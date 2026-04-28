Política

En un nuevo gesto de alineamiento con EEUU, Javier Milei evalúa viajar y subirse al portaaviones USS Nimitz

La embarcación nuclear estadounidense arribó a aguas argentinas para realizar maniobras combinadas con las fuerzas armadas locales. “Es muy probable que vaya”, afirmaron en el entorno presidencial

Guardar
El portaaviones nuclear USS Nimitz. REUTERS/Rodrigo Garrido
El portaaviones nuclear USS Nimitz. REUTERS/Rodrigo Garrido

El portaaviones USS Nimitz, una de las mayores naves a propulsión nuclear de los Estados Unidos, llegó al país esta semana y se prepara para realizar maniobras conjuntas con unidades de la Armada Argentina. El buque cruzó por el Estrecho de Magallanes y desde el domingo se encuentra en Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata, donde se desarrollará uno de los ejercicios navales del Southern Seas 2026.

En ese contexto, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, invitó al presidente Javier Milei a que realice una visita a la nave, lo cual configura un nuevo gesto de alineamiento absoluto entre ambas administraciones.

PUBLICIDAD

Por lo que pudo averiguar Infobae, el Presidente les dijo a los suyos que “es muy probable” que vaya al portaaviones. Una fuente inobjetable de la Casa Rosada ratifica esta versión y marca que “hay altísimas chances” de que concurra a la nave.

En paralelo, importantes funcionarios avisan en privado que no tienen intenciones de ir. “Aterrizar en un portaaviones es algo que me estresa de sólo pensarlo”, dijo en tono de broma uno de ellos. Al margen de aquellos que están en áreas castrenses de la administración pública, uno de los que viajará y aterrizará en la nave será el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa, Carlos Presti, es uno de los integrantes del Poder Ejecutivo que ya está confirmado para la inauguración de estos ejercicios combinados. También están en esa lista el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. A bordo del USS Nimitz se encuentran, como parte del Estado Mayor multinacional, los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial primero Jorge Ortiz; todos argentinos, quienes participan en la planificación de las tácticas y procedimientos comunes.

Javier Milei se reunió con la general Richardson en Ushuaia portada
Javier Milei junto a Luis Petri (Foto: Presidencia)

La ventana de posibilidad para ir es entre el miércoles y el jueves próximos. Un dato que refuerza la posibilidad de que asista el segundo día mencionado es que el Presidente estará mañana en uno de los palcos de la Cámara de Diputados para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su primer informe de gestión. En principio, se prevé que Milei se quede para el discurso introductorio de 45 minutos que el ministro coordinador dará al comienzo de la sesión. Es poco probable que se quede las seis horas que se calcula que durará la jornada, si es que Adorni no se va antes de lo estimado.

Si esto se confirma, no será la primera vez que Milei realiza apariciones oficiales junto a integrantes de las fuerzas estadounidenses.

Hasta ahora, las más usuales han sido encuentros con los diferentes representantes del Comando Sur (SOUTHCOM). La primera de ellas tuvo un alto voltaje en términos simbólicos: viajó junto a la entonces generala Laura Richardson a Ushuaia, Tierra del Fuego, para marcar la intención de construir una Base Naval Integrada. En ese sentido, la administración libertaria tiene intenciones de que Estados Unidos financie parte de esa construcción para que ambos países puedan tener facilidades para la inserción en el continente antártico. Su presupuesto oscila entre los 400 y 500 millones de dólares.

El destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” zarparon desde la Base Naval Puerto Belgrano para participar en el ejercicio Passex 2026 junto a la Armada de Estados Unidos. Ambas unidades de la Flota de Mar se dirigirán a la Zona Económica Exclusiva, donde operarán junto al portaaviones nuclear USS “Nimitz” y el destructor USS “Gridley”. El ejercicio, autorizado por el Gobierno Nacional, se desarrollará entre el 27 y el 30 de abril.

Durante la navegación, la formación irá incorporando progresivamente otros medios de la Armada Argentina, como el destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales” y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. Las maniobras incluirán vuelos de exploración, ejercicios de defensa aérea con aviones F-18 y prácticas de Visita, Registro y Captura, además de navegaciones en columna frente a Mar del Plata.

