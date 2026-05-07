Ciencia

Por qué los peces no tienen pelo: la razón evolutiva detrás de una de las adaptaciones más eficientes del reino animal

La biología acuática esconde una explicación precisa que combina evolución, física y fisiología de una forma que pocas personas conocen en detalle

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Ilustración didáctica que muestra una sección transversal de la piel con folículos pilosos, un pez con escamas bajo el agua y una sección de piel con una pluma.
La ausencia de pelo distingue a los peces de los mamíferos y otros vertebrados, facilitando su adaptación al medio acuático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de pelo en los peces es uno de los rasgos que más claramente los distingue de otros vertebrados, como los mamíferos. Este hecho, que suele llamar la atención de quienes estudian el mundo animal, está directamente relacionado con las exigencias de la vida acuática y las soluciones evolutivas que han adoptado estos animales para prosperar bajo el agua.

Como explica la revista de divulgación científica National Geographic, las diferencias estructurales y biológicas entre los peces y otros grupos vertebrados han marcado el rumbo de su evolución, haciendo innecesaria la presencia de pelo para su supervivencia.

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Razones biológicas y evolutivas

La falta de pelo en los peces obedece a motivos evolutivos y funcionales. Al vivir en el agua, estos animales no necesitan la protección térmica que proporciona el pelo a los mamíferos terrestres. El pelo, compuesto por queratina, podría incluso dificultar el desplazamiento eficiente en el agua al aumentar la fricción.

Representación abstracta de dos cadenas de ADN entrelazadas parcialmente, una azul y otra púrpura, con partículas brillantes en su unión sobre fondo oscuro.
Los peces han desarrollado estructuras evolutivas como escamas y mucus, eliminando la necesidad de pelo para protección y movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, los peces han desarrollado mecanismos alternativos de protección, adaptándose a su entorno acuático de manera singular. Según National Geographic, la evolución favoreció la desaparición del pelo en los peces y promovió otras estructuras más adecuadas para la vida en el medio acuático.

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El diseño anatómico de los peces responde a la necesidad de reducir la resistencia al agua y aumentar su capacidad de movimiento. Esta adaptación incluye la ausencia de estructuras pilosas, lo que les permite moverse con mayor eficiencia y aprovechar mejor los recursos de su entorno.

Características de la piel de los peces

La piel de los peces es una barrera versátil que cumple varias funciones esenciales para su supervivencia. Está formada por una epidermis y una dermis, pero carece de folículos pilosos.

Esta piel no solo protege al animal de agresiones externas y del roce con el entorno, sino que también participa activamente en procesos fisiológicos. Entre sus funciones se encuentra la regulación de intercambios osmóticos, lo que ayuda a mantener el equilibrio de agua y sales en el organismo.

Una escena submarina muestra un coelacanth y varios tiburones nadando junto a escuelas de peces pequeños sobre un arrecife de coral, con luz solar filtrándose desde la superficie.
El mucus secretado por la piel de los peces ofrece defensa contra parásitos y microorganismos, además de mejorar su desplazamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la piel de los peces segrega un mucus especial que actúa como defensa frente a parásitos y microorganismos. Este mucus aporta una capa resbaladiza que facilita el desplazamiento en el agua y reduce el riesgo de infecciones.

Comparación entre la piel de peces y la de otros vertebrados

Una de las diferencias clave entre los peces y otros vertebrados radica en la estructura y funciones de la piel. Mientras que los mamíferos y aves poseen folículos pilosos o plumas, los peces presentan una piel adaptada para la vida acuática, sin pelo ni estructuras similares.

En los mamíferos, el pelo cumple la función de protección térmica y sensorial; en los peces, la piel cumple funciones de protección física y fisiológica sin requerir de una cobertura pilosa.

Collage de cuatro imágenes de peces: trucha arcoíris, tilapia negra, perca americana y gourami piel de serpiente, cada uno en un entorno subacuático.
Existen peces que carecen completamente de escamas y dependen únicamente del mucus para su protección y supervivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel de los peces se caracteriza por su capacidad de secretar mucus y por la presencia de escamas, que contribuyen a la protección y el movimiento. Estos elementos sustituyen las funciones que el pelo cumple en otros animales, demostrando la diversidad de estrategias evolutivas entre los vertebrados.

Función de las escamas y el mucus

Las escamas son una de las principales defensas de los peces. Estas estructuras rígidas y superpuestas cubren la mayor parte del cuerpo, protegiendo al animal de lesiones, depredadores y agentes patógenos. El mucus que recubre las escamas refuerza esta protección, formando una barrera adicional contra infecciones y facilitando el desplazamiento en el agua.

La combinación de escamas y mucus reduce la fricción y permite a los peces nadar con mayor facilidad. Además, el mucus contiene compuestos antimicrobianos que previenen el desarrollo de enfermedades, haciendo que estas adaptaciones sean fundamentales para la supervivencia en ambientes acuáticos.

Un pez gris con escamas plateadas nada bajo la superficie de agua clara, sobre un lecho de guijarros coloridos y plantas verdes bajo el sol.
Las adaptaciones evolutivas de los peces demuestran una diversidad biológica enfocada en sobrevivir y prosperar sin pelo en ecosistemas acuáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Excepciones en la cobertura corporal

Aunque la mayoría de los peces carecen de pelo, existen algunas excepciones notables en cuanto a la cobertura de su piel. Algunas especies presentan variaciones en la cantidad y tipo de escamas, e incluso hay peces que carecen completamente de escamas y dependen exclusivamente del mucus para su protección. Sin embargo, ningún pez desarrolla estructuras pilosas equivalentes al pelo de los mamíferos.

Estos casos especiales demuestran la flexibilidad y diversidad de las adaptaciones evolutivas dentro del grupo, siempre orientadas a optimizar la supervivencia en el entorno acuático. Todas estas particularidades han sido documentadas en el análisis de la revista de divulgación científica National Geographic sobre la biología y evolución de los peces.

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