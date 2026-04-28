Habló el invitado que siguió comiendo su cena tranquilamente en medio el tiroteo de la gala de Corresponsales la Casa Blanca

Mientras otros invitados se escondían, él siguió atento a su ensalada

El sábado por la noche reinaba el caos en el salón de baile del Washington Hilton, pero no para un hombre que se quedó en su silla, comiendo una ensalada de burrata mientras la gente a su alrededor buscaba refugio.

Michael Glantz, uno de los principales agentes de la Agencia de Artistas Creativos e invitado a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, dijo que de ninguna manera iba a tirarse al suelo como los demás, aunque escuchó los disparos desde el exterior del salón de baile.

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En una breve entrevista concedida el domingo, Glantz dijo que no se había inmutado por la conmoción y que quería ver lo que ocurría.

“Soy neoyorquino”, dijo. “Vivimos con sirenas y actividad todo el tiempo. No me asusté. Había cientos de agentes del Servicio Secreto lanzándose sobre mesas y sillas, y yo quería mirar”.

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Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, yace en el suelo tras ser detenido por agentes de la ley en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026, en esta captura de pantalla de un video. Bill Frischling/ CQ Roll Call/Handout vía REUTERS

La pantalla dividida fue captada por la CNN, y las imágenes de Glantz pronto se viralizaron en las redes sociales, donde le apodaron “el hombre de la ensalada”.

Las imágenes muestran un contraste que rápidamente llamó la atención global: mientras agentes del Servicio Secreto irrumpían en el salón y los asistentes se escondían detrás de mesas o abandonaban el lugar, Glantz seguía con su cena, observando la escena con curiosidad más que con temor.

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“Mucha gente decía: ‘¿Por qué no te tiraste al suelo? Todos los demás en tu mesa y en el salón estaban en el suelo’”, dijo Glantz.

Lo explicó con gusto: “En primer lugar, tengo problemas de espalda. No podía tirarme al suelo, y si lo hacía, iban a tener que traer a alguien para levantarme. Y número dos, soy un maniático de la higiene. De ninguna manera iba a ponerme en el suelo sucio del Hilton con mi esmoquin nuevo. Eso no iba a pasar”.

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Los invitados se ponen a cubierto después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueran evacuados de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto cuando un hombre abrió fuego con una escopeta contra el personal de seguridad fuera de la sala, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Evan Vucci

El tiroteo del sábado tuvo lugar en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, donde unos 2.600 periodistas y sus invitados se habían reunido para el tradicional evento de gala que Trump encabezaba.

El atacante, identificado como Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años oriundo de California, fue detenido poco después.

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Allen, que trabajaba en la empresa educativa C2 Education y había sido reconocido como “docente del mes”, también se presentaba como desarrollador de videojuegos. En su perfil profesional figuraba como creador de “Bohrdom”, un título independiente publicado en la plataforma Steam. Además, contaba con formación en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California y una maestría en informática por la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

Tras su arresto, fue acusado de intento de asesinato del presidente, transporte de armas con fines delictivos y uso de un arma de fuego durante un delito violento, según registros judiciales de Washington.

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Agentes del orden detienen a Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU, el 25 de abril de 2026. DONALD J TRUMP vía Truth Social/Imagen cedida vía REUTERS

El tiroteo plantea nuevas dudas sobre los arreglos de seguridad de Trump después de que anteriormente fuera objetivo de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024.

Las autoridades informaron que el sospechoso atacó un control del Servicio Secreto armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos antes de ser derribado y arrestado, aunque logró herir a un agente que fue salvado por su chaleco antibalas.

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(con información de New York Times y Reuters)