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La reacción de Allegra Cubero al mensaje de Mica Viciconte por su espectacular fiesta de 15

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero se manifestó luego de los dichos de la esposa de su padre sobre una celebración no exenta de polémicas

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La palabra de Fabián Cubero después de la fiesta de su hija

El respaldo público de Allegra Cubero a Mica Viciconte marcó el cierre de una semana agitada para la familia. La adolescente eligió expresarse a través de las redes sociales tras su fiesta de 15 años y, con pocas palabras, dejó clara su postura en medio de las tensiones que precedieron al evento.

“Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés”, escribió Mica Viciconte al compartir sus sensaciones tras la celebración. Allegra fue directa al responder “Los amo” en el mismo posteo. Poco después, sintetizó su alegría con un contundente “Fiestón”. Así, la joven se mantuvo al margen de las polémicas que orbitaron alrededor de su cumpleaños, optando por enfocarse en el afecto recibido durante la noche.

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Micaela Viciconte y Fabián Cubero de pie con cinco niños y una mujer mayor, todos sonriendo, frente a una torta con velas y un fondo azul iluminado
Posteo de Mica Viciconte y las repuestas de Allegra Cubero

La celebración, realizada el viernes 24 de abril, había sido motivo de especulación y comentarios en los días previos. Las diferencias entre Nicole Neumann y Fabián Cubero —padres de Allegra—, sumadas al protagonismo de Mica Viciconte como pareja del exfutbolista, generaron un clima de expectativa sobre la organización y el desarrollo de la fiesta.

El lugar de Mica Viciconte y la lista de invitados

Uno de los puntos que generó mayor ruido fue la confección de la lista de asistentes. Distintas versiones circularon respecto a quién había decidido finalmente quiénes participarían de la fiesta. Ante ese escenario, Mica Viciconte eligió un tono transparente para despejar dudas.

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La panelista se refirió a la polémica en sus redes sociales y, en declaraciones posteriores, afirmó: “Yo no invité a nadie, no hice la lista”. Enfatizó que su rol se limitó a aspectos logísticos de la organización, pero no intervino en la definición de los asistentes ni en los accesos al evento.

Fabián Cubero, sonriendo, de traje azul, junto a su hija Allegra, de vestido verde brillante, y su hijo Luca, de traje verde y pajarita
Fabián Cubero posa sonriente junto a su hija Allegra y su hijo Luca, quienes lucen elegantes atuendos para la fiesta de 15

Viciconte buscó dejar claro que la protagonista fue la cumpleañera: “Es el cumpleaños de Allegra y ella terminó invitando a varios amigos nuestros porque nosotros somos de invitar a amigos en casa y ella generó un lindo vínculo”, sostuvo Cubero al programa Puro Show, reforzando la autonomía de la joven en la toma de decisiones.

El festejo reunió a familiares y amigos tanto del lado paterno como materno, en un clima que la propia Mica describió como de “disfrute total”. La presencia de amigos de la familia y de allegados a Viciconte fue leída en redes como un signo de la buena relación que Allegra mantiene con su entorno extendido.

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En pleno baile Mica y Fabián en el festejo de Allegra Cubero

Frente a los comentarios sobre posibles tensiones, la panelista eligió remarcar el espíritu que primó durante la noche: “Somos una familia, nada va a opacar esta fiesta y lo que disfrutamos”, sentenció en uno de sus mensajes.

La adolescente, por su parte, evitó involucrarse en la controversia y focalizó su energía en el festejo y las muestras de cariño recibidas. El hecho de que tanto Indiana como Sienna, sus hermanas, también se mantuvieran al margen de la disputa pública reforzó la imagen de unidad familiar en torno a Allegra.

Mujer joven con cabello rubio recogido, maquillaje sutil y un vestido blanco halter con lentejuelas y escote en V, mirando al frente
Allegra Cubero deslumbró con su look para su fiesta de 15

La fiesta de 15 años representó para Allegra más que un evento social. En palabras de Viciconte, la noche fue “inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés”. La ex participante de Combate agradeció especialmente a quienes colaboraron con el evento y compartió su emoción por el resultado.

La propia Allegra fue quien eligió a sus invitados, según confirmaron tanto su padre como la actual pareja de este. Esta autonomía fue celebrada por ambos, quienes resaltaron la madurez de la joven en medio de un contexto de exposición mediática.

Mini vestido, brillos, escote y de color blanco, fue la segunda apuesta de la adolescente (Video: TikTok)

La noche concluyó con una serie de publicaciones en redes sociales, en las que Allegra agradeció a las marcas que colaboraron y a quienes la acompañaron en su noche especial. Los mensajes de apoyo y cariño se multiplicaron, destacando la capacidad de la joven para disfrutar más allá de las controversias.

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