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Receta de colita de cuadril rellena, rápida y fácil

Un plato sabroso, ideal para lucirse sin complicarse en la cocina. Perfecto para compartir y disfrutar en familia

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Primer plano de colita de cuadril rellena cortada, mostrando capas de carne rosada, jamón, queso derretido y morrón rojo. Servida en tabla con chimichurri.
Presentación simple para el almuerzo de domingo en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a domingo invade la casa cuando se hornea una colita de cuadril rellena. La mezcla de la carne jugosa con un interior cremoso y sabroso, suele despertar recuerdos de reuniones familiares, charlas largas y brindis en la mesa grande.

En Argentina, la colita de cuadril rellena es ese plato “comodín” para recibir invitados o festejar algo especial, porque se puede preparar con anticipación y admite muchos tipos de relleno. Se come sobre todo en el almuerzo del fin de semana, acompañada de papas al horno o ensalada fresca.

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Receta de colita de cuadril rellena

La colita de cuadril rellena es una pieza tierna de carne vacuna, abierta en forma de libro y rellena con una combinación clásica de jamón, queso, morrón y huevo duro. Se cocina al horno hasta lograr una costra dorada por fuera y el relleno fundente en el centro. Es una receta fácil y rápida, ideal para quienes buscan un plato principal con presencia y poco trabajo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

Sobre una mesada oscura, se ven: hilo, jamón cocido, queso, pimiento rojo, dos huevos duros, mostaza, ajo, sal, pimienta, aceite de oliva y vino blanco.
El relleno se mantiene intacto gracias a los hilos de cocina.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 colita de cuadril de 1,2 a 1,5 kg
  • 150 gr jamón cocido
  • 150 gr queso mozzarella o cuartirolo
  • 1 morrón rojo asado y pelado
  • 2 huevos duros
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharada de mostaza
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 vaso de vino blanco (opcional)
  • Hilo de cocina o palillos

Cómo hacer colita de cuadril rellena, paso a paso

  1. Abrir la colita de cuadril en forma de libro, sin llegar a separar las dos mitades. Si es muy gruesa, hacer un corte profundo a lo largo.
  2. Salpimentar la carne por dentro y frotar con ajo picado y mostaza.
  3. Distribuir jamón, queso, tiras de morrón y rodajas de huevo duro sobre una de las mitades, dejando 2 cm libres en los bordes.
  4. Cerrar la carne y atar con hilo de cocina o asegurar con palillos.
  5. Frotar el exterior con aceite de oliva y salpimentar.
  6. Colocar en una fuente para horno. Agregar el vino blanco en la base si se desea más jugo.
  7. Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 45 minutos, girando a mitad de cocción.
  8. Retirar, dejar reposar 10 minutos antes de cortar en rodajas gruesas para que no se desarme el relleno.

Consejos técnicos:

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  • El horno debe estar bien caliente al principio.
  • No exceder la cocción para evitar que la carne se seque.
  • Dejar reposar antes de cortar, para que el queso no se escape.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

Colita de cuadril rellena de queso, jamón y morrón, cortada y servida en un plato blanco con romero y perejil fresco, junto a un recipiente de salsa verde.
Rodajas servidas en una fuente, acompañadas de papas al horn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 340 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 2 gr
  • Proteínas: 39 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente cerrado. En freezer: hasta 2 meses ya cortada en rodajas y bien envuelta.

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