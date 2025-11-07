Receta de jugo de apio y pepino, rápida y fácil

El jugo de apio y pepino es una bebida saludable y refrescante, ideal para hidratarse y sumar verduras a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de apio y pepino es una opción refrescante, ligera y cada vez más popular para quienes buscan una bebida saludable e hidratante. Es ideal para empezar la mañana con energía o para recuperar fuerzas después de una rutina de ejercicios.

Este jugo ganó adeptos en el mundo de la alimentación saludable por sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes, siendo muy consumido en dietas detox.

El apio y el pepino son vegetales ricos en agua, con muy pocas calorías y con un alto contenido de fibras, vitaminas A, C, y K, y minerales como el potasio y el magnesio. La receta es versátil y permite agregar otros ingredientes como limón, manzana verde o jengibre, adaptándose a los gustos y a los beneficios que busques potenciar.

Esta receta de jugo de apio y pepino destaca por su bajo contenido calórico y su aporte de vitaminas A, C y K, potasio y magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de jugo de apio y pepino

Esta receta de jugo de apio y pepino parte de una sencilla preparación de verduras frescas, bien lavadas y cortadas para aprovechar todos sus nutrientes.

Se licúan juntos y, si se prefiere, se puede colar el líquido para lograr una textura más suave y clara. En caso de querer intensificar el sabor, se pueden añadir unas gotas de jugo de limón o unas hojas de menta fresca.

El resultado es un jugo liviano, muy hidratante y con un delicado sabor vegetal; perfecto para hidratarte después de una jornada calurosa o como complemento de los desayunos y meriendas. Es una receta ideal para incorporar más verduras a la dieta diaria, sin grandes complicaciones ni tiempos extensos en la cocina.

El jugo de apio y pepino es popular en dietas detox por sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Lavado y corte de vegetales: 5 minutos

Licuado y colado: 5 minutos

Ingredientes

4 tallos de apio fresco

1 pepino grande

1 vaso de agua mineral o filtrada (250 ml)

1 limón (opcional)

Hojas de menta fresca (opcional)

Cubos de hielo (opcional)

Preparar jugo de apio y pepino solo requiere 10 minutos y permite personalizar el sabor con limón, manzana verde o jengibre (Freepik)

Cómo hacer jugo de apio y pepino, paso a paso

Lavar bien los tallos de apio y el pepino, eliminando cualquier resto de tierra.

Cortar los extremos del apio y del pepino. Se puede pelar el pepino si se prefiere un sabor más suave.

Trocear el apio y el pepino en piezas pequeñas para facilitar el licuado.

Colocar los vegetales en la licuadora, añadir en el vaso de agua y, si se desea, el jugo de limón y algunas hojas de menta.

Licuar a máxima potencia hasta obtener una mezcla homogénea.

Se puede colar el jugo con un colador fino o una gasa si prefieres una textura más líquida.

Servir en un vaso con cubos de hielo para un resultado extra refrescante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, esta receta rinde 2 vasos grandes de jugo, ideales para compartir o para disfrutar durante el día.

Cada vaso grande de jugo de apio y pepino aporta solo 35 calorías y es bajo en grasas y azúcares (Freepik)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada vaso grande contiene aproximadamente:

Calorías: 35

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 7 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El jugo de apio y pepino se puede conservar en la heladera por hasta 24 horas en un recipiente hermético, aunque lo ideal es consumirlo inmediatamente para aprovechar al máximo sus nutrientes y frescura.