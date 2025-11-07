Receta de jugo de apio y pepino, rápida y fácil

El jugo de apio y pepino es una opción refrescante, ligera y cada vez más popular para quienes buscan una bebida saludable e hidratante. Es ideal para empezar la mañana con energía o para recuperar fuerzas después de una rutina de ejercicios.
Este jugo ganó adeptos en el mundo de la alimentación saludable por sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes, siendo muy consumido en dietas detox.
El apio y el pepino son vegetales ricos en agua, con muy pocas calorías y con un alto contenido de fibras, vitaminas A, C, y K, y minerales como el potasio y el magnesio. La receta es versátil y permite agregar otros ingredientes como limón, manzana verde o jengibre, adaptándose a los gustos y a los beneficios que busques potenciar.
Receta de jugo de apio y pepino
Esta receta de jugo de apio y pepino parte de una sencilla preparación de verduras frescas, bien lavadas y cortadas para aprovechar todos sus nutrientes.
Se licúan juntos y, si se prefiere, se puede colar el líquido para lograr una textura más suave y clara. En caso de querer intensificar el sabor, se pueden añadir unas gotas de jugo de limón o unas hojas de menta fresca.
El resultado es un jugo liviano, muy hidratante y con un delicado sabor vegetal; perfecto para hidratarte después de una jornada calurosa o como complemento de los desayunos y meriendas. Es una receta ideal para incorporar más verduras a la dieta diaria, sin grandes complicaciones ni tiempos extensos en la cocina.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos
- Lavado y corte de vegetales: 5 minutos
- Licuado y colado: 5 minutos
Ingredientes
- 4 tallos de apio fresco
- 1 pepino grande
- 1 vaso de agua mineral o filtrada (250 ml)
- 1 limón (opcional)
- Hojas de menta fresca (opcional)
- Cubos de hielo (opcional)
Cómo hacer jugo de apio y pepino, paso a paso
- Lavar bien los tallos de apio y el pepino, eliminando cualquier resto de tierra.
- Cortar los extremos del apio y del pepino. Se puede pelar el pepino si se prefiere un sabor más suave.
- Trocear el apio y el pepino en piezas pequeñas para facilitar el licuado.
- Colocar los vegetales en la licuadora, añadir en el vaso de agua y, si se desea, el jugo de limón y algunas hojas de menta.
- Licuar a máxima potencia hasta obtener una mezcla homogénea.
- Se puede colar el jugo con un colador fino o una gasa si prefieres una textura más líquida.
- Servir en un vaso con cubos de hielo para un resultado extra refrescante.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con las cantidades indicadas, esta receta rinde 2 vasos grandes de jugo, ideales para compartir o para disfrutar durante el día.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada vaso grande contiene aproximadamente:
- Calorías: 35
- Grasas: 0 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 7 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El jugo de apio y pepino se puede conservar en la heladera por hasta 24 horas en un recipiente hermético, aunque lo ideal es consumirlo inmediatamente para aprovechar al máximo sus nutrientes y frescura.