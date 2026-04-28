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Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid tras perder frente a Arthur Fils

El francés se impuso al argentino en sets corridos por 6-3 y 6-4

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Por los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, disputado sobre canchas de polvo de ladrillo, el francés Arthur Fils venció en sets corridos al argentino Tomás Etcheverry por 6-3 y 6-4, tras una hora y 30 minutos de juego. El platense tendrá como próximo compromiso el torneo de Roma, en la antesala del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros.

En la cancha Arantxa Sanchez, Fils, principal raqueta de Francia y actual número 25 del ranking, su mejor posición fue 14 en 2025, volvió a mostrar un nivel sólido ante Etcheverry (29°). En el primer set, el galo aprovechó sus oportunidades de quiebre en el octavo game y luego sostuvo su servicio para cerrar el parcial por 6-3.

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En la segunda manga, el europeo volvió a golpear de entrada y se adelantó 2-0. A pesar de la reacción del argentino desde el fondo de la cancha, no logró capitalizar sus chances: dispuso de un break point en el cuarto game y, más tarde, Fils logró revertir un 0-40 en el octavo juego, un momento clave que terminó de encaminar el triunfo por 6-4.

En la próxima instancia, el francés aguardará por el ganador del cruce entre el italiano Lorenzo Musetti (9°) y el checo Jiri Lehecka (14°).

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El francés Arthur Fils venció en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid al argentino Tomás Etcheverry (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)
El francés Arthur Fils venció en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid al argentino Tomás Etcheverry (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)

Fils, de 21 años y nacido en Bondoufle, es entrenado por el extenista croata Goran Ivanisevic. En su joven carrera ya conquistó cuatro títulos en el ATP Tour: Lyon (2023), Hamburgo y Tokio (2024), y Barcelona (2026). Además, fue finalista en Antwerp (2023) y Doha (2026).

Tras alcanzar la tercera ronda en Roland Garros la temporada pasada, debió bajarse de su cruce ante el ruso Andrey Rublev (12°) por una lesión en la espalda. “Tengo una fractura por estrés”, explicó en ese momento. Su regreso se dio en el Masters 1000 de Canadá, donde cayó en segunda ronda, y luego reapareció tras ocho meses en Montpellier. A partir de allí, recuperó rápidamente su nivel competitivo: a sus títulos y finales ya mencionados, sumó las semifinales en el Masters 1000 de Miami y los cuartos de final en Indian Wells.

La temporada encontró a Etcheverry en un punto de quiebre: el de dejar atrás el maleficio de las finales. Después de caer en tres definiciones consecutivas —Santiago y Houston en 2023, y Lyon en 2024—, el Retu logró desahogarse en Río de Janeiro, donde conquistó su primer título en el ATP Tour. El alivio fue tan grande que su entrenador Walter Grinovero —quien comparte el trabajo con Kevin Konfederak— lo resumió con crudeza: “Él pensaba que nunca iba a ganar un torneo, nos lo dijo. Pero rompió esa barrera y ahora es un chico que no tiene techo; evoluciona como tenista y como persona”.

Lejos de conformarse, Tomy sostuvo el impulso ganador. En Madrid alcanzó por tercer Masters 1000 consecutivo los octavos de final, tras haberlo hecho previamente en Miami y Montecarlo. Un dato que respalda su presente: suma 15 triunfos y apenas 4 derrotas en la temporada sobre polvo de ladrillo.

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