Tiene 19 años y será el ciclista más joven en competir en el Tour de Francia en 89 años: la historia de Paul Seixas

El pedalista lionés vivirá su estreno en la carrera más importante del ciclismo mundial, convirtiéndose en el corredor más joven en casi nueve décadas (Europa Press)

Paul Seixas, el ciclista francés de 19 años del equipo Decathlon-CMA CGM, debutará en el Tour de Francia 2026, que arranca el 4 de julio en Barcelona. Con su participación, se convertirá en el ciclista más joven en competir en la Gran Vuelta francesa en 89 años, y reaviva las esperanzas de un país que no celebra un ganador masculino local desde Bernard Hinault en 1985.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, Seixas confirmó su participación en el Tour a través de las redes sociales de su equipo con un video emotivo. “He venido a anunciaros algo especial: tengo una carrera en julio”, le dijo a sus abuelos, quienes adivinaron de inmediato que se refería al Tour. El anuncio generó una reacción inmediata en Francia, donde el debate sobre si era el momento adecuado para exponer a un corredor tan joven a la exigencia de una gran vuelta ya venía instalado desde comienzos de la temporada.

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Según detalló la publicación británica, la dirección del equipo había indicado que el programa de Seixas se evaluaría después de las clásicas de las Ardenas. Los resultados obtenidos en esas pruebas despejaron cualquier duda sobre su participación.

Una temporada de debut histórica

El rendimiento de Seixas en su primera temporada como profesional superó todas las expectativas. De acuerdo con el portal de noticias, en abril ganó la Vuelta al País Vasco, convirtiéndose en el primer francés desde Christophe Moreau en el Critérium du Dauphiné de 2007 en alzarse con un título en una carrera por etapas del WorldTour. El logro, obtenido en su primera temporada en el pelotón profesional, encendió el entusiasmo en Francia y disparó las expectativas sobre su potencial a largo plazo.

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En las clásicas de las Ardenas, Seixas confirmó que su victoria en el País Vasco no fue un resultado aislado. Ganó la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja solo fue superado por el campeón mundial Tadej Pogacar, el corredor esloveno considerado el mejor del mundo en la actualidad. Terminar segundo detrás de Pogacar en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional ratificó que el joven lionés tiene condiciones para competir al más alto nivel.

El peso de la historia del ciclismo francés

La participación del joven en el Tour llega cargada de simbolismo histórico. Francia no ha tenido un ganador masculino en su propia ronda desde que Bernard Hinault levantó el trofeo en 1985, hace más de cuatro décadas. Durante ese período, el país vio cómo corredores de España, Estados Unidos, Gran Bretaña y Eslovenia dominaron la carrera más importante del ciclismo mundial.

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El nacido en Lyon ya declaró que su mayor sueño es ganar el Tour de Francia, una ambición que en boca de cualquier otro corredor de 19 años podría sonar prematura, pero que en su caso genera credibilidad dado el nivel demostrado en los primeros meses de su carrera profesional.

El contexto histórico se enriquece con otro dato reciente: en 2025, Pauline Ferrand-Prévot se convirtió en la primera ciclista francesa en ganar el Tour de France Femmes, 36 años después de que su compatriota Jeannie Longo ganara el Tour de France Féminin. La victoria de Ferrand-Prévot renovó el orgullo ciclístico francés y añadió presión sobre las expectativas depositadas en Seixas para la rama masculina.

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l equipo Decathlon-CMA CGM da luz verde al debut de su prodigio, que con apenas 19 años enfrentará la exigente travesía del Tour de France - @Tourof_TheAlps/X

Los riesgos de una apuesta tan temprana

A pesar del entusiasmo, la participación de Seixas en el Tour no estuvo exenta de debate interno. El equipo Decathlon-CMA CGM sopesó durante semanas los beneficios de una temprana participación frente al riesgo de sobrecargar a un corredor que aún no completó su primera temporada completa como profesional.

Este evento deportivo será la primera gran vuelta de Seixas y la primera vez que afronte una carrera de más de ocho días consecutivos. La diferencia entre una clásica de un día o una carrera por etapas de una semana y tres semanas de competencia al máximo nivel es considerable, incluso para corredores con más experiencia.

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Los detalles del tour 2026

El Tour de Francia 2026 comenzará el 4 de julio en Barcelona y concluirá el 26 de julio en París, con un recorrido que atravesará distintas regiones de España y Francia. La salida desde territorio español añade un componente internacional a una edición que ya despierta expectativa por la presencia de Seixas y la posible rivalidad con Pogacar, favorito para defender su condición de campeón mundial.

De acuerdo con el diario londinense, el debut del joven lionés en el Tour representa uno de los momentos más esperados del ciclismo francés en años recientes, con la ilusión de un país entero depositada en un corredor de 19 años que ya demostró tener la madera de los grandes.

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