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La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

Después de una semana intensa de fútbol, el futbolista compartió una tarde bajo el sol junto a la actriz, Magnolia, Amancio y su perro, en la costa de Estambul

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Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de una jornada bajo el sol turco luego de terminar sus obligaciones en el campo de juego (Instagram)

Después de la contundente victoria del Galatasaray frente al Fenerbahçe, Mauro Icardi dejó por un momento la intensidad de la competencia y optó por relajarse junto a sus afectos más cercanos. Lejos del bullicio del fútbol turco y de los focos de la prensa deportiva, el delantero disfrutó de una jornada de playa en compañía de la China Suárez, los hijos menores de ella, Magnolia y Amancio, y su inseparable perro Tano. Las imágenes del día, compartidas en sus redes sociales, reflejaron una tarde de sol, risas y familia lejos de cualquier tipo de presión.

En las postales principales, Icardi y la China se mostraron relajados y cómplices sobre una toalla, abrazados y sonrientes bajo el sol turco. Ambos disfrutaron del mate y de la calma de la playa, en una escena que transmitió cercanía y complicidad. El delantero, luciendo su cuerpo cubierto de tatuajes y el cabello platinado, se dejó ver en modo distendido, lejos de la presión de la competencia.

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Una de las imágenes más llamativas mostró a Icardi de espaldas, con el torso desnudo y un tatuaje de gran tamaño que cubría toda su espalda, mientras caminaba por la orilla con el mar de fondo. En otras postales, se lo vio tomando mate bajo el sol, en un entorno de árboles y cielo despejado, y disfrutando de la jornada con actitud relajada.

Pareja sonriente tumbada en una toalla verde sobre la arena de la playa. El hombre sostiene un mate. Fondo de colinas verdes y cielo azul
Mauro Icardi y la China Suárez, sonrientes, disfrutando de su tiempo juntos en la costa turca
Hombre de espaldas con tatuajes grandes y elaborados en toda la espalda y brazos, de pie en una playa. El mar y una pequeña isla rocosa están al fondo bajo cielo azul
El futbolista, de espaldas, mostrando el gran diseño de sus tatuajes

Su perro Tano también fue protagonista: en una de las fotos, posó sobre la arena, mirando hacia el horizonte y con gesto de satisfacción, y en otra, acompañó a Icardi en una caminata hacia el mar. El animal fue incluso captado nadando junto a su dueño, en una imagen que resumió la conexión entre ambos y la importancia de la mascota en la dinámica familiar.

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En una de las fotos de la secuencia, pudo verse a Magnolia y Amancio a lo lejos, jugando en el agua y disfrutando de la playa. Los niños, aunque no fueron el centro de las imágenes, sumaron un guiño familiar a la tarde de descanso, mostrando que el tiempo compartido sigue siendo el valor más importante para la pareja ensamblada.

Primer plano de Mauro Icardi con pelo rubio y tatuajes, vistiendo una camiseta sin mangas Nike, bebiendo mate al aire libre bajo el sol
Con mate en mano y atuendo deportivo, Mauro mostró su jornada bajo el sol turco
Un hombre caucásico musculoso y tatuado con cabello rubio blanqueado está de pie en el mar hasta la cintura, sosteniendo una correa de perro. Un perro oscuro nada frente a él
El delantero del Galatasaray aprovechó su tiempo para regrescarse junto a su amigo fiel
Perro robusto de pelaje oscuro tumbado en la arena de una playa. Detrás, una colina verde bajo un cielo azul despejado
Tano, el perro del futbolista, disfrutando del día de playa junto a la familia

La jornada playera fue una pausa en la rutina intensa de Icardi, que venía de celebrar el triunfo de su equipo en la liga turca. La China, por su parte, se mostró sonriente y relajada, abrazando a Mauro y compartiendo risas, mientras el mate y el termo se repetían como símbolos de costumbres argentinas que la pareja elige mantener en Europa.

El clima de las fotos transmitió naturalidad y alegría, sin poses forzadas ni intenciones de impactar más allá del placer de estar juntos. El entorno de dunas, cielo azul y mar en calma fue el escenario perfecto para una tarde de sol, juegos y relax. Las redes sociales, como es habitual, amplificaron la repercusión de las imágenes, sumando likes y comentarios de seguidores tanto en Argentina como en Turquía. “Te queremos, capitán”; “Qué linda familia. Disfruten mucho”; “Mientras que todos los critican, ellos disfrutan”; “La pareja más perfecta”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron al poco tiempo de publicar el posteo, dejando en claro cómo viven su tiempo lejos de las polémicas del espectáculo.

Hombre tatuado de espaldas, con pantalones cortos, corre descalzo en la arena de la playa con un perro oscuro con correa; el mar azul al fondo
Icardi caminando junto a su perro Tano en dirección al mar, donde Magnolia y Amancio se encuentra jugando a lo lejos
Un hombre y una mujer tatuados yacen en una toalla verde en la playa bajo un cielo azul claro. Él sonríe y sostiene un mate, ella ríe mientras está sobre él
Mauro Icardi posa relajado al aire libre, con su mate en mano y un cielo azul de fondo, disfrutando de un momento de tranquilidad (Instagram)

El día de playa, lejos de la presión mediática y del ruido del fútbol, mostró el costado más íntimo y cercano de Mauro Icardi y la China Suárez, quienes apostaron por un descanso en familia y la compañía de sus afectos más cercanos. Una postal distinta para dos figuras acostumbradas a los titulares, pero que, en esta ocasión, eligieron compartir la felicidad de los pequeños momentos.

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Mauro IcardiChina SuárezAmancioMagnoliaTanoPlayaTurquíaEstambulPrimavera

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