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Quiénes son los dos jugadores de Boca Juniors con chances de jugar el Mundial 2026 junto a Leandro Paredes

Los paraguayos Adam Bareiro y Ángel Romero figuran en la preselección de Gustavo Alfaro

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Leandro Paredes, pieza fija entre los 26 de Scaloni en el Mundial
Leandro Paredes, pieza fija entre los 26 de Scaloni en el Mundial

Leandro Paredes tiene prácticamente asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo con la selección argentina, pero hay otros dos nombres que cuentan con chances de disputar la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio. Se trata de los paraguayos Adam Bareiro y Ángel Romero, que figuran en una prelista de Gustavo Alfaro antes del corte definitivo de fines de mayo.

Sin lugar a dudas, el gran momento de Bareiro en Boca Juniors lo lleva a estar bajo la lupa de un Alfaro que sigue el fútbol argentino naturalmente por cuestiones de arraigo. Hay que remarcar que el centrodelantero de 29 años tuvo mucho protagonismo durante el ciclo de Daniel Garnero, antecesor de Lechuga, que terminó con la eliminación en fase de grupos de la Copa América 2024, único certamen en el que el futbolista participó con su seleccionado mayor.

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Alfaro lo convocó para la fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas en septiembre de 2024, en la que estuvo en el banco en el resonante triunfo ante Brasil en Asunción. El por entonces atacante de River, lejos de su nivel actual, no volvió a ser llamado y pasó por el fútbol qatarí antes de desembarcar en Fortaleza de Brasil, donde se relanzó. Desde su arribo a la Ribera, el paraguayo convirtió 6 goles en 12 presentaciones contando todas las competiciones (torneo local, Copa Argentina y Libertadores).

“Lo del Mundial es un sueño muy grande para mí y todos los futbolistas paraguayos que peleamos por ese puesto. Vine acá para hacer las cosas bien, si acá ando bien, sigo haciendo goles, siendo importante, ellos me van a tener en consideración, que muchas de las charlas que tuve con Gustavo fue sobre eso. Que están siempre mirando a todos los futbolistas paraguayos en el exterior. Que cada uno se gane el lugar sanamente, que hagamos bien las cosas. A mí me queda eso, seguir trabajando, preparándome, hacer las cosas bien acá en Boca que, si hago las cosas bien, seguramente esté un pasito más cerca de cumplir ese sueño”, declaró Adam en DSports hace algunos días.

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Composición de dos fotos de perfil de futbolista. Izquierda: Adam Bareiro con camiseta azul y amarilla de Boca. Derecha: Ángel Romero con camiseta similar
Los paraguayos Adam Bareiro y Ángel Romero, en la prelista mundialista de Paraguay

En la última convocatoria de marzo, Alfaro citó a Antonio Sanabria (Cremonese de Italia), Gabriel Ávalos (Independiente) y Alex Arce (Independiente Rivadavia) para afrontar los duelos ante Grecia y Marruecos. En las últimas tres citaciones de 2025, quien había aparecido en escena era otro delantero que actúa en el fútbol argentino como Ronaldo Martínez (Talleres de Córdoba), mientras que también fue incluido el atacante de Olimpia Adrián Alcaraz. Dentro de esta órbita también está Isidro Pitta, de buena racha goleadora en Bragantino de Brasil.

El caso de Ángel Romero es particular porque a pesar de no tener una gran actualidad como Bareiro, fue más considerado por Alfaro pese a que se desempeña en otra posición en la cancha. Tomando como referencia las convocatorias desde el año 2025, el mellizo sumó minutos por Eliminatorias ante Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Perú (permaneció en el banco ante Ecuador). También fue citado para la gira por Asia en octubre del año pasado, en la que entró 10’ contra Corea del Sur, pero no fue convocado en la de noviembre cuando todavía pertenecía al Corinthians. Ya con la camiseta de Boca, tampoco estuvo en la fecha FIFA de marzo, aunque estaba lesionado.

Por la calidad de futbolistas que maneja el DT argentino en la plantilla, es prácticamente imposible la titularidad de un Romero que encima corre desde atrás en la consideración de Claudio Úbeda, que parece tener un once aceitado en Boca. Sin embargo, el delantero de 33 años se jugará las últimas fichas en los siguientes encuentros con su equipo. Dentro de los habituales convocados por Alfaro están en la nómina Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Ramón Sosa (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain de Emiratos Árabes Unidos), Gustavo Caballero (Portsmouth) y Maurício Magalhães (Palmeiras), entre otros.

El trabajo de Gustavo Alfaro será depurar esa lista de alrededor de 50 nombres para presentar oficialmente la mundialista que constará de solamente 26. Un buen sprint final con Boca en el cierre de este semestre puede llegar meter a Adam Bareiro y/o Ángel Romero en la Copa del Mundo.

Paraguay integrará el Grupo D de la Copa del Mundo junto al anfitrión Estados Unidos, Australia y Turquía, que se metió en la última fase del repechaje europeo. Su debut será el viernes 12 de junio en Los Ángeles, mientras que el viernes 19 actuará contra los turcos en San Francisco y definirá su pase a los 16avos de final contra los oceánicos el jueves 25 en la misma ciudad. Antes del puntapié inicial en suelo norteamericano, disputará otros dos amistosos preparatorios.

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