Ciencia

¿Los neandertales eran igual de ingeniosos que los humanos modernos?

Un estudio realizado por científicos de Estados Unidos y China y publicado en la revista PNAS. Analizaron imágenes cerebrales de personas actuales y las compararon con datos de poblaciones antiguas para evaluar la inteligencia

Guardar
Neandertal
El estudio revela que las diferencias cerebrales entre Neandertales y Homo sapiens resultan tan pequeñas como las que existen entre poblaciones humanas actuales/Archivo Petr Kratochvi

Los neandertales habitaron en los actuales territorios de Europa y Asia y convivieron por miles de años con los Homo sapiens. Eran robustos, adaptados al frío, y fabricaron herramientas sofisticadas.

Su desaparición hace unos 40 mil años es aún una de las mayores incógnitas sobre la historia de la humanidad.

PUBLICIDAD

Las teorías clásicas apuntaron a que los neandertales tenían menos capacidades cognitivas que los humanos modernos por diferencias en su cerebro.

Esta idea impulsó la hipótesis de que los Homo sapiens habrían tenido una ventaja evolutiva decisiva en el lenguaje, la memoria y el pensamiento simbólico.

PUBLICIDAD

Investigadores de Estados Unidos y China descartan una desventaja cognitiva relevante en los Neandertales frente a los humanos modernos/Archivo TRUSTEES OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM
Investigadores de Estados Unidos y China descartan una desventaja cognitiva relevante en los Neandertales frente a los humanos modernos/Archivo TRUSTEES OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM

Sin embargo, científicos de los Estados Unidos y China postulan que las diferencias anatómicas en el cerebro entre Neandertales y humanos modernos no implicaron una desventaja cognitiva significativa.

Publicaron sus resultados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

El equipo estuvo integrado por Thomas Schoenemann, Ralph Holloway, Jia-Hong Gao y Guoyuan Yang. Trabajan en la Universidad de Indiana, la Universidad de Columbia, la Universidad de Pekín y el Instituto de Tecnología de Pekín.

Resaltaron que las diferencias que detectaron entre Neandertales y humano resultaron tan pequeñas como las que existen hoy entre las poblaciones humanas.

El mito de la mente neandertal

La investigación publicada en PNAS indica que el reemplazo de los Neandertales no se debió a limitaciones cognitivas./Archivo Tel Aviv University/
La investigación publicada en PNAS indica que el reemplazo de los Neandertales no se debió a limitaciones cognitivas./Archivo Tel Aviv University/

Durante décadas, investigadores en paleoantropología se preguntaron si la estructura cerebral de los Neandertales limitó su comportamiento o capacidad de adaptación.

Se asumió que diferencias anatómicas podían haber frenado el desarrollo de habilidades simbólicas o lingüísticas, y que eso habría definido su destino.

Para tener evidencias, los investigadores compararon la variabilidad cerebral de Neandertales y Homo sapiens, y la contrastaron con la que existe en la actualidad entre personas de diferentes regiones.

Desafiaron la idea de que las diferencias cerebrales entre especies siempre reflejan una brecha en la mente o el comportamiento. Se propusieron mirar el pasado sin prejuicios y con una perspectiva más abierta.

Sorpresas en los resultados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis de imágenes de resonancia magnética muestra que nueve de las trece regiones cerebrales estudiadas presentan más variabilidad entre estadounidenses y chinos que entre especies humanas antiguas. (Archivo - Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo analizó imágenes de resonancia magnética de grandes grupos de Estados Unidos y China. Midió el volumen de 13 regiones cerebrales clave y las comparó con estimaciones sobre los cerebros neandertales.

En nueve de las trece regiones, las diferencias entre estadounidenses y chinos superaron las que existen entre Neandertales y Homo sapiens.

Según el estudio publicaado en PNAS, “las diferencias endocraneanas entre Neandertal y sus contemporáneos predicen tamaños de efecto de diferencia cognitiva de solo 0,14 desviaciones estándar o menos”.

Al revisar el cerebelo, región asociada a funciones como la coordinación y el pensamiento, los investigadores observaron una diferencia mínima entre especies.

El estudio indicó que “esto socava la sugerencia de que el reemplazo neandertal ocurrió por limitaciones cognitivas”.

El mito de la inferioridad mental de los Neandertales pierde fuerza ante evidencias de semejanzas en habilidades cognitivas y adaptativas./Archivo Tom Bjorklund/Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/
El mito de la inferioridad mental de los Neandertales pierde fuerza ante evidencias de semejanzas en habilidades cognitivas y adaptativas./Archivo Tom Bjorklund/Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/

La investigación revisó 116 áreas cerebrales y halló que el 43% mostró diferencias significativas entre estadounidenses y chinos. Eso relativizó aún más la supuesta brecha entre grupos humanos antiguos y modernos.

