Acción Ciudadana alerta que la ciberseguridad en Guatemala enfrenta una crisis profunda tras recientes ataques informáticos masivos

Un individuo encapuchado realiza un ciberataque contra la infraestructura del sector público de Guatemala, representada digitalmente con la bandera y el mapa del país en un entorno de servidores y monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización civil Acción Ciudadana ha advertido que Guatemala está inmersa en una crisis sin precedentes en materia de ciberseguridad, que expone a millones de personas ante el riesgo de robos de información en un contexto de falta de liderazgo estatal y ausencia de estrategias nacionales eficientes. Esta alerta se produce mientras crecen los reportes de ataques informáticos dirigidos contra las infraestructuras digitales más sensibles del país, un escenario que, según el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, amenaza los derechos fundamentales de la ciudadanía y exige respuestas urgentes del Ejecutivo y el Congreso, como dejó constancia la organización en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El diagnóstico de Acción Ciudadana se sustenta en cifras internacionales que subrayan la magnitud del rezago: según el National Cyber Security Index, Guatemala ocupa el puesto 129 sobre 145 países evaluados, con una puntuación de apenas 19,17 sobre 100. Esta ubicación convierte al país en uno de los más vulnerables del continente, con capacidad defensiva casi nula y muy por debajo de los estándares globales, de acuerdo con la medición internacional citada por Acción Ciudadana.

PUBLICIDAD

Un documento de Acción Ciudadana detalla la crisis de ciberseguridad en Guatemala, exponiendo la baja capacidad de respuesta del Estado y urgiendo medidas para fortalecer la resiliencia digital. (Acción Ciudadana)

Los recientes ataques contra el Ministerio de Trabajo, la Dirección General del Control de Armas y Municiones, la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar han visibilizado este vacío de protección estatal. La organización calificó estos incidentes como parte de una secuencia que ha puesto en evidencia un “vacío de gobernanza” y una “parálisis legislativa” que toleran, según su denuncia, un ecosistema favorable para nuevos ataques cibernéticos.

La ausencia de autoridad de ciberseguridad agrava la crisis y deja al país expuesto

La crisis evidenciaba no solo la falta de una autoridad civil de ciberseguridad, sino también la inexistencia de una política nacional que permita anticipar, detectar y responder a las amenazas digitales en tiempo real. Para Acción Ciudadana, la creación inmediata de un organismo rector con capacidad de “alertar, activar y movilizar” a todos los entes públicos es un paso ineludible para comenzar a revertir la tendencia.

PUBLICIDAD

Un documento de Acción Ciudadana detalla la crisis de ciberseguridad en Guatemala, exponiendo la baja capacidad de respuesta del Estado y urgiendo medidas para fortalecer la resiliencia digital. (Acción Ciudadana)

Frente al deterioro continuo, la organización subrayó la urgencia de ejecutar el plan estratégico de transformación digital, donde sobresale la necesidad de un catálogo nacional de infraestructuras críticas y el establecimiento de una red nacional de centros de operación de seguridad. Estos instrumentos permitirían, a juicio de la entidad, una respuesta coordinada y escalable a futuras amenazas informáticas.

En un bloque del comunicado dirigido a los poderes de Estado, Acción Ciudadana exigió la pronta incorporación a la agenda legislativa de la Ley de Protección de Datos Personales, como garantía básica para que la población conserve el control sobre su información y evitar con ello cualquier intento de militarizar el ciberespacio. La organización remarcó que la gobernanza de la seguridad digital exige transparencia multisectorial.

PUBLICIDAD

Formación y cultura de ciberseguridad: claves para resguardar derechos y confianza democrática

La entidad civil recordó que la protección de los datos excede la dimensión tecnológica y constituye un derecho humano esencial en la era digital. Por tal razón, requirió la implementación de programas obligatorios de formación digital para funcionarios públicos, convencida de que la inversión en cultura de ciberseguridad es un aporte clave al fortalecimiento democrático y a la confianza social.

La última recomendación de Acción Ciudadana fue categórica: pidió al Gobierno y al Congreso actuar de inmediato, priorizando la protección técnica y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los guatemaltecos. El comunicado enfatizó que, para revertir el actual escenario donde la respuesta institucional llega siempre tarde, “el Estado debe abandonar las acciones reactivas y garantizar una transformación real de su política de ciberseguridad”.

PUBLICIDAD