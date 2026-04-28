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Murió a los 31 años Lucas Herrera, músico de Hechizo Tropical, luego de dar un show en Mar del Plata

El artista se descompensó al terminar su actuación en un boliche de la ciudad balnearia. La conmovedora despedida de la banda y de sus seres queridos

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Seis hombres sonríen mientras posan al aire libre frente a una pared blanca y pasto verde. Cinco visten polos blancos con el logo 'H.T.', uno lleva camiseta negra 'H.T.'
Los integrantes de la popular Banda Hechizo Tropical sonríen para la cámara, mostrando su unidad y carisma en una reciente sesión de fotos al aire libre. Lucas, el último de la derecha

La noche del domingo en Mar del Plata se tiñó de luto tras la repentina muerte de Lucas Herrera, integrante de la banda Hechizo Tropical, quien se descompensó al terminar un show. El hecho ocurrió en un local de la avenida Champagnat, donde cientos de personas se habían congregado para disfrutar de una velada de música tropical que, inesperadamente, terminó en tragedia.

Herrera, de 31 años, y padre de un bebé de un año, acababa de finalizar su participación junto al grupo marplatense cuando sufrió un cuadro de descompensación. Según relataron testigos y fuentes del lugar, la situación se tornó crítica apenas descendió del escenario. Inmediatamente, los presentes solicitaron asistencia médica, pero los esfuerzos realizados no lograron revertir el cuadro.

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“Lamentamos informar que el evento de ayer fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó en el bailable luego de dar su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente, falleció. Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento”, comunicó la cuenta de Viva Juliana, en una publicación que buscó transmitir la gravedad de lo sucedido y la decisión de suspender el resto de la velada.

Hombre sonriente sentado con un niño en brazos en un parque de la ciudad. Edificios altos y un monumento rocoso se ven al fondo
El músico Lucas Herrera sonríe junto a su hijo en un parque urbano, con edificios de fondo, en una imagen que hoy cobra un nuevo significado tras su fallecimiento.

La noticia del fallecimiento conmocionó tanto a los asistentes como al circuito de la música tropical local. El evento, que también contaba con la participación de bandas como Marea Guarachera, Dani El Símbolo y La base de la guaracha, fue interrumpido abruptamente cuando se confirmó el desenlace fatal. El público, que había llegado para una noche de celebración, fue testigo del momento en que la música dejó de sonar y el ambiente festivo se transformó en silencio y consternación.

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De acuerdo con los datos recabados por el sitio 0223, Herrera habría convulsionado dentro del lugar y sufrido un paro cardíaco. La demora en la llegada de la ambulancia obligó a que fuera trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó ya sin vida. Las primeras versiones indicaban que el cuadro podría estar vinculado a posibles antecedentes coronarios, aunque las causas exactas del fallecimiento dependían de la autopsia que debía realizarse en las horas siguientes.

El hecho de que la descompensación ocurriera inmediatamente después del show, y que los esfuerzos médicos fueran infructuosos, generó preocupación y preguntas entre quienes conocían la dedicación de Herrera a su trabajo en la banda. Según los relatos, apenas bajó del escenario, Lucas se desvaneció, y aunque la asistencia fue inmediata, nada pudo hacerse para revertir el desenlace. El músico sufrió un paro cardíaco tras convulsionar en el local, y a pesar de la intervención médica y su traslado de urgencia al hospital, ingresó sin vida. La autopsia determinará si existió una condición previa o si el episodio estuvo vinculado a otros factores.

Imagen con un comunicado de texto sobre fondo blanco y un lazo negro de luto en el lateral izquierdo, informando la muerte de Lucas Herrera
Un comunicado oficial con un lazo de luto negro anuncia el fallecimiento de Lucas Herrera, integrante de Hechizo Tropical, tras una descompensación.

A diferencia de otros integrantes de Hechizo Tropical, el papel de Herrera dentro del grupo no era sólo el de músico tradicional. Su función principal consistía en encargarse de las animaciones visuales que acompañaban tanto los conciertos en vivo como los videos del conjunto. Este trabajo, si bien muchas veces pasa inadvertido para el público general, es clave en la puesta en escena de la banda, que se caracteriza por fusionar géneros como la cumbia, guaracha y folclore.

La presencia de Herrera en cada show aportaba un valor distintivo. Sus animaciones y el trabajo visual ayudaban a crear una atmósfera única, potenciando el impacto de la música y el vínculo con el público.

Un hombre con una camisa polo gris sonríe y levanta el pulgar, iluminado por una fuerte luz azul, en lo que parece ser un escenario con equipo oscuro
El reconocido músico Lucas Herrera sonríe y muestra su pulgar en alto durante una actuación, recordado hoy tras la triste noticia de su fallecimiento.

Hechizo Tropical utilizó su cuenta oficial de Facebook para lamentar la pérdida de su compañero y comunicar cómo se organizaría la ayuda a la familia. “Lamentablemente queremos comunicarle el deceso de nuestro compañero Lucas Herrera”, expresó en la publicación. Además, la banda compartió un alias bancario para quienes quisieran colaborar económicamente: “Queremos darle las gracias a cada uno por sus mensajes de aliento y apoyo a su familia y la banda. Ya pudimos juntar el dinero para poder hacerle la despedida a nuestro gran compañero Lucas”.

Entre los mensajes de despedida, uno sobresalió por su carga emotiva: su hermana Luciana escribió: “Mi amor, te amo por siempre, hermano. Mi mellizo”. Palabras breves pero contundentes, que reflejan el impacto personal y familiar de la pérdida. El último adiós a Lucas Herrera tendrá lugar el mediodía del martes en una sala velatoria y posterior traslado al cementerio.

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Lucas Herrera

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