El vínculo entre anatomía cerebral y habilidades cognitivas se mostró débil. Por eso, los investigadores señalaron que, en humanos actuales, el tamaño de ciertas regiones cerebrales se asocia de forma tenue con tareas específicas, sin predecir la inteligencia general.

De esa manera, los resultados pusieron en duda los modelos que proponen capacidades inferiores para los Neandertales. Concluyeron que la desaparición de la especie respondería mejor a factores culturales, ambientales o demográficos.

Reflexiones, límites y nuevas preguntas

Los científicos proponen que la desaparición de los Neandertales respondería mejor a factores culturales, ambientales o demográficos, más que a una supuesta inferioridad cerebral./Archivo Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/ Handout via REUTERS
Los científicos proponen que la desaparición de los Neandertales respondería mejor a factores culturales, ambientales o demográficos, más que a una supuesta inferioridad cerebral./Archivo Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/ Handout via REUTERS

La investigación recomendó cautela al interpretar diferencias anatómicas entre especies humanas extintas y grupos actuales. La variabilidad humana es tan grande que pequeñas diferencias no justifican ideas de inferioridad.

Igualmente, los científicos reconocieron la dificultad de trabajar con muestras fósiles limitadas y la necesidad de inferir datos a partir de moldes endocraneanos.

Pero resaltaron que las diferencias en cuanto a la inteligencia entre neandertales y humanos modernos fueron tan pequeñas que ambos grupos podían adaptarse y sobrevivir igual de bien.

Temas Relacionados

NeandertalesEvolución humanaCerebroÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un bólido sorprendió a Buenos Aires y Uruguay: así se iluminó el cielo con una bola de fuego

Anoche, el fenómeno astronómico captó la atención de miles de personas y generó una ola de registros y testimonios en redes sociales

Un bólido sorprendió a Buenos Aires y Uruguay: así se iluminó el cielo con una bola de fuego

Un dispositivo convierte los gases contaminantes en electricidad: cómo funciona

Denominado Generador de Captura de Gases, el aparato fue diseñado por un equipo de investigadores de Corea del Sur y demostró que el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno pueden transformarse en electricidad sin insumos externos. Los detalles de un avance que ya sorprende a la ciencia

Un dispositivo convierte los gases contaminantes en electricidad: cómo funciona

Clima extremo y salud: cómo las temperaturas afectan el corazón de los adultos mayores

Un estudio científico reveló que las olas de calor y las bajas temperaturas aumentan los episodios cardiovasculares. Qué se recomienda para reducir el impacto

Clima extremo y salud: cómo las temperaturas afectan el corazón de los adultos mayores

¿Un atajo para llegar a Marte? Científicos proponen un novedoso plan para reducir el tiempo de viaje

Un innovador análisis de trayectorias espaciales sugiere que las futuras misiones entre la Tierra y el planeta rojo podrían completarse en 153 días

¿Un atajo para llegar a Marte? Científicos proponen un novedoso plan para reducir el tiempo de viaje

Un estudio revela las rutas de un barco romano hundido hace 2.200 años

Se trata del pecio Ilovik–Paržine 1 que fue hallado frente a la costa de Croacia. Cuáles fueron los resultados de los análisis moleculares

Un estudio revela las rutas de un barco romano hundido hace 2.200 años
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feriado 1 de mayo 2026 en Perú: cuántos días dura el fin de semana largo y quiénes descansan

Feriado 1 de mayo 2026 en Perú: cuántos días dura el fin de semana largo y quiénes descansan

Este es el último registro en video del rabino estadounidense hallado muerto en Bogotá: su cuerpo fue abandonado dentro de un armario azul

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Verónica Ojeda

La pequeña agencia del Reino Unido que funciona como central de emergencias marítimas para barcos en el estrecho de Ormuz

Jalisco refuerza atención en salud mental tras amenazas de tiroteo en escuelas de Guadalajara y Zapopan

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responde a Evo Morales: “No tienes autoridad moral para hablar de YPFB”

Rodrigo Paz responde a Evo Morales: “No tienes autoridad moral para hablar de YPFB”

El periodista Andrzej Poczobut fue liberado tras un intercambio de prisioneros entre Bielorrusia y Polonia

Putin respondió a los ataques a refinerías con un inusual bombardeo diurno con drones sobre Kiev

Un ataque ucraniano desató un gran incendio en la refinería de Tuapsé y desencadenó la represalia rusa sobre Kiev

Por qué Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP como parte de una estrategia más amplia de autonomía

ENTRETENIMIENTO

Acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable en Austria

Acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable en Austria

La magia detrás de Taylor Swift: cómo la famosa cantante escribe sus canciones

“Barrabrava” pone fecha a su segunda temporada y suma grandes figuras al elenco para una guerra total

Una cuarta temporada que pone a prueba el fenómeno de “El encargado”

Así fue el reencuentro de Anne Hathaway y Stanley Tucci que revivió el encanto de El diablo viste a la moda