color

La ciencia moderna sostiene que el color no existe como una propiedad inherente a los objetos, sino como una construcción del cerebro humano. Cuando la luz incide en una superficie, ciertos fotones son absorbidos y otros reflejados; los fotorreceptores de la retina, conocidos como conos, captan estas longitudes de onda y envían señales eléctricas al cerebro.

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Lo que experimentamos como color es, en realidad, la interpretación que hace nuestro sistema nervioso de esas señales: ningún objeto es “rojo”, “azul” o “verde” por sí mismo, ya que la realidad física consiste en ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias y la sensación cromática surge solo en la mente del observador.

Este fenómeno demuestra que los colores son una “ilusión útil” creada por nuestro cerebro para categorizar y reaccionar ante el entorno. Así, la pregunta “¿qué es el color?” se responde: es una percepción mental construida a partir de estímulos físicos externos, pero que no tiene existencia independiente fuera de la experiencia sensorial humana. La revista de divulgación científica Popular Science señala que comprender el color requiere tanto ciencia como filosofía, pues excede la mera descripción física.

Primer plano de un ojo humano con iris azul. La pupila refleja circuitos electrónicos, destellos de luz amarilla y formas orgánicas. Líneas de puntos se extienden.
La viralización del vestido en 2015 evidenció que factores como la luz y el contexto modifican la percepción individual del color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias individuales en la percepción del color

Uno de los ejemplos filosóficos más citados para ilustrar la subjetividad del color es el experimento mental conocido como “Mary’s Room”. Mary es una científica que ha aprendido todo lo que puede saberse sobre el color desde el punto de vista físico y neurocientífico, pero ha vivido toda su vida en una habitación en blanco y negro.

Cuando finalmente sale de la habitación y ve el rojo por primera vez, experimenta algo completamente nuevo, aunque ya poseía toda la información factual sobre ese color. Este experimento filosófico subraya la diferencia entre el conocimiento objetivo y la experiencia subjetiva. Saber todos los datos físicos sobre el color no equivale a “sentir” o “ver” el color.

El caso de Mary muestra que la percepción del color es una vivencia personal imposible de transmitir completamente a través del lenguaje o la información científica. Así, la experiencia del color constituye una forma de conocimiento distinta de la explicación física sobre cómo funcionan la luz y el cerebro.

Ilustración digital de una cabeza humana de perfil con el cerebro expuesto, mostrando el giro fusiforme resaltado con haces de luz y un paisaje difuso sobre la cabeza.
La ciencia moderna explica que los colores solo existen como interpretaciones neuronales, no como cualidades inherentes de la materia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso del vestido viral y la percepción personal

En 2015, una fotografía de un vestido se viralizó en internet porque diferentes personas veían colores distintos: algunas afirmaban que era blanco y dorado, mientras otras lo percibían azul y negro. Este fenómeno evidenció que la percepción del color puede variar enormemente entre individuos, incluso bajo condiciones idénticas de observación.

La discusión en torno al vestido puso en el centro la influencia de factores como la iluminación, el contexto visual y las expectativas previas del observador. La revista de divulgación científica Popular Science describe que este episodio evidenció cómo los colores, lejos de ser absolutos, son construcciones que difieren entre cerebros humanos.

La polémica sobre el vestido ejemplificó la naturaleza relativa y personal de la experiencia cromática, reafirmando que, en última instancia, el color es una interpretación y no una cualidad universalmente fija en los objetos.

Primer plano de un ojo azul con anteojos. Los cristales reflejan iconos y texto de una pantalla de computadora con tonos morados y azules.
Entender el color requiere un enfoque interdisciplinario que incluye física, neurociencia y filosofía para abordar su carácter relativo y personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “caja de percepción” y la interpretación personal de la realidad

El artículo introduce la noción de “caja de percepción” para describir cómo cada persona interpreta el mundo a través de su propio aparato sensorial y experiencias previas. Esta caja representa los límites individuales de la percepción: lo que cada uno ve, oye o siente está mediado por su biología y su historia personal.

Desde la perspectiva del color, la “caja de percepción” implica que cada cerebro construye su propia versión de la realidad cromática. Incluso si muchas personas acuerdan que la hierba es verde o el cielo es azul, no hay garantía de que estén experimentando exactamente el mismo tono.

Este enfoque muestra cómo la realidad física y la experiencia personal se cruzan y generan realidades subjetivas que varían de una persona a otra.

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