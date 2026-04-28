Estados Unidos

Prueban en Nueva York taxis aéreos eléctricos que reducirían de 90 a 10 minutos el viaje del aeropuerto al centro

El proyecto busca introducir una nueva alternativa de movilidad urbana con vehículos de baja emisión, menor impacto sonoro y conexión directa con puntos estratégicos de la ciudad

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Joby Aviation realizó los primeros vuelos de prueba de taxis aéreos eléctricos eVTOL en Nueva York junto a la Port Authority y la NYCEDC. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Joby Aviation realizó los primeros vuelos de prueba de taxis aéreos eléctricos eVTOL en Nueva York junto a la Port Authority y la NYCEDC. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Durante la última semana de abril de 2026, Joby Aviation, la empresa estadounidense de movilidad aérea, llevó a cabo los primeros vuelos de prueba de taxis aéreos eléctricos con despegue y aterrizaje vertical en la ciudad de Nueva York, en una iniciativa coordinada junto a la Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ) y la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC). El ensayo afecta a pasajeros de aeropuertos, viajeros frecuentes y operadores de movilidad metropolitana, al ofrecer una alternativa que busca acortar los traslados más demandados de la ciudad.

Según confirmó Joby Aviation en un comunicado oficial, validado por el programa federal eVTOL Integration Pilot Program (eIPP) e informado por la cadena de noticias estadounidense Fox News, los vuelos conectaron el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) con los heliopuertos de West 30th Street y East 34th Street en Manhattan, completando recorridos aéreos de menos de diez minutos. Las pruebas se desarrollaron como parte de una campaña pública sobre la red de heliopuertos de la ciudad, con el objetivo de evaluar la integración de aeronaves eléctricas en el sistema de transporte urbano y regional.

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El avance se enmarca en el impulso global de la movilidad aérea urbana, donde autoridades federales y locales acompañan la innovación tecnológica bajo estricta supervisión regulatoria. La Administración Federal de Aviación (FAA), junto a la PANYNJ y la NYCEDC, establecen los lineamientos para el despliegue de servicios de transporte sin emisiones directas y con niveles de ruido inferiores a los de los helicópteros tradicionales, según los comunicados oficiales.

¿Qué rutas y aeronaves se utilizaron en las pruebas de taxis aéreos eléctricos?

Las pruebas realizadas consistieron en vuelos punto a punto entre el aeropuerto JFK y los principales heliopuertos de Manhattan, con trayectos inferiores a los diez minutos. Según la compañía, sus aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) operan sin emisiones de carbono en vuelo y cuentan con tecnología para reducir el ruido frente a los helicópteros convencionales.

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De acuerdo con el comunicado de la empresa, los vuelos se coordinaron con la PANYNJ, que supervisa la infraestructura aeroportuaria y portuaria de la región, y con la NYCEDC, responsable de la gestión de los heliopuertos municipales. La campaña de pruebas incluyó rutas consideradas estratégicas para la futura operación comercial de taxis aéreos, enfocada en conectar vertipuertos, aeropuertos y puntos clave de la ciudad.

Según Fox News, los recorridos entre JFK y el centro de Midtown Manhattan suelen tomar entre 60 y 90 minutos por superficie en horas pico, mientras que el taxi aéreo promete reducir ese tiempo a menos de diez minutos. JoeBen Bevirt, director ejecutivo de la compañía, declaró a la cadena estadounidense NBC News que: “El objetivo es que el costo sea competitivo respecto al transporte terrestre premium”.

Los vuelos de taxi aéreo eléctrico conectaron el aeropuerto JFK con los heliopuertos de Manhattan en menos de diez minutos, frente a los 60-90 minutos terrestres. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Los vuelos de taxi aéreo eléctrico conectaron el aeropuerto JFK con los heliopuertos de Manhattan en menos de diez minutos, frente a los 60-90 minutos terrestres. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

¿Quiénes participaron y qué postura tienen las autoridades sobre el proyecto?

La Port Authority of New York and New Jersey confirmó su involucramiento en las pruebas. Kevin O’Toole, presidente de la entidad, afirmó en el comunicado difundido por Joby Aviation: “Esta aeronave es exactamente el tipo de tecnología que tenemos la responsabilidad de probar, comprender y ayudar a moldear para el beneficio de la región y el público”.

La NYCEDC se pronunció sobre el avance del proyecto. Jeanny Pak, presidenta interina, sostuvo en la misma nota: “Estos vuelos de Joby, que unen nuestro heliopuerto con los aeropuertos, son prueba de que el futuro de la movilidad aérea avanzada ya está aquí”.

La FAA supervisó los ensayos bajo el marco del programa federal eVTOL Integration Pilot Program (eIPP), que establece requisitos de seguridad y criterios técnicos para la certificación de aeronaves eléctricas en espacio aéreo urbano, según los informes de la cadena de noticias estadounidense Fox News.

¿Cuáles son los objetivos comerciales y ambientales del taxi aéreo eléctrico?

El plan de Joby Aviation contempla el lanzamiento de un servicio comercial de taxis aéreos eléctricos en Nueva York en los próximos años, con tarifas competitivas frente a las opciones de transporte terrestre premium. Según estimaciones de Fox News Digital, los trayectos en automóvil entre JFK y Midtown Manhattan pueden costar entre USD 150 y USD 250, dependiendo de la hora y el tráfico.

La empresa sostiene que sus aeronaves operan sin emisiones de carbono durante el vuelo y que la propulsión eléctrica reduce de forma significativa el ruido ambiental. El desarrollo del proyecto responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles en zonas urbanas de alta densidad y al objetivo de disminuir la congestión vial. De acuerdo con el comunicado publicado, la implementación definitiva del servicio dependerá de la aprobación regulatoria y la adaptación de la infraestructura pública.

¿Cómo impactaría el servicio en los usuarios y el sistema de transporte metropolitano?

La introducción del taxi aéreo eléctrico ofrecería a pasajeros frecuentes, viajeros de negocios y turistas internacionales una alternativa rápida para trasladarse entre los principales aeropuertos y el centro de la ciudad. Según la NYCEDC, el servicio apunta a reducir hasta seis veces los tiempos de viaje actuales por superficie y a operar con una frecuencia suficiente para atender la demanda en horarios críticos.

Fox News informó que el sistema se integraría con plataformas de movilidad existentes y que la red de vertipuertos prevista permitiría expandir la cobertura a otras zonas de la ciudad y el área metropolitana. El plan de expansión incluye la habilitación de nuevos puntos de acceso y la colaboración con operadores públicos y privados para garantizar la conectividad y la eficiencia del sistema.

La campaña de pruebas busca evaluar la integración de aeronaves eléctricas en el sistema de transporte urbano bajo criterios de seguridad y bajas emisiones. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
La campaña de pruebas busca evaluar la integración de aeronaves eléctricas en el sistema de transporte urbano bajo criterios de seguridad y bajas emisiones. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

¿Qué desafíos enfrenta la implementación del taxi aéreo eléctrico?

La puesta en marcha comercial del taxi aéreo eléctrico requiere la obtención de autorizaciones regulatorias, la adaptación de la infraestructura aeroportuaria y la aceptación pública del nuevo sistema. La FAA continúa evaluando los estándares de seguridad y los procedimientos para la integración de aeronaves eVTOL en el espacio aéreo de Nueva York.

La PANYNJ y la NYCEDC trabajan en la adecuación de los heliopuertos y en la elaboración de protocolos para la convivencia con el tráfico aéreo y terrestre. La empresa prevé que el servicio pueda iniciar operaciones regulares una vez completados los procesos de certificación y definidos los estándares técnicos.

¿Qué diferencias existen entre este sistema y el transporte tradicional en Nueva York?

De acuerdo con Joby Aviation, las aeronaves eVTOL empleadas en las pruebas ofrecen ventajas sobre los helicópteros convencionales, como menor ruido, operación sin emisiones de carbono y mayor eficiencia energética. Los recorridos aéreos entre JFK y Midtown Manhattan representan una reducción significativa en tiempos de traslado respecto a las opciones terrestres actuales.

La integración de este servicio con el sistema de transporte metropolitano presenta desafíos logísticos y regulatorios, pero también oportunidades para diversificar la oferta y mejorar la experiencia del usuario. La empresa y las autoridades locales consideran que la movilidad aérea avanzada puede complementar el transporte público y aliviar la presión sobre la infraestructura vial existente.

¿Cuál es el balance de las pruebas y qué se espera a futuro?

Según los reportes de la cadena de noticias estadounidense Fox News, las pruebas realizadas en Nueva York posicionan a la ciudad y a Joby Aviation como referentes en el desarrollo de soluciones de movilidad aérea urbana en Estados Unidos.

En los próximos meses, Joby Aviation prevé realizar nuevas pruebas y participar en consultas públicas para definir el marco regulatorio definitivo. Los operadores y el público podrán acceder a información actualizada sobre el avance del proyecto y las fechas estimadas de lanzamiento del servicio en los canales institucionales de las entidades involucradas.

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