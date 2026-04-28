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Receta de porotos con repollo morado, rápida y fácil

Un guiso sencillo y nutritivo de porotos con repollo morado se posiciona como la opción preferida en los días frescos, destacando por su fácil preparación, ingredientes accesibles y sabor reconfortante para toda la familia

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Un tazón de guiso con porotos rojos y pintos, salchicha, repollo morado, papas y zanahorias, al lado de pan rústico y una copa de vino tinto sobre una mesa de madera.
El guiso de porotos con repollo morado destaca por su aroma reconfortante y su rol tradicional en la cocina argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo reconfortante y nostálgico en el aroma de un buen guiso casero burbujeando en la olla. Porotos con repollo morado es uno de esos platos sencillos que evocan cocina de abuela y tardes frescas de otoño, donde el pan crujiente acompaña y el calorcito se agradece alrededor de la mesa.

Este plato se disfruta en toda la Argentina, especialmente en zonas donde los guisos son protagonistas cuando bajan las temperaturas. Suele aparecer en el menú familiar como comida principal, aprovechando ingredientes económicos y nutritivos, y es perfecto para quienes buscan una opción vegetariana o simplemente quieren variar la clásica cazuela.

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Receta de porotos con repollo morado

La receta de porotos con repollo morado consiste en un guiso rápido donde los porotos (pueden ser blancos o colorados) se combinan con repollo morado cortado fino, cebolla, ajo y zanahoria. Todo se cocina en una olla con un toque de tomate y especias, logrando un plato sabroso, colorido y muy fácil de preparar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

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  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de porotos cocidos (pueden ser en conserva)
  • 1/2 repollo morado mediano
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 zanahoria
  • 2 tomates perita (o 1 lata de tomate triturado)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 ramita de perejil fresco (opcional)
Vista cenital de porotos cocidos en un tazón de cerámica, dos mitades de repollo morado fresco y aros de cebolla cortada en una tabla de madera.
El guiso de porotos y verduras es ideal para quienes buscan recetas vegetarianas fáciles, nutritivas y llenas de sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer porotos con repollo morado, paso a paso

  1. Cortar el repollo morado en tiras finas, la cebolla en cubitos y la zanahoria en rodajas finas.
  2. Picar el ajo bien chiquito.
  3. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el ajo con una pizca de sal hasta que estén transparentes.
  4. Agregar la zanahoria y el repollo morado. Saltear hasta que el repollo se ablande un poco.
  5. Incorporar el tomate picado, el laurel y el pimentón. Cocinar 5 minutos.
  6. Añadir los porotos cocidos (enjuagados si son de lata). Mezclar bien.
  7. Cubrir con una taza de agua caliente. Cocinar a fuego medio, tapado, por 20 minutos, revolviendo de vez en cuando.
  8. Rectificar sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más si hace falta evaporar líquido.
  9. Servir caliente, espolvoreando con perejil picado al final para dar frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 36 gr
  • Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, dura 3 días. Se puede freezar hasta 3 meses. Para recalentar, agregar apenas de agua si es necesario.

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