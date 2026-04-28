Guillermo Tofoni habló de la corrupción en la AFA y apuntó contra la dirigencia del fútbol: “Probablemente sean cómplices”

Pablo Toviggino y Claudio Tapia durante la reunión en AFA del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional (@AFA)

El empresario, agente FIFA y presidente de WorldEleven, Guillermo Tofoni, advirtió que la dirigencia del fútbol argentino “probablemente sea cómplice” de los casos de corrupción expuestos en investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos. Tofoni recordó que envió notificaciones formales a todos los presidentes de clubes sobre presuntos desmanejos en los contratos multimillonarios firmados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad presidida por Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Tofoni expuso días atrás en el Club Francés durante la presentación del libro Fútbol, corrupción y democracia: Argentina - AFAGATE, organizada por el Interamerican Institute for Democracy y Diario Las Américas. Allí presentó documentación sobre los expedientes que involucran a la AFA, el movimiento de fondos en el exterior, la actuación judicial en ambos países y la responsabilidad institucional de los clubes que integran la estructura política del fútbol argentino.

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El empresario Guillermo Tofoni habló en un evento organizado por el InterAmerican Institute for Democracy

El empresario afirmó que envió cartas documento y correos electrónicos a los presidentes de los clubes y a la conducción de la AFA, advirtiendo sobre las denuncias vinculadas al manejo de fondos y dejando constancia de que, tras esa notificación formal, los destinatarios ya no podrían alegar desconocimiento sobre las acusaciones contra la cúpula dirigencial. “Señores, ustedes... No dije la palabra cómplices, como muy probablemente lo sean, pero llamándolos a la reflexión”, sostuvo Tofoni ante el auditorio. Añadió: “Ahora lo saben. Tienen, gracias a los medios y gracias al discovery, toda la información necesaria para pedir cuentas a la AFA, a su tesorero, a su comité ejecutivo”.

De acuerdo con Tofoni, la estructura de poder en la AFA implica que los clubes aprueban balances, convalidan memorias, votan autoridades y sostienen a la conducción política. Por ello, su advertencia buscó desplazar la responsabilidad exclusiva de Tapia y Toviggino hacia todo el entramado dirigencial que respalda la actual administración.

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Tofoni criticó además la actuación de los tribunales locales, argumentando que la demora judicial favorece la continuidad del esquema denunciado. Señaló que “muy probablemente quede un legado, porque más allá de que la justicia argentina no solamente está siendo lenta, sino torpe en algunos casos, para llamarlo de alguna manera, la justicia de los Estados Unidos también está viendo el tema muy de cerca”. El empresario aseguró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos observa el expediente “de manera muy detallada” y reclamó avances concretos en Argentina: “Espero, como argentino, que la justicia de nuestro país pueda tomar punta en esa dirección y no esperar que un país del norte haga justicia, sino que lo tenemos todo a la vista”.

Tofoni rechazó que las denuncias formen parte de una operación política o una interna sectorial. Afirmó: “De ninguna manera. Acá no hay ningún carpetazo de ningún tipo. Esta es toda información concreta, certera, trazabilidad absoluta, tiempo, hora, día, montos, empresas. No hay opiniones, sino hay certezas”.

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El eje documental de la exposición fue la información obtenida en Estados Unidos mediante el sistema de discovery judicial. Tofoni explicó que dos jueces norteamericanos habilitaron pedidos de informes a seis bancos, lo que permitió identificar movimientos por aproximadamente USD 450 millones. Según el empresario, parte de esos fondos está plenamente identificada y otra permanece bajo análisis de trazabilidad.

Claudio Chiqui Tapia

“Producto de una investigación en los Estados Unidos, llamado hoy discovery, donde dos jueces americanos dan la apertura para ver y recibir más informes de seis bancos, el total da aproximadamente unos cuatrocientos cincuenta millones de dólares”, detalló Tofoni. Estos movimientos fueron vinculados por el empresario a la sociedad TourProdEnter LLC, asociada a Erica Gillette y Javier Faroni, señalada en distintas denuncias como vehículo de cobro de contratos internacionales relacionados con la Selección Argentina.

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Tofoni precisó: “Si de los cuatrocientos y pico de millones de dólares que recibió TourProdEnter en nombre y representación de la AFA, en las memorias y balances de la AFA hay cero dinero ingresado, estamos de acuerdo que ahí no hay una opinión, ni hay un carpetazo, ni cuestión que no sea netamente comercial”.

Las acusaciones se conectan con causas abiertas que rodean a la AFA, incluyendo expedientes por contratos internacionales, ingresos del exterior y posibles omisiones contables, así como denuncias penales por presunta administración fraudulenta e irregularidades tributarias vinculadas a retenciones, aportes y movimientos financieros. También existen controversias administrativas sobre balances y operatorias societarias.

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Comparación con el FIFA Gate y repercusiones judiciales

El empresario Guillermo Tofoni

En uno de los tramos centrales de su exposición, Tofoni comparó la magnitud del caso con el FIFA Gate de 2015, que concluyó con la detención de dirigentes de distintas federaciones. “En el FIFA Gate, recordemos, una operación de prácticamente ciento cincuenta millones de dólares, donde fueron detenidas más de veinte personas en más de diez países. Acá estamos hablando de cuatro o cinco personas: presidente, tesorero de la AFA, accionistas de TourProdEnter, Erica Gillette y su marido Javier Faroni. Cuatro personas, cuatrocientos millones de dólares, un solo país”, sostuvo.

Luego fue más allá y calificó el escenario como un caso sin antecedentes: “Estamos ante las puertas, muy probablemente, del episodio más grotesco a nivel global de que una federación se vea envuelta en un caso de corrupción”.

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El conflicto entre Tofoni y la AFA incluye un costado comercial. El empresario recordó que parte de la documentación utilizada en los tribunales estadounidenses surgió de la disputa por contratos que, según explicó, la entidad desconoció. En ese contexto, afirmó que peritajes caligráficos confirmaron las firmas de Tapia y Toviggino en acuerdos presentados en la causa. “Finalmente los peritos caligráficos confirmaron que sí era la firma de Tapia y sí era la firma de Toviggino. Con ese contrato presentado en los Estados Unidos se pudo obtener esta información”, subrayó.

Hacia el cierre de su exposición, Tofoni contrastó su relación histórica con la AFA con la operatoria actual que denuncia. Explicó que fundó WorldEleven en 1994 y organizó más de 300 partidos en Asia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. También mencionó un contrato firmado en 2006 con la AFA por USD 18 millones de la época, fondos que —según afirmó— fueron depositados en una cuenta de la entidad en el Banco Credicoop.

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“En aquel momento, un contrato de dieciocho millones de dólares de la época, donde todo el dinero fue depositado en una cuenta de AFA en la Argentina, en el Banco Credicoop. Digo esto porque con lo que estamos viendo desde el año pasado, nos damos cuenta que el 90% de los ingresos que tiene la Federación Argentina no van a las cuentas en Argentina, no son liquidados los impuestos en nuestro país, no fueron liquidadas las divisas y tampoco están presentadas en las memorias y balances”, concluyó Tofoni frente al auditorio.