Economía

Cajeros automáticos: por qué recomiendan no imprimir el ticket después de retirar dinero

Especialistas en ciberseguridad advierten que reemplazar el comprobante en papel por el control digital de las operaciones es más seguro frente a posibles delitos financieros

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Primer plano de una mano humana retirando un recibo blanco de un cajero automático gris, cuya pantalla muestra el texto "Transaction Complete".
Una persona retira el recibo de un cajero automático después de completar una transacción bancaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imprimir el comprobante tras realizar una operación en un cajero automático es una práctica habitual en la rutina de quienes utilizan servicios bancarios. Este ticket contiene datos relevantes sobre la transacción, como el saldo actualizado de la cuenta y referencias vinculadas a la tarjeta empleada en la operación. Sin embargo, este hábito, que parece inofensivo, puede derivar en situaciones de riesgo para la seguridad financiera de los usuarios.

El sistema de cajeros automáticos ofrece siempre la posibilidad de obtener un comprobante impreso como evidencia del movimiento realizado. Muchos usuarios, una vez finalizada la transacción, optan por descartar ese ticket en los cestos de basura ubicados dentro del banco o en las inmediaciones de la sucursal. Esta costumbre puede facilitar que personas con intenciones delictivas accedan a datos sensibles, lo que incrementa las posibilidades de fraude o robo de identidad.

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Diversos especialistas en ciberseguridad advierten que la información incluida en estos comprobantes puede resultar suficiente para que delincuentes lleven adelante maniobras como el vaciamiento de cuentas bancarias o el intento de suplantar la identidad de los titulares. Por ese motivo, tanto las entidades bancarias como los organismos encargados de la seguridad financiera aconsejan evitar la impresión del ticket o, en caso de imprimirlo, destruir completamente el papel antes de descartarlo.

La exposición de los datos que figuran en los tickets impresos no se limita únicamente a quienes los dejan en tachos de basura accesibles al público. Incluso conservar estos comprobantes en lugares inseguros puede representar un riesgo, ya que, en caso de extravío, existe la posibilidad de que lleguen a manos de terceros no autorizados. Las recomendaciones orientadas a minimizar estos riesgos incluyen no imprimir los tickets, aprovechar las funcionalidades de almacenamiento digital brindadas por los servicios de home banking y realizar controles periódicos de las operaciones para detectar movimientos sospechosos con rapidez.

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Un grupo de personas mayores haciendo fila en cajeros automáticos. Un hombre introduce una tarjeta, y otras mujeres esperan su turno, algunas con bastones.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Argentina, principal autoridad monetaria del país, difunde lineamientos concretos respecto al uso seguro de cajeros automáticos. Entre esas pautas, se encuentra la sugerencia de no operar en terminales que presenten anomalías en la pantalla o en la configuración, modificar las claves de acceso de manera regular y nunca compartir dicha información con otras personas. Además, el BCRA insta a no aceptar ayuda de desconocidos en el entorno del cajero, aun cuando se presenten de manera cordial.

Las medidas preventivas no se agotan en la destrucción de los comprobantes impresos. Una de las estrategias más eficaces para protegerse frente a intentos de estafa consiste en activar las alertas de consumo que ofrecen las entidades bancarias. Estas notificaciones permiten advertir rápidamente cualquier movimiento inusual en la cuenta y posibilitan una reacción inmediata. Otro aspecto destacado por especialistas es la conveniencia de memorizar siempre las claves de acceso y evitar registrar estos datos en soportes físicos, ya que su pérdida o robo podría facilitar el acceso indebido a los fondos.

El avance de la tecnología y la digitalización de los servicios financieros modificó los hábitos de los usuarios. A pesar de que muchas operaciones pueden realizarse hoy a través de plataformas digitales, los cajeros automáticos continúan siendo herramientas fundamentales, especialmente para quienes prefieren operar en efectivo o no utilizan con frecuencia el home banking. Por eso, la seguridad en el uso de estos dispositivos sigue siendo un tema relevante y actual.

Mantener actualizado el software de seguridad en los dispositivos utilizados para operar por home banking es otra de las recomendaciones habituales. Esta medida resulta clave para evitar que terceros puedan acceder a información privada a través de brechas digitales. La seguridad digital se complementa con el cuidado en las operaciones presenciales, por lo que conocer y aplicar buenas prácticas en ambos ámbitos es esencial para resguardar los fondos.

El cambio de hábitos es una de las claves para mejorar la seguridad bancaria. Dejar de imprimir tickets y optar por consultar los saldos y movimientos a través de medios digitales es una decisión sencilla que contribuye a disminuir la exposición a riesgos. Asimismo, preservar la confidencialidad de los datos personales y bancarios resulta indispensable para evitar situaciones de vulnerabilidad.

Para quienes conservan los comprobantes impresos como respaldo, la recomendación central es destruirlos de forma tal que la información no pueda ser reconstruida. Se puede recurrir a trituradores de papel o, en su defecto, desgarrar manualmente el ticket hasta que resulte ilegible. Estas acciones, simples pero efectivas, ayudan a prevenir el acceso no autorizado a los datos bancarios y evitan posibles delitos.

Ante cualquier irregularidad, como detectar fallas en el funcionamiento del cajero o recibir pedidos extraños de datos personales, lo más recomendable es comunicarse de inmediato con la entidad bancaria correspondiente para recibir orientación y protección.

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