Fotografía donde se observa el portaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz. EFE/ Carlos Lemos
Fotografía donde se observa el portaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz. EFE/ Carlos Lemos

El programa de actividades prevé maniobras de comunicaciones, evoluciones tácticas, operaciones aéreas conjuntas y el tradicional ejercicio fotográfico. Estas prácticas, conocidas históricamente como “Gringo-Gaucho”, buscan incrementar el nivel de adiestramiento de las dotaciones argentinas y afianzar la presencia en el Atlántico Sur. El comandante de la Flota de Mar, Pablo Germán Basso, destacó el valor de la cooperación para mejorar las capacidades operativas.

La participación argentina en este ejercicio internacional permite el intercambio de procedimientos con una de las flotas más avanzadas del mundo y contribuye a mantener altos estándares de capacitación. El despliegue de buques, submarinos y aeronaves modernas en el Mar Argentino responde a la necesidad de consolidar la soberanía, promover el desarrollo industrial y asegurar la preparación ante los desafíos estratégicos de la región. El Nimitz es uno de los portaaviones nucleares más grandes que tiene la flota estadounidense. Es el más antiguo: está en servicio desde 1975 y tiene previsto finalizar su despliegue en 2027.

El ejercicio PASSEX 2026 fue habilitado por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), acción que generó polémica porque este tipo de habilitaciones suelen tramitarse por vía del Congreso.

Temas Relacionados

USS NimitzPortaaavionesJavier MileiEstados UnidosArmada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Milei moviliza a sus ministros, legisladores nacionales y provinciales en apoyo a Manuel Adorni

Los libertarios preparan una sesión inusual. Mueven el aparato en defensa del Jefe de Gabinete y aseguran hinchada propia en las gradas con la presencia del Presidente y su hermana en el balcón principal

Javier Milei moviliza a sus ministros, legisladores nacionales y provinciales en apoyo a Manuel Adorni

Fuerte interna en el PRO de Río Negro por la renovación de autoridades: la intervención de Macri y la pata libertaria

El ex presidente respaldó la continuidad de la conducción actual, que aspiraba a una lista de unidad aunque surgió una nueva lista. Incertidumbre por posibles fisuras del partido en la Legislatura provincial

Fuerte interna en el PRO de Río Negro por la renovación de autoridades: la intervención de Macri y la pata libertaria

El PJ Federal prepara un acto con mil dirigentes en Parque Norte para discutir un nuevo armado del peronismo

Será este viernes por la mañana. Participarán dos secretarios de la CGT, un grupo de intendentes bonaerenses, jefes comunales cordobeses que se referencian en Martín Llaryora y políticos de todo el país

El PJ Federal prepara un acto con mil dirigentes en Parque Norte para discutir un nuevo armado del peronismo

Guillermo Tofoni habló de la corrupción en la AFA y apuntó contra la dirigencia del fútbol: “Probablemente sean cómplices”

El empresario y agente FIFA expuso sobre las denuncias en torno a los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino, cuestionó a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino, y advirtió que los presidentes de clubes ya no pueden alegar desconocimiento

Guillermo Tofoni habló de la corrupción en la AFA y apuntó contra la dirigencia del fútbol: “Probablemente sean cómplices”

Cuándo habla Manuel Adorni en el Congreso: hora, transmisión en vivo y qué se sabe sobre el informe de gestión que dará el jefe de Gabinete

El Jefe de Gabinete se presentará mañana en la Cámara de Diputados. Hay expectativa por su informe en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Cuándo habla Manuel Adorni en el Congreso: hora, transmisión en vivo y qué se sabe sobre el informe de gestión que dará el jefe de Gabinete
DEPORTES
Así vivió Xavi Hernández la presión de dirigir al Barcelona y el reto de reinventar el club

Así vivió Xavi Hernández la presión de dirigir al Barcelona y el reto de reinventar el club

Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano: hora, TV y formaciones

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

San Lorenzo se enfrentará al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Rosario Central visitará a Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Andrea del Boca festejó a los gritos la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano: “El rancho está en orden”

Andrea del Boca festejó a los gritos la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano: “El rancho está en orden”

El emotivo encuentro de toda la familia Simeone por el cumpleaños del Cholo: “Tu mejor regalo”

Murió a los 31 años Lucas Herrera, músico de Hechizo Tropical, luego de dar un show en Mar del Plata

La reacción de Allegra Cubero al mensaje de Mica Viciconte por su espectacular fiesta de 15

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

INFOBAE AMÉRICA

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Decomisan 412 kilos de metanfetamina valorizados en más de USD 8 millones ocultos en cargamento en la frontera entre México y EEUU

Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

Aranceles y dólar fuerte: quién gana y quién pierde en el mercado inmobiliario en México