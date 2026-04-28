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El encuentro de Neymar con dos figuras del fútbol argentino y la sorpresa que recibió en su visita a La Bombonera

El astro brasileño recibió la visita de Ander Herrera y Giuliano Galoppo en la concentración de su equipo, además de llevarse una camiseta de Boca

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Neymar Jr. y Ander Herrera sonríen a la cámara, cada uno sosteniendo una camiseta de fútbol, la de Neymar con "ANDER" y la de Herrera con "NEYMAR JR"
Neymar Jr. y Ander Herrera posan sonrientes tras intercambiar sus camisetas, mostrando un momento de compañerismo entre los futbolistas. (Instagram)

La llegada de Neymar Jr. a Buenos Aires para disputar el partido entre Santos y San Lorenzo por la Copa Sudamericana generó una gran expectativa. El astro brasileño aprovechó su estadía para reencontrarse con ex compañeros y acercarse a referentes del fútbol argentino.

Después de recibir la visita de un joven argentino bautizado con su nombre, se pudo ver que el delantero vivió una jornada marcada por gestos de amistad y encuentros con viejos conocidos. Neymar recibió la visita de una figura de Boca Juniors en el hotel de concentración como lo es Ander Herrera. El brasileño y el español compartieron tres temporadas en el Paris Saint Germain entre 2019 y 2022, etapa en la que coincidieron con estrellas del fútbol como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Edinson Cavani. Durante ese periodo, el PSG conquistó siete títulos. El propio Neymar compartió en sus redes sociales una imagen junto al mediocampista español, acompañada del mensaje: “Me alegro de verte, amigo”.

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La visita al predio de Boca en Casa Amarilla dejó otro momento destacado para el futbolista brasileño. El club le obsequió dos camisetas: una con su nombre y otra con el dorsal 10 y el nombre Román, en honor Riquelme, presidente de la institución. Aunque el histórico 10 del Xeneize se encontraba en Belo Horizonte junto al plantel para el partido ante Cruzeiro, envió los presentes especialmente para Neymar.

Neymar, con camiseta blanca del Santos FC, sonríe junto a un hombre mayor que sostiene una camiseta azul oscuro con el nombre "ROMAN"
El futbolista brasileño Neymar posa sonriente con los regalos de Boca Juniors

La jornada de Neymar en la capital argentina incluyó también un intercambio de obsequios con Giuliano Galoppo, mediocampista de River Plate. El brasileño le entregó a Galoppo una camiseta del Santos con el número 10. Aunque ambos no compartieron equipo, la relación surgió a raíz del paso del futbolista argentino por el San Pablo de Brasil. Galoppo agradeció el gesto a través de sus redes sociales, sumando un testimonio más a la serie de encuentros que marcaron la estadía de Neymar en Buenos Aires.

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Desde la llegada del delantero a la ciudad, cientos de aficionados se acercaron al hotel donde se hospedaba para intentar obtener una fotografía o una firma. Cabe destacar que el brasileño no visitaba la Argentina desde 2015, cuando jugó por las Eliminatorias sudamericanas. En el ámbito de clubes, su última visita data de 2012, en los cuartos de final de la Copa Libertadores, ocasión en la que Santos cayó ante Vélez Sarsfield.

Neymar y Ander Herrera sonríen y posan con camisetas de fútbol intercambiadas. Neymar sujeta una de Boca Juniors; Herrera, una de Santos FC
Las estrellas del fútbol Neymar y Ander Herrera posan sonrientes mientras intercambiaron camisetas de sus respectivos equipos. (Instagram)

Durante su trayectoria profesional, Neymar disputó ocho encuentros en territorio argentino, sumando un triunfo, cinco empates y dos derrotas. El delantero convirtió dos goles en esas presentaciones, tanto con la camiseta de Santos como con la selección de Brasil.

La participación de Neymar en el partido ante San Lorenzo, programado para las 19 en el estadio Pedro Bidegain, se presenta como el principal atractivo de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El club argentino lidera la zona y busca un resultado que lo acerque a la clasificación, mientras que la presencia de una figura internacional como Neymar acapara la atención de la prensa y los hinchas.

El Santos, por su parte, se ubica en el último lugar del grupo con solo 1 punto en dos partidos disputados y está obligado a sumar para seguir en la lucha por acceder a la siguiente ronda.

Dos futbolistas, Neymar Jr. y Ander Herrera, sonríen mientras sostienen una camiseta blanca con el nombre 'NEYMAR JR' y el número 10 en un interior
Galoppo publicó una imagen junto a Neymar

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