La increíble jugada que se pareció al gol de Di María en la final del Mundial de Qatar, pero que tuvo un otro desenlace

El delantero de Vélez quedó a un paso de emular el tanto de Fideo en la final del último Mundial

Vélez y Unión de Santa Fe empataron 2-2 en un entretenido partido disputado en Liniers con el que se cerró la actividad de la última jornada del Torneo Apertura. Ahora restarán disputarse los postergados de la fecha 9 antes de que se disputen los playoffs. El Fortín tuvo una jugada inmejorable para quedarse con el triunfo, pero Braian Romero la dilapidó: fue muy parecida a la del gol de Ángel Di María en la final de Qatar 2022, pero con distinto desenlace.

En el césped del José Amalfitani, Joaquín García combinó con el chileno Claudio Baeza antes de que tomara el balón Lucas Robertone y lo soltara para Matías Pellegrini, quien fue el que corrió al vacío emulando a Alexis Mac Allister para asistir al goleador. El pase del volante ofensivo velezano hacia el sector opuesto fue idéntico al del hombre del Liverpool en Lusail, pero Romero arqueó el cuerpo y definió con el borde interno de su pie derecho, en lugar de hacerlo de zurda como lo había hecho el Fideo contra los franceses. El esférico se fue apenas por encima del travesaño.

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Salvando las distancias, la selección argentina hilvanó una jugada que quedará en la retina de todos con Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Di María; en Vélez participaron García, Baeza, Robertone, Pellegrini y Braian Romero, pero la maniobra no tuvo el mismo nivel de efectividad y así el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se privó de dejar los tres puntos en casa cuando el reloj pisaba los 40 del segundo tiempo.

Gol de Di María a Francia en Qatar 2022

Una serie de lesiones alejó a Braian Romero de su mejor nivel. El delantero que en su momento supo ser clave para los de Liniers en el campeonato 2024 apenas marcó un tanto en los últimos siete meses (en el empate ante Tigre en marzo). Su vínculo en la entidad fortinera expirará en 2027.

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La frustración quedó del lado de Vélez porque además de no poder ganar ante su público, el Fortín hubiera quedado como único líder de la Zona A del Apertura, por encima de la línea de Estudiantes de La Plata (28 puntos) y Boca (27). Los del Mellizo, que también tienen 27 unidades, ahora tendrán una última bala el próximo lunes, cuando reciban a Newell’s a partir de las 19:15. Tanto el Pincha como el Xeneize actuarán este sábado (como visitantes de Platense y Central Córdoba de Santiago del Estero, respectivamente).

Una vez que terminó el duelo en Liniers, el entrenador de El Fortín analizó el empate y habló sobre la jugada de Romero. “Ellos aprovecharon sus oportunidades. Nosotros hicimos un buen primer tiempo, manejamos la pelota, tuvimos llegada al gol, de hecho el primero es una linda jugada en equipo. Ya a los 2 minutos, (Matías) Pellegrini tiene también una buena... Del primer tiempo nos fuimos en ventaja de manera justa y en el segundo dividimos el partido, ellos logran el empate y nunca logramos imponernos como en el primero pero aún así tuvimos la oportunidad de Braian, una de las más claras del partido”, repasó el Mellizo.

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“Terminamos empatando un partido que nos duele porque de haber ganado hubiéramos alcanzado la punta, pero creo que igual el equipo sigue mostrando autoridad a la hora de jugar con la pelota, de generar situaciones de gol a través del juego y no de la suerte o depender de un centro u otra situación”, agregó Guillemo.

Para finalizar, remarcó el valor de estar entre los mejores del Apertura, a pesar de las bajas y el poderío de sus rivales. “No tener a Maher (Carrizo) y Machuca nos impactó porque no tenemos jugadores de esas características sino de otra, pero no me quejo: creo que que Vélez ha hecho un muy buen torneo. Les hemos ganado a Boca, a River. Hemos hecho grandes partidos, estamos a un partido, si se nos da el resultado de Estudiantes, de terminar punteros. Así que trataremos de ganar el lunes con todas nuestras fuerzas", concluyó.

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