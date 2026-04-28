Penélope Cruz cumple 52 años: cómo logró convertirse en referente mundial de la moda

Desde las galas internacionales hasta los desfiles más exclusivos, Penélope Cruz demuestra una versatilidad única al adaptar tendencias (Europa Press)

Penélope Cruz, que hoy cumple 52 años, consolidó una identidad visual única en la moda al transitar con soltura desde las transparencias más delicadas hasta conjuntos urbanos, combinando sofisticación clásica y elementos vanguardistas.

El glamour de la actriz española se refleja en cada una de sus apariciones públicas: supo integrar detalles artesanales, siluetas marcadas y acabados pulidos, reafirmando su posición como referente internacional de estilo.

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Penélope Cruz elige un vestido negro con escote en V y puños de plumas rojas para la premiere de “The Bride!”, fusionando dramatismo y sofisticación en un solo look (REUTERS/Jaimi Joy)

En una de sus apariciones más recientes, durante la premiere de “The Bride!” eligió un vestido largo de tejido negro y escote en V, cuya silueta fue realzada por llamativos puños de plumas rojas.

Este contraste entre la base oscura y el detalle vibrante aportó dramatismo y sofisticación, mientras que el acabado metalizado del vestido, multiplicó el efecto visual y consolidó su preferencia por prendas de impacto.

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Bajo la lluvia en un desfile de Chanel, la actriz apuesta por un conjunto de punto negro con detalles verdes y pedrería, mostrando su elegancia práctica en eventos adversos (REUTERS/Abdul Saboor)

En un evento marcado por la lluvia, durante un desfile de Chanel, la actriz demostró su capacidad para unir elegancia y funcionalidad al optar por un conjunto de punto negro. La falda midi y la chaqueta abotonada, decoradas con bordes verdes y detalles de pedrería, se combinaron con un bolso pequeño de cadena.

Los zapatos negros de charol y el discreto collar verde completaron una imagen sobria y práctica.

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En la Academy Museum Gala de 2025, Penélope luce un vestido marfil cubierto de pedrería plateada, destacando por la delicadeza y la caída entallada de su elección (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la Academy Museum Gala de 2025 Penélope se decantó por un vestido largo de tirantes finos en color marfil, cubierto de pedrería plateada. La caída entallada, que se abría sutilmente en la parte inferior, sumada a un peinado suelto y natural, acentuó la delicadeza del conjunto.

De lo urbano al refinamiento clásico

Para la Semana de la Moda de París 2025, la actriz opta por una chaqueta de cuero negra con cuello de pelo y pantalones crudos, reafirmando su estilo urbano y sofisticado (REUTERS/Benoit Tessier)

La actriz apostó por el cuero para la Semana de la Moda de París 2025, al usar una chaqueta de cuero negra con cuello de pelo, combinada con camiseta básica y pantalones rectos en tono crudo. Un bolso pequeño y accesorios dorados completaron el look.

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Un traje negro de dos piezas con destellos y ribetes blancos define la presencia de Penélope en la Semana de la Moda de la Alta Costura 2025, resaltando prendas estructuradas y acabados pulidos (The Grosby Group)

Para la Semana de la Moda de la Alta Costura 2025, el protagonista fue un traje de dos piezas en tela negra con destellos y ribetes blancos. El pantalón de pierna ancha y la chaqueta entallada, ambos con detalles de botones y bolsillos, confirmaron su inclinación hacia prendas estructuradas y acabados pulidos, elementos recurrentes en su guardarropa.

Frescura, volúmenes y detalles lúdicos

En la alfombra roja de los Premios Oscar 2025, Penélope Cruz deslumbra con un vestido blanco de un solo hombro, drapeados y apliques brillantes, transmitiendo frescura y sofisticación (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para la alfombra roja de los Premios Oscar 2025, Penélope optó por un vestido blanco de un solo hombro, con drapeados y una capa ligera. Una hilera de apliques brillantes recorría el lateral del vestido, mientras que el peinado lateral y el maquillaje neutro completaron su capacidad para transmitir sofisticación en grandes eventos.

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El conjunto de campera y minifalda de tweed blanco, con flecos y plumas, refleja el espíritu lúdico y creativo de Penélope en un desfile de Chanel (REUTERS/Lam Yik)

En un desfile de Chanel, eligió un conjunto de campera y minifalda de tweed blanco, decorado con flecos y plumas en las mangas y el bajo de la falda.

Los zapatos de plataforma blancos y un collar llamativo acentuaron el carácter lúdico del estilismo, reflejando su apertura a propuestas más desenfadadas y creativas.

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Durante la Met Gala 2024, la actriz impacta con un vestido negro voluminoso de encaje y falda de varias capas, consolidando su afinidad por piezas de alto impacto visual (REUTERS/Andrew Kelly)

Durante la Met Gala de 2024, se inclinó por un vestido voluminoso negro, con cuerpo de encaje y hombros descubiertos.

La amplia falda de varias capas y la cola extensa, junto al tejido brillante y el peinado ondulado, reforzaron el aire teatral y majestuoso del conjunto, ratificando su afinidad por piezas de alto impacto visual.

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En la París Fashion Week 2024, Penélope opta por charol negro, suéter amarillo y accesorios retro, subrayando su versatilidad y guiños frescos en la moda (The Grosby Group)

En una aparición en la París Fashion Week 2024, Penélope optó por un conjunto de chaqueta y falda corta en charol negro, sobre un suéter amarillo y blusa blanca con volantes.

Los accesorios, como el cinturón amarillo con hebilla de flor y las gafas oscuras, aportaron un guiño retro y fresco, subrayando la variedad de registros que maneja.

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Transparencias, aplicaciones y detalles de gala

Un vestido largo de transparencias negras con apliques florales en tonos coral y azul marca la elección de Penélope Cruz para los Premios Goya 2024, reafirmando su sello personal con texturas ricas y silueta definida (REUTERS/Ana Beltran)

En los Premios Goya 2024, su elección fue un vestido largo de transparencias negras superpuestas, decorado con apliques florales en tonos coral y azul. El diseño de tirantes y la espalda descubierta resaltaron la silueta ajustada. Los pendientes brillantes y el peinado bob pulido completaron el conjunto.

Su recorrido estilístico, marcado por la elección de texturas ricas, siluetas definidas y acabados pulidos, la posicionó como una referente internacional que trasciende modas efímeras y reafirma su sello propio en cada aparición.