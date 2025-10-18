México

Apio: descubre por qué es el mejor aliado natural para limpiar tu organismo

Se ha consolidado como uno de los alimentos más completos y saludables

Por Lorna Huitrón

Se ha consolidado como uno de los alimentos más completos y saludables

El apio se ha ganado un lugar privilegiado en la lista de los alimentos más saludables del mundo. Su bajo aporte calórico, su efecto diurético y sus múltiples beneficios terapéuticos lo convierten en un aliado natural para limpiar el organismo y mantener la salud en equilibrio.

Este vegetal, también conocido como célery, apio España o apio acuático, puede consumirse crudo o cocido, en jugos, infusiones, sopas o ensaladas, aportando sabor, frescura y bienestar al cuerpo.

Propiedades depurativas del apio

El apio está compuesto principalmente por agua y fibra, lo que lo convierte en un excelente hidratante natural. Su consumo regular ayuda a mejorar el tránsito intestinal, eliminar toxinas y estimular la función renal.

Además, su efecto diurético favorece la eliminación de líquidos retenidos y residuos metabólicos, ayudando a desinflamar el cuerpo y promover una sensación de ligereza.

Este vegetal versátil puede disfrutarse crudo o cocido en jugos, sopas o ensaladas, ayudando a depurar el organismo y mantener el equilibrio natural del cuerpo

Otro de sus puntos fuertes es su riqueza en flavonoides y antioxidantes naturales, compuestos que combaten los radicales libres responsables del envejecimiento celular. Gracias a ello, el apio protege las células del daño oxidativo, fortalece el sistema inmunológico y favorece la limpieza del hígado, los riñones y la piel, órganos clave en los procesos de desintoxicación natural.

Beneficios para la salud

El apio no solo ayuda a depurar, sino que también protege el corazón y equilibra el metabolismo. Su contenido en potasio contribuye a eliminar el exceso de sodio del organismo, reduciendo así la presión arterial.

Además, sus saponinas y antioxidantes ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL o “malo”, previniendo enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, el infarto o el accidente cerebrovascular.

Por otro lado, sus vitaminas del complejo B y su bajo contenido calórico lo convierten en un excelente complemento para dietas de control o pérdida de peso. El apio incrementa la sensación de saciedad entre comidas y, gracias a su acción diurética, ayuda a eliminar líquidos retenidos, reduciendo la hinchazón abdominal.

Un vegetal con poder preventivo

Diversos estudios sugieren que los compuestos bioactivos del apio poseen propiedades hepatoprotectoras, antiinflamatorias, analgésicas y anticancerígenas. Estas características lo hacen un alimento funcional, capaz de contribuir a la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o ciertos tipos de cáncer.

Este vegetal versátil puede disfrutarse crudo o cocido en jugos, sopas o ensaladas, ayudando a depurar el organismo y mantener el equilibrio natural del cuerpo

Cómo incorporarlo a tu dieta

Incluir apio en tu alimentación diaria es sencillo. Puedes agregarlo a jugos verdes, ensaladas, sopas o infusiones, aprovechando su frescura y su sabor suave. Tomar jugo de apio en ayunas es una de las formas más recomendadas para potenciar sus efectos depurativos y digestivos.

El apio es mucho más que una guarnición. Es un vegetal funcional, diurético, antioxidante y revitalizante que ayuda a limpiar el cuerpo desde adentro, fortaleciendo la salud de manera natural. Incorporarlo a la dieta es una decisión sencilla que puede marcar una gran diferencia en tu bienestar general.

