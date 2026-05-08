Honduras

Mujer muere en Honduras tras presunta mezcla de bebidas energizantes con otra sustancia

La muerte de una mujer en La Entrada, Copán, tras presuntamente consumir bebidas energizantes mezcladas con otra sustancia, volvió a generar preocupación en Honduras por los posibles riesgos asociados a este tipo de combinaciones y encendió nuevamente el debate sobre otros casos similares registrados en el país en los últimos años

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La hondureña fue trasladada a un centro asistencial donde ingresó sin signos vitales. (FOTO: TU NOTA)
La hondureña fue trasladada a un centro asistencial donde ingresó sin signos vitales. (FOTO: TU NOTA)

Una mujer identificada como Helen Dayanara Martínez Luna murió en las últimas horas en el barrio Las Brisas, en La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, Copán, luego de presuntamente consumir bebidas energizantes combinadas con otra sustancia aún no determinada por las autoridades.

El caso ha generado conmoción entre vecinos y familiares de la víctima, quienes relataron que la hondureña fue vista consumiendo bebidas energéticas poco antes de comenzar a presentar complicaciones de salud.

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De acuerdo con versiones preliminares, Martínez Luna, de entre 32 y 34 años, comenzó a sentirse mal repentinamente, por lo que personas cercanas decidieron trasladarla de emergencia a un centro asistencial de la zona.

Sin embargo, al momento de su ingreso, el médico personal confirmó que ya no presentaba signos vitales.

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Las primeras hipótesis manejadas por vecinos y autoridades apuntan a que la mujer habría mezclado bebidas energizantes con otra sustancia todavía desconocida, situación que ahora es investigada por Medicina Forense.

Inicialmente, algunas personas especularon que la víctima pudo haber ingerido las conocidas “pastillas para curar frijoles”, un producto altamente tóxico utilizado en zonas rurales y asociado a varios casos de intoxicación en Honduras.

No obstante, los médicos descartaron preliminarmente esa teoría debido a que el cuerpo no presentaba señales características de intoxicación por cianuro, entre ellas el fuerte olor en el aliento que suele detectarse en este tipo de envenenamientos.

Ante las dudas sobre las verdaderas causas de la muerte, especialistas indicaron que será la autopsia la que determine oficialmente qué produjo el fallecimiento de Helen Dayanara Martínez Luna.

La hondureña fue trasladada a un centro asistencial donde ingresó sin signos vitales. (FOTO: TU NOTA)
La hondureña fue trasladada a un centro asistencial donde ingresó sin signos vitales. (FOTO: TU NOTA)

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares permanecen a la espera de los resultados forenses para reclamar el cuerpo y realizar las honras fúnebres.

El caso se volvió un despertar preocupación en Honduras por el consumo indiscriminado de bebidas energizantes, especialmente cuando son combinadas con alcohol, medicamentos u otras sustancias.

Especialistas han advertido en múltiples ocasiones que este tipo de mezclas puede provocar alteraciones graves en el organismo, principalmente a nivel cardiovascular y neurológico.

Las bebidas energizantes contienen altos niveles de cafeína, azúcar y compuestos estimulantes que pueden acelerar el ritmo cardíaco, elevar la presión arterial y generar sobrecarga en el sistema nervioso.

Aunque millones de personas consumen estos productos de manera cotidiana, los médicos sostienen que ingerirlos en exceso o mezclarlos con otras sustancias puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir complicaciones de salud.

En Honduras ya se han reportado otros casos de muertes relacionadas de forma preliminar con el consumo de bebidas energéticas.

Uno de los casos que más impacto generó ocurrió en 2023, cuando el hijo de la exdiputada Marlen Alvarenga falleció presuntamente tras ingerir una bebida energética días antes de sufrir un paro cardíaco.

Ese hecho provocó que el Congreso Nacional conformara una comisión especial para investigar posibles vínculos entre determinadas bebidas energizantes y varias muertes registradas en el país.

Sin embargo, en muchos de esos casos no existieron resultados forenses concluyentes que permitieran establecer responsabilidades directas.

Los especialistas advierten sobre los riesgos de combinar bebidas energéticas con otras sustancias. (FOTO: Orbium)
Los especialistas advierten sobre los riesgos de combinar bebidas energéticas con otras sustancias. (FOTO: Orbium)

Médicos y especialistas señalan que cada organismo reacciona de manera diferente ante este tipo de productos y que factores como enfermedades preexistentes, la mezcla con alcohol o sustancias ilícitas y el exceso de consumo pueden influir en desenlaces fatales.

La muerte de Helen Dayanara Martínez Luna también provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresaron preocupación por el creciente consumo de bebidas energizantes entre jóvenes y adultos.

Algunas personas pidieron campañas de prevención y mayores controles sobre estos productos, mientras que otras insistieron en la importancia de evitar combinaciones peligrosas.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso y esperan que los resultados de Medicina Forense permitan esclarecer completamente qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento de la hondureña en Copán.

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