La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de una jornada bajo el sol turco luego de terminar sus obligaciones en el campo de juego (Instagram)

Después de la contundente victoria del Galatasaray frente al Fenerbahçe, Mauro Icardi dejó por un momento la intensidad de la competencia y optó por relajarse junto a sus afectos más cercanos. Lejos del bullicio del fútbol turco y de los focos de la prensa deportiva, el delantero disfrutó de una jornada de playa en compañía de la China Suárez, los hijos menores de ella, Magnolia y Amancio, y su inseparable perro Tano. Las imágenes del día, compartidas en sus redes sociales, reflejaron una tarde de sol, risas y familia lejos de cualquier tipo de presión.

En las postales principales, Icardi y la China se mostraron relajados y cómplices sobre una toalla, abrazados y sonrientes bajo el sol turco. Ambos disfrutaron del mate y de la calma de la playa, en una escena que transmitió cercanía y complicidad. El delantero, luciendo su cuerpo cubierto de tatuajes y el cabello platinado, se dejó ver en modo distendido, lejos de la presión de la competencia.

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Una de las imágenes más llamativas mostró a Icardi de espaldas, con el torso desnudo y un tatuaje de gran tamaño que cubría toda su espalda, mientras caminaba por la orilla con el mar de fondo. En otras postales, se lo vio tomando mate bajo el sol, en un entorno de árboles y cielo despejado, y disfrutando de la jornada con actitud relajada.

Mauro Icardi y la China Suárez, sonrientes, disfrutando de su tiempo juntos en la costa turca

El futbolista, de espaldas, mostrando el gran diseño de sus tatuajes

Su perro Tano también fue protagonista: en una de las fotos, posó sobre la arena, mirando hacia el horizonte y con gesto de satisfacción, y en otra, acompañó a Icardi en una caminata hacia el mar. El animal fue incluso captado nadando junto a su dueño, en una imagen que resumió la conexión entre ambos y la importancia de la mascota en la dinámica familiar.

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En una de las fotos de la secuencia, pudo verse a Magnolia y Amancio a lo lejos, jugando en el agua y disfrutando de la playa. Los niños, aunque no fueron el centro de las imágenes, sumaron un guiño familiar a la tarde de descanso, mostrando que el tiempo compartido sigue siendo el valor más importante para la pareja ensamblada.

Con mate en mano y atuendo deportivo, Mauro mostró su jornada bajo el sol turco

El delantero del Galatasaray aprovechó su tiempo para regrescarse junto a su amigo fiel

Tano, el perro del futbolista, disfrutando del día de playa junto a la familia

La jornada playera fue una pausa en la rutina intensa de Icardi, que venía de celebrar el triunfo de su equipo en la liga turca. La China, por su parte, se mostró sonriente y relajada, abrazando a Mauro y compartiendo risas, mientras el mate y el termo se repetían como símbolos de costumbres argentinas que la pareja elige mantener en Europa.

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El clima de las fotos transmitió naturalidad y alegría, sin poses forzadas ni intenciones de impactar más allá del placer de estar juntos. El entorno de dunas, cielo azul y mar en calma fue el escenario perfecto para una tarde de sol, juegos y relax. Las redes sociales, como es habitual, amplificaron la repercusión de las imágenes, sumando likes y comentarios de seguidores tanto en Argentina como en Turquía. “Te queremos, capitán”; “Qué linda familia. Disfruten mucho”; “Mientras que todos los critican, ellos disfrutan”; “La pareja más perfecta”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron al poco tiempo de publicar el posteo, dejando en claro cómo viven su tiempo lejos de las polémicas del espectáculo.

Icardi caminando junto a su perro Tano en dirección al mar, donde Magnolia y Amancio se encuentra jugando a lo lejos

Mauro Icardi posa relajado al aire libre, con su mate en mano y un cielo azul de fondo, disfrutando de un momento de tranquilidad (Instagram)

El día de playa, lejos de la presión mediática y del ruido del fútbol, mostró el costado más íntimo y cercano de Mauro Icardi y la China Suárez, quienes apostaron por un descanso en familia y la compañía de sus afectos más cercanos. Una postal distinta para dos figuras acostumbradas a los titulares, pero que, en esta ocasión, eligieron compartir la felicidad de los pequeños momentos.

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