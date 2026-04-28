Receta de colita de cuadril rellena, rápida y fácil

Presentación simple para el almuerzo de domingo en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a domingo invade la casa cuando se hornea una colita de cuadril rellena. La mezcla de la carne jugosa con un interior cremoso y sabroso, suele despertar recuerdos de reuniones familiares, charlas largas y brindis en la mesa grande.

En Argentina, la colita de cuadril rellena es ese plato “comodín” para recibir invitados o festejar algo especial, porque se puede preparar con anticipación y admite muchos tipos de relleno. Se come sobre todo en el almuerzo del fin de semana, acompañada de papas al horno o ensalada fresca.

PUBLICIDAD

Receta de colita de cuadril rellena

La colita de cuadril rellena es una pieza tierna de carne vacuna, abierta en forma de libro y rellena con una combinación clásica de jamón, queso, morrón y huevo duro. Se cocina al horno hasta lograr una costra dorada por fuera y el relleno fundente en el centro. Es una receta fácil y rápida, ideal para quienes buscan un plato principal con presencia y poco trabajo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

El relleno se mantiene intacto gracias a los hilos de cocina.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 colita de cuadril de 1,2 a 1,5 kg

150 gr jamón cocido

150 gr queso mozzarella o cuartirolo

1 morrón rojo asado y pelado

2 huevos duros

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

1 vaso de vino blanco (opcional)

Hilo de cocina o palillos

Cómo hacer colita de cuadril rellena, paso a paso

Abrir la colita de cuadril en forma de libro, sin llegar a separar las dos mitades. Si es muy gruesa, hacer un corte profundo a lo largo. Salpimentar la carne por dentro y frotar con ajo picado y mostaza. Distribuir jamón, queso, tiras de morrón y rodajas de huevo duro sobre una de las mitades, dejando 2 cm libres en los bordes. Cerrar la carne y atar con hilo de cocina o asegurar con palillos. Frotar el exterior con aceite de oliva y salpimentar. Colocar en una fuente para horno. Agregar el vino blanco en la base si se desea más jugo. Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 45 minutos, girando a mitad de cocción. Retirar, dejar reposar 10 minutos antes de cortar en rodajas gruesas para que no se desarme el relleno.

Consejos técnicos:

PUBLICIDAD

El horno debe estar bien caliente al principio.

No exceder la cocción para evitar que la carne se seque.

Dejar reposar antes de cortar, para que el queso no se escape.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

Rodajas servidas en una fuente, acompañadas de papas al horn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 2 gr

Proteínas: 39 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente cerrado. En freezer: hasta 2 meses ya cortada en rodajas y bien envuelta.