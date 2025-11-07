Tendencias

Receta de jugo de apio y pepino, rápida y fácil

Ligera y llena de nutrientes, esta preparación es ideal para hidratarse, desintoxicar el cuerpo y sumar verduras a la alimentación diaria

El jugo de apio y pepino es una bebida saludable y refrescante, ideal para hidratarse y sumar verduras a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de apio y pepino es una opción refrescante, ligera y cada vez más popular para quienes buscan una bebida saludable e hidratante. Es ideal para empezar la mañana con energía o para recuperar fuerzas después de una rutina de ejercicios.

Este jugo ganó adeptos en el mundo de la alimentación saludable por sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes, siendo muy consumido en dietas detox.

El apio y el pepino son vegetales ricos en agua, con muy pocas calorías y con un alto contenido de fibras, vitaminas A, C, y K, y minerales como el potasio y el magnesio. La receta es versátil y permite agregar otros ingredientes como limón, manzana verde o jengibre, adaptándose a los gustos y a los beneficios que busques potenciar.

Esta receta de jugo de apio y pepino destaca por su bajo contenido calórico y su aporte de vitaminas A, C y K, potasio y magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de jugo de apio y pepino

Esta receta de jugo de apio y pepino parte de una sencilla preparación de verduras frescas, bien lavadas y cortadas para aprovechar todos sus nutrientes.

Se licúan juntos y, si se prefiere, se puede colar el líquido para lograr una textura más suave y clara. En caso de querer intensificar el sabor, se pueden añadir unas gotas de jugo de limón o unas hojas de menta fresca.

El resultado es un jugo liviano, muy hidratante y con un delicado sabor vegetal; perfecto para hidratarte después de una jornada calurosa o como complemento de los desayunos y meriendas. Es una receta ideal para incorporar más verduras a la dieta diaria, sin grandes complicaciones ni tiempos extensos en la cocina.

El jugo de apio y pepino es popular en dietas detox por sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

  • Lavado y corte de vegetales: 5 minutos
  • Licuado y colado: 5 minutos

Ingredientes

  • 4 tallos de apio fresco
  • 1 pepino grande
  • 1 vaso de agua mineral o filtrada (250 ml)
  • 1 limón (opcional)
  • Hojas de menta fresca (opcional)
  • Cubos de hielo (opcional)
Preparar jugo de apio y pepino solo requiere 10 minutos y permite personalizar el sabor con limón, manzana verde o jengibre (Freepik)

Cómo hacer jugo de apio y pepino, paso a paso

  • Lavar bien los tallos de apio y el pepino, eliminando cualquier resto de tierra.
  • Cortar los extremos del apio y del pepino. Se puede pelar el pepino si se prefiere un sabor más suave.
  • Trocear el apio y el pepino en piezas pequeñas para facilitar el licuado.
  • Colocar los vegetales en la licuadora, añadir en el vaso de agua y, si se desea, el jugo de limón y algunas hojas de menta.
  • Licuar a máxima potencia hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Se puede colar el jugo con un colador fino o una gasa si prefieres una textura más líquida.
  • Servir en un vaso con cubos de hielo para un resultado extra refrescante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, esta receta rinde 2 vasos grandes de jugo, ideales para compartir o para disfrutar durante el día.

Cada vaso grande de jugo de apio y pepino aporta solo 35 calorías y es bajo en grasas y azúcares (Freepik)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada vaso grande contiene aproximadamente:

  • Calorías: 35
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El jugo de apio y pepino se puede conservar en la heladera por hasta 24 horas en un recipiente hermético, aunque lo ideal es consumirlo inmediatamente para aprovechar al máximo sus nutrientes y frescura